Mutua Madrid Open 2022: gli italiani più attesi

COSENZA – Non c’era alternativa alla vittoria per il Cosenza, che pur soffrendo fa il suo battendo 3 a 1 il Pordenone e lasciando ancora aperta la porta che porta alla permanenza in serie B passando per lo meno dai play-out. Successo pesante che costa anche la retrocessione al Crotone nonostante il netto successo sulla Cremonese. Posta in palio di importanza monumentale quella di questo pomeriggio per rossoblu che nel primo tempo vedono anche le streghe quando al 24′ Lovisa, il figlio del Presidente, approfittando della solita dormita difensiva, porta avanti il Pordenone. Scende il gelo sul Marulla che ritrova entusiasmo al 36′ quando Larrivey si procura e trasforma un calcio di rigore dopo una trattenuta in area. “El Bati” sale in cattedra e in chiusura di primo tempo realizza la doppietta che fa esplodere i 6mila del Marulla. Grande lancio di Gerbo per Caso che controlla palla, entra in area saltando in velocità Zammarini e appoggia per l’accorrente Larrivey che di destro scaraventa in rete. Nel secondo tempo il Pordenone prova a guastare la festa a Cosenza sfiorando il pari in un paio di occasioni. Poi al minuto 83′ l’ex Camporese chiude il match scaraventando in rete la corta respinta di Perisan, dopo una punizione battuta da Rigione. Con il pareggio dell’Alessandria in casa con la Reggina i rossoblu accorciano a 2 punti e preparano la difficile trasferta di Pisa.

Lovisa porta avanti il Pordenone. La doppietta del El Bati ribalta la gara

Bisoli, in piena emergenza formazione tra infortuni e squalifiche, è costretto a fare di necessità virtù. In difesa spazio a Venturi mentre a centrocampo si rivedono titolari Boultam e Bittante. Liotti, Carraro Gerbo formato il pacchetto di mediana. In avanti la coppia Larrivey e Caso con Laura ancora una volta in panchina. Si gioca in un Marulla tornano finalmente con buone presenze sugli spalti e con tanti ragazzi delle scuole calcio per spingere i lupi alla vittoria. E il Cosenza parte con buona personalità, prendendo subito possesso del centrocampo e cercando di infilare la retroguardia del Pordenone sfruttando la velocità di Caso che al 13′ ha una buona occasione. Sul lancio di Bittante si invola verso l’area di rigore ma, sul più bello, scivola permettendo a Sabbioni di recuperare. I ritmi non sono certo indemonianti e mentre il Cosenza cerca di muovere la sfera a una parte all’altra per trovare il pertugio giusto, i ramarri si limitano a chiudere tutti gli spazi difendendo con ordine non disegnando qualche sortita offensiva. Poi, al 23′ improvviso arriva il vantaggio del Porderone. Cambiaghi riceve palla sulla destra con Rigione troppo molle nella chiusura. Sul cross rasoterra in area Lovisaè bravo ad anticipare tutti e con il piattone insaccare alle spalle di Matosevic. Una mazzata per i rossoblu che accusano il colpo, ma al 33′ riescono a riequilibrare la gara con il calcio di rigore trasformato da Larrivey e fischiato dal signor Massimi per una trattenuta in area di Bassoli proprio su Larrivey. Al 44′ il Cosenza mette la freccia con la doppietta di “El Bati” bravo a farsi trovare pronto in area e trasformare in rete con un piattone l’assist di Caso. per l’argentino è il sesto goal in stagione.

Pordenone pericoloso poi Camporese chiude il match

La ripresa si apre con un doppio cambio negli ospiti che al 5′ vanno vicinissimi al pareggio. Incursione in area del solito Cambiaghi, conclusione in diagonale di sinistro e grande intervento di Matosevic che si allunga e con la manona devia in angolo. Sugli sviluppi dell’angolo incornata di Mensah e pallone fuori di un nulla. Bisoli effettua un doppio cambio, inserendo Kongolo per Gerbo ma soprattutto Laura per Boulta. Ma è il Pordenone che continua ad attaccare creando un doppio pericolo tra il 57′ e il 58′, prima con una conclusione sottoporta del solito Cambiaghi deviata da Matosevic, poi con Lovisa che si ritrova un pallone sporco in area e conclude di poco al lato. I rossoblu provano ad alleggerire la pressione con Caso che al 62′ conclude a giro di destro tra le braccia di Perisan. Decisamente più insidiosa la sventola di Lovisa che riceve in area e da ottima posizione calcia sopra la traversa. Al 67′ Liotti si fa male ed è costretto ad uscire. Al suo posto Sy. Nel Cosenza l’uomo più in forma è Caso. L‘attaccante di proprietà del Genoa al 72’ sfiora il tris con il suo marchio di fabbrica: accelerazione che lo porta in area di rigore ma la sua conclusione finisce alta sulla traversa. Al 79′ si vede anche Laura. L’attaccante francese recupera un pallone sporco al limite, entra in area e conclude sul primo palo trovando la respinta di Perisan. Al minuto 83′ il Cosenza mette in ghiaccio la partita con la rete del 3 a 1 messa a segno dall’ex Camporese, bravo a fiondarsi sul pallone respinto da Perisan dopo una punizione rasoterra calciata da Rigione. Nel finale di gara clamorosa traversa colpita da Alessandro Bassoli con una conclusione da centrocampo che per poco non batte Matosevic. Poi il triplice fischio e la festa dei tifosi.

COSENZA CALCIO (3-5-2): Matosevic; Camporese, Rigione, Venturi; Bittante, Liotti (67′ Sy), Gerbo (52′ Kongolo), Boultam (52′ Laura), Carraro; Larrivey (85′ Ndoj), Caso (85′ Zilli)

Panchina: Vigorito, Sarri, Pandolfi, Sy, Palmiero, Kongolo, Zilli, Voca, Hristov, Ndoj, Laura

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

PORDENONE CALCIO (4-3-3): Perisan; Zammarini, Sabbione (46′ Dalle Mura), Perri (86′ Okoro), Bassoli; Gavazzi (78′ Secli), Torrasi (46′ Pasa), Lovisa; Cambiaghi, Butic, Mensah (74′ Biondi)

Panchina: Bindi, Fasolino, Stefani, Deli, Onisa, Pasa, Secli, Okoro, Biondi, Valietti, Candellone, Dalle Mura

Allenatore: Bruno Tedino

Arbitro: Signor Luca Massimi di Termoli

Assistenti: Signori Marcello Rossi di Biella e Mattia Scarpa di Reggio Emilia

IV Uomo: Signor Mattia Ubaldi di Roma 1

SALA VAR: Signori Valerio Marini di Roma 1 e Oreste Muto di Torre Annunziata

Ammoniti: Sabbione (P), Camporese (C), Carraro (C)

Espulsi:

Angoli: 3-5

Recupero: 0′ p.t. – 5′ S.T.

Note: Pomeriggio quasi primaverile a Cosenza con una temperatura di circa 25 gradi. Terreno del Marulla in perfette condizioni. Presenti poco meno di 6.000 spettatori. Nel settore ospiti anche cinque tifosi del Pordenone