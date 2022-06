Tornano in campo i medici-calciatori, anche il Cosenza campione in carica

COSENZA – Davide Dionigi, ex tecnico di Brescia e Ascoli ed ex calciatore della Reggina è il nuovo allenatore del Cosenza calcio e questa mattina è stato presentato nella sala stampa dello stadio Marulla, accompagnato dal direttore sportivo Roberto Gemmi. Dionigi, che ha firmato un contratto di un anno, ha subito ringraziato la società, il presidente Guarascio e il DS per averlo scelto ma anche chi lo ha preceduto, ovvero Bisoli, per il bellissimo lavoro fatto “se sono qui – ha detto – é anche per quello che ha saputo fare. Io arrivo in punta di piedi, con tantissima umiltà e in una terra che mi ha dato tantissimo. Sarebbe troppo semplice per me pronunciare frasi ad effetto per accaparrarmi la simpatia di tifosi che sono unici. Ho visto in TV le ultime gare e la finale play-out e lo stadio era incredibile. Non mi aspetto nulla se non l’amore e l’aiuto della città di Cosenza e della provincia”. Il nuovo allenatore ha posto l’accento proprio sui tifosi definendoli “eccezionali, che ho conosciuto e apprezzato non solo da allenatore ma anche da calciatore. Non mi nascondo – ha aggiunto Dionigi – e so bene che sono figlio dei risultati”.

Il no della passata stagione

Spiega Dionigi “lo scorso anno non solo il Cosenza ma tante squadre in lotta per la salvezza mi hanno cercato. Ho rifiutato semplicemente perchè avevo un contratto con il Brescia difficile da risolvere per svariate condizioni, cosa che ha portato il Cosenza come altre società a non procedere. Dopo il miracolo di Ascoli e l’esperienza di Brescia, la mia priorità era cominciare da inizio campionato e sono pronto”.

A Cosenza solo calciatori motivati

“Chi verrà a Cosenza – ha detto ancora – dovrà volerlo perché consapevole che sarà un onore giocare in una squadra dove sono passati fior di calciatori e allenatori. I risultati fanno parte del nostro mestiere, capisco lo scetticismo della gente – ha aggiunto – e so che mi aspetta un compito difficile ma al tempo stesso intrigante perché mi piacciono le sfide. Sono un allenatore che parla poco dei numeri e cerco di proporre un calcio offensivo. Abbiamo una buona base di partenza, ma di sicuro qui dovranno arrivare calciatori motivati e se scelgono Cosenza dovranno essere pronti a dare tutto. Dobbiamo alzare l’asticella certo, perché negli ultimi anni la squadra ha sempre sofferto e per me sarebbe il massimo regalare qualcosa di più. Fatemi dire una cosa, a Cosenza c’è tanto e ci sono tanti basi. Basta con questo sentito dire che non ci sono campi d’allenamento o che non c’è palestra. Ci sono cose da migliorare, certo, e si miglioreranno”.

Il DS Gemmi: “obiettivo è quello di stupirvi”

Il direttore sportivo Roberto Gemmi invece, nel suo intervento, ha posto l’accento sul futuro della compagine rossoblu: ” faremo la migliore squadra possibile. Obiettivo principale é quello di stupirvi. Ci sarà da lavorare duro e il campionato quest’anno sarà molto più difficile. Perciò parlare poco e lavorare tanto. Dare dei riferimenti è sbagliato. C’è un giudice supremo, il campo, insieme ai tifosi, che ci diranno se la squadra è forte e ha raggiunto l’obiettivo che meritava”.

Dionigi? “Scelta mia figlia di diverse valutazioni”

La scelta di Dionigi? “É figlia di tante valutazioni ma è una mia scelta. Siamo andati a scegliere un allenatore propositivo ed ho ritenuto, in questo momento e nei vari colloqui che ho fatto, come mister Dionigi fosse il più determinato e che si sposasse con le caratteristiche del calcio che piace a me: un calcio propositivo, d’attacco. Soldi e budget? Quando un professionista sceglie, sa benissimo il quadro societario. Quindi parlare di budget non mi va, perché sarebbe un alibi. Certamente sarà superiore allo scorso anno anche per le difficoltà del campionato livellato verso l’alto. Qui c’è una grande base ma anche cose da migliorare. Dobbiamo continuare sulla scia di quanto fatto nel finale di stagione e continuare ad alimentare l’amore dei tifosi che abbiamo visto tutti”. Il ritiro della squadra, ha evidenziato il DS, si svolgerà i primi di luglio e il Cosenza andrà ad allenarsi nelle Marche.