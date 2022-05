Al Vicenza il match di andata dei play-out. Ma al Cosenza tolto un goal regolare

VICENZA – Una zampata di Maggio in zona cesarini, permette al Vicenza di vincere il match di andata dei play-out per la permenenza in Serie B e sconfiggere un Cosenza comunque combattivo, decimato dagli infortuni e che esce a testa alta dal Menti dopo aver lottato fino all’ultimo secondo. Cosenza penalizzato dalla pessima direzione di gara del signor Maresca che ha annullato, dopo oltre 5 minuti di consulto Var e dopo aver rivisto l’immagine al monitor, una rete di Caso per fuorigioco che ha lasciato perplessi e scatenato le roventi polemiche della panchina del Cosenza. Va detto che anche la Vicenza, nel secondo tempo, il Var ha annullato un goal, ma in questo caso nessun dubbio visto che Diaw spinge in pallone in rete con una mano. Cosenza pericoloso soprattutto con le conclusioni di Caso, di gran lunga il migliore dei rossoblu, che resiste difendendosi con ordine fino al 90′ quando Dal Monte calcia da posizione impossibile colpendo il palo. Il pallone finisce sui piedi di Maggio che anticipa tutti lo spinge in rete facendo esplodere il Menti. Adesso ai rossoblu occorre un successo al Marulla tra un settimabna per ribaltare il risultato e restare in Serie B.

La Cronaca – Bisoli in grande emergenza è costretto a fare la conta dei presenti, anche per un virus influenzale che ha ulteriormente assottigliato la lista dei disponibili. Nel 3 5 2 in campo questa sera, ecco allora un centrocampo assolutamente inedito, con Venturi adattato in mediana visto che sia Gerbo che Palmiero figurano in panchina ma non sono al meglio. In difesa torna titolare Camporese mentre in avanti la coppia d’attacco è quella collaudata e formata da Caso e Larrivey. Si gioca in un Menti gremito in ogni ordine di posti con 1.400 tifosi del Cosenza. Squadra di Bisoli che nei primi minuti punzecchia la difesa biancorossa, con l‘incursione di Liotti che non riesce a intercettare un cross dalla destra e il tiro sul primo palo di Caso bloccato da Contini. Ma per il Cosenza piove sul bagnato visto che dopo appena 6 minuti Boultam avverte un fastidio muscolare ed è costretto a lasciare il campo sostituito da Vallocchia. Proprio il centrocampista ex Juve Stabia al minuto 8 scalda le mani a Contini con un diagonale dal limite dell’area. Al 15 si vede il Vicenza con un gran tiro di Brosco dai 25 metri che termina alto sulla traversa. Si gioca su ritmi elevati con i veneti che provano a prendere possesso del centrocampo e a schiacciare i rossoblu nella propria metà campo. Al 24 Bruscagin impegna Matosevic che blocca in due tempi la conclusione dalla distanza. Due minuti dopo è invece la traversa a salvare Matosevic respingendo la conclusione al volo di destro di Cavion. Il Cosenza non concede nulla e alla mezz’ora, approfittando di un erroraccio di De Maio, Caso si invola verso la porta di Contini e insacca la rete del vantaggio. Ma dopo oltre 5 minuti di consulto Var, il signor Maresca va a controllare al monitor e annulla la rete per posizione irregolare in partenza dell’attaccante che avrebbe portato ad influenzare la giocata del difensore. Una decisione che porta alle veementi proteste della panchina rossoblu. A farne le spese sono Kevin Marulla e Goretti espulsi e Gerbo ammonito. Cosenza penalizzato ma ad una decisione che lascia molto perplessi ma che nel lungo recupero del primo tempo va nuovamente vicino al vantaggio con una sforbiciata in area di Rigione murata sulla linea di porta.

La ripresa riparte con gli stessi 22 del primo tempo ed ancora un nugolo di polemiche per la rete annullata a Caso. L’attaccante del Cosenza al 46 prova a fare tutto da solo ma la sua conclusione viene murata dalla difesa del Lane. Al 50 ancora Caso pericoloso. La punta di proprietà del Genoa rientra sul destro e poi calcia a giro in diagonale chiamando Contini alla respinta in tuffo. Capovolgimento di fronte e contropiede pericolosissimo del Vicenza, concluso con un destro velenoso in area di Diaw che termina di pochissimo alto sulla traversa. Si gioca a viso aperto con continui capovolgimenti di fronte. Al 54 su un cross di Diaw, Cavion di testa non riesce ad inquadrare la porta da ottima posizione. Ma é Caso l’uomo in più del Cosenza. Il numero 10 ci riprova al 56 con una conclusione sul secondo palo che esce di pochissimo. Minuto 62 e Vicenza che torna a farsi vedere in attacco, con un rasoterra insidioso di Cavion sul primo palo deviato in angolo da Matosevic. Al 69 la gara ha un nuovo sussulto quando, sul lancio di Cavion in area, Diaw anticipa Vaisanen e in scivolata batte Matosevic. Ma l’attaccante del Vicenza spinge la palla in rete con un chiaro tocco di mano. Il Var interviene e annulla giustamente la rete del Vicenza. Si resta sullo zero a zero e con il Vicenza ancora pericoloso al 77 con un colpo di testa di Diaw che da ottima posizione spedisce alto sulla traversa. Il Cosenza accusa la stanchezza ma prova a stringere i denti lottando su ogni pallone e cercando di resistere strenuamente agli attacchi dei biancorossi che al 90 trovano la rete del vantaggio con Maggio che sottoporta riesce a spingere in rete un pallone sporco e rimasto a ballonzolare sulla linea di porta dopo la conclusione di Dal Monte e il palo interno. Goal che in pratica decide il match di andata.

L.R. VICENZA (3-4-2-1): Contini; Brosco, De Maio, Bruscagin; Maggio, Cavion, Bikel, Lukaku; Ranocchia, Da Cruz; Diaw

A disposizione: Grandi, Confente, Pasini, Padella, Cappelletti, Boli, Zonta, Greco, Cester, Dalmonte, Giacomelli, Meggiorini, Teodorczyk

Allenatore: Francesco Baldini

COSENZA CALCIO (3-5-2): Matosevic; Vaisanen, Rigione, Camporese; Bittante, Liotti, Boultam, Venturi, Kongolo; Caso, Larrivey

A disposizione: Sarri, Vigorito, Palmiero, Vallocchia, Gerbo, Zilli, Voca, Arioli, Hristov, Laura

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

Arbitro: Signor Fabio Maresca di Napoli

Assistenti: Signori Marco Bresmes di Bergamo e Alessio Berti di Prato

IV Uomo: Signor Manuel Volpi di Arezzo

SALA VAR: Signori Maurizio Mariani di Aprilia e Daniele Bindoni di Venezia

Ammoniti: Liotti (C), Matosevic (C), Contini (V), Maggio (V), Vallocchia (C), Meggiorini (V)

Espulsi:

Angoli: 6-3

Recupero: 5′ p.t. – 5′ s.t.

Note: Serata gradevole a Vicenza con una temperatura di circa 18 gradi. Terreno del Menti in perfette condizioni. Stadio praticamente esaurito con circa 11.000 spettatori compresi i circa 1.400 tifosi del Cosenza.