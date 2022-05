Giro d’Italia 2022, domani tappa nel cosentino: ecco dove passa la corsa

COSENZA – È servita l‘invezione del giovanissimo Massimo Zilli al 65′ per cancellare le streghe che aleggiavano sul Marulla e regalare al Cosenza quella vittoria fondamentale che serviva per centrare i play-out salvezza. Missione compiuta con i rossoblu che si giocheranno la permanenza in serie B contro il Vicenza che ha espugnato il Moccagatta decretando la retrocessione dell’Alessandria in Serie C. Una partita intensa e sofferta quella contro il Cittadella, che non ha regalato nulla ai rossoblu che dopo aver sfiorato il vantaggio con Caso nel primo tempo, nella ripresa alzano i ritmi della gara trovando il goal vittoria al minuto 65′ con il neo entrtato Zilli che fa esplodere i 12mila del Marulla che non hanno smesso per un secondo di incitare la squadra.

La cronaca – Partono meglio gli ospiti che al 6′ si fanno vedere con il colpo di testa di Varela che mette i brividi a Matoisevic. Il Cittadella se la gioca colpo su colpo e costringe il Cosenza ad accelerare e soprattutto a non concedere nulla ai veneti che al 10 vanno ancora alla conclusione con Varela. La replica del Cosenza è in una ciabattata di Di Pardo. Il Cittadella continua a creare grattacapi alla difesa del Cosenza che non può concedersi distrazioni. Al 17 gran sventola di Florenzi dai 30 metri e pallone alto sulla traversa. La gara resta vivace ed equilibrata ma i rossoblu faticano a prendere in mano le redini della gara, trovando più di una difficoltà a calciare verso la porta. Al 25 arriva comunque la prima grandissima occasione per il Cosenza con il colpo di testa di Caso su un pallone rimesso in area da Di Pardo che chiama Maniero alla grandissima respinta in angolo. Ma è un episodio, perché la squadra di Bisoli continua ad avere enormi difficoltà nel costruire azioni degne di nota, soprattutto negli ultimi 25 metri dove la difesa del Cittadella ha sempre la meglio.

Le notizie che arrivano da Alessandria non sono confortanti e con il Cosenza costretto a vincere la gara, Bisoli butta nella mischia anche Laura al posto di Boultam per una squadra ancora più offensiva. E i rossoblu provano ad aumentare i ritmi della gara, cercando di mettere pressione alla retroguardia del Cittadella. Ma restano le grandi difficoltà a concludere in porta. Al 58 ci prova Larrivey con un colpo di testa che termina largo non di molto, mentre un minuto dopo Laura non riesce a servire lo stesso Larrivey in area. E il momento di massima pressione per i rossoblu che al 65 trovano finalmente il goal che fa esplodere il Marulla con il giovanissimo Massimo Zilli che si avventa un cross dalla destra di Liotti e di testa manda il pallone prima a baciare il palo e poi a gonfiare la rete. Un goal liberazione per il Marulla e per il Cosenza che con il vantaggio in tyasca, cerca di addormentare la gara senza più la frenesia di dover trovare il goal. Operazione che riesce alla perfezione fino al triplice fischio finale che decreta il successo dei rossoblu che ora si giocheranno la Serie B nella doppia sfida contro il Vicenza e con il piccolissimo vantaggio di giocare il ritorno al Marulla.

COSENZA CALCIO (3-5-2): Matosevic; Vaisanen, Rigione, Venturi (12′ st Zilli); Di Pardo, Boultam (1′ st Laura), Gerbo (12′ st Carraro), Florenzi, Liotti; Larrivey (25′ st Kongolo), Caso (40′ st Bittante)

A disposizione: Sarri, Vallocchia, Voca, Arioli, Hristov, Ndoj, Situm

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

CITTADELLA CALCIO (4-4-1): Maniero, Visentin, Frare, Donnarumma, Laribi, Tavernelli (36′ st Beretta), Branca, Icardi (15′ st Mastrantonio), Lores Varela (21′ st Thioune), Danzi (15′ st Mazzocco), Cassandro (36′ st Ciriello) A disposizione: Manfrin, Kastrati, Perticone, Del Fabro, Pavan, Antonucci

Allenatore: Edoardo Gorini

Arbitro: Signor Davide Ghersini di Genova

Assistenti: Signori Dario Cecconi di Empoli e Alessandro Cipressa di Lecce

IV Uomo: Signor Marco Acanfora di Castellammare di Stabia

SALA VAR: Signori Marco Serra di Torino e Michele Grossi di Frosinone

Ammoniti: Danzi (V) , Visentin (V), Zilli (C)

Espulsi:

Angoli: 4-1

Recupero: 0′ p.t – 4′ s.t.

Note: Serata gradevole a Cosenza con una temperatura di circa 17 gradi. Terreno del Marulla in perfette condizioni. Presenti poco meno di 13.000 spettatori.