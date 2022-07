Cosenza, ecco il primo acquisto. A titolo definitivo dal Perugia il centrocampista D’Urso

DIAMANTE (CS) – Un’esplosione di colore con la scia di boa nelle acque libere della costa tirrenica, con oltre 130 partecipanti. Sono stati ben 20 le società sportive iscritte al trofeo, di cui 20 provenienti da fuori regione in particolare dalla Campania, Basilicata, Puglia, Lazio e Lombardia. Soddisfatto il presidente degli Anzianotti Rosario Caccuri Baffa: “Sono davvero orgoglioso – dice – di avere tanti amici che si sono adoperati per l’ottima riuscita dell’evento – Abbiamo accolto tantissimi nuotatori agonisti e master da ogni parte d’Italia dando un piccolo contributo al turismo della nostra regione visto che per il weekend le strutture alberghiere della zona hanno registrato il pienone in un periodo di bassa stagione, in linea anche con quanto sta facendo la Regione Calabria, nella persona dell’assessore Fausto Orsomarso per la promozione del territorio”.

Tante sono state le collaborazioni messe in atto con le aziende locali che hanno supportato la manifestazione, in particolar modo per il pacco gara. I partecipanti si sono portati a casa deliziosi prodotti tipici calabresi Un weekend di sano sport e tanto divertimento ma con uno sguardo sempre al sociale. Perché lo sport è sinonimo di aggregazione.

Ospiti nella giornata di sabato 25 giugno, l’associazione Nemo Cosenza con i ragazzi diversamente abili. Grande l’emozione nel vederli nuotare con entusiasmo insieme agli anzianotti e al pallanuotista Amaurys Pérez, sfidandosi a colpi di bracciate. Un esempio per tutti.

Il percorso con la particolarità del periplo dell’isola ed un mare straordinario hanno contribuito al successo della gara, a salire sul podio come primo assoluto, il giovane Claudio Cerulo, con il tempo di 37.19, aggiudicandosi la bicicletta elettrica pieghevole omaggiata dal partner Gibbs Energia.

Il primo atleta master uomo Salvatore Saldutti di Asd Vanessa Nuoto Smile, con il tempo di 39.42 e la prima atleta master donna Daniela Calvino Nantes Club Vomero categoria M50 con il tempo di 41.05. Mentre, la società che si è aggiudicata il terzo Trofeo Isola di Cirella è la Peppe Lamberti Nuoto Club di Salerno con 15 atleti. A tagliare il traguardo anche il concorrente più “esperto” Alberto Mazzaro, categoria M75 che ha concluso la gara con il tempo di 1.06.04. L’appuntamento è al prossimo anno per vivere nuovamente un’esperienza unica nel suo genere in crescita sempre più anno dopo anno.