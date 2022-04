Camporese goleador e il Cosenza batte il Benevento. Tre punti vitali per i rossoblu

COSENZA – Ancora lui, immensamente lui: Michele Camporese. Il difensore goleador, al terzo goal stagionale con i rossoblu (altri due li aveva realizzati con la maglia del Pordenone) trova l’inzuccata vincente a tre minuti dalla fine che regala al Cosenza tre punti vitali contro il Benevento, per continuare a sperare nella corsa salvezza ed accorciare a meno uno dall’Alessandria staccando il Vicenza. Gara durissima e combattuta quella del Marulla, dove si è visto comunque un Cosenza combattivo e determinato, che ha saputo soffrire, ma ha anche provato a vincere la gara pur tra le solite difficoltà offensive. Alla fine il match lo ha deciso Camporese ma poco importa, per il Cosenza è arrivato un successo di monumentale importanza in ottica salvezza.

È un buon Cosenza, ma l’occasione migliore è di Farias

Bisoli recupera gli squalificati Camporese, Rigione e Larrivey ma perde all’ultimo minuto Laura e Sy per problemi fisici. Laura per una botta al ginocchio, Sy per un risentimento muscolare. Inseriti nei convocati hanno provato fino a questa mattina ma nel pomeriggio hanno dovuto alzare bandiera bianca. Confermato il modulo 3 5 2 con Larrivey e Caso chiamati a scardinare la difesa sannita. Ed è un Cosenza pimpante e determinato quello dei primi minuti di gara, che prende possesso del centrocampo e al minuto 11′ crea la prima occasione da goal. Lungo lancio dalle retrovie per Caso che brucia in velocità Letizia e crossa in area. Pallone che attraversa tutta l’area e viene raccolta dall’altro lato da Situm. Sul suo cross ribattuto conclusione al volo di Carraro che chiama Paleari alla respinta in tuffo. Caso è il più lesto di tutti ad arrivare sul pallone, ma dopo aver saltato il portiere il suo cross rasoterra viene bloccato a terra nuovamente da Paleari bravo ad afferrare la sfera con un guizzo anticipando Larrivey. In precedenza Benevento al tiro dalla distanza con Farias e parata a terra di Matosevic. La gara è godibile, giocata su buoni ritmi ed ha un nuovo sussulto al 24′ ancora con Farias, che questa volta, imbeccato in area da Ionita, si divora il vantaggio sparando incredibilmente alto a due passi dalla porta. Minuto 29′ Rigione insacca in girata, ma il signor Sozza aveva già fermato il gioco per una carica sul portiere dello stesso difensore. Caso, insieme a Florenzi e Situm, sono decisamente i più attivi del Cosenza. E proprio l’attaccante di proprietà del Genoa al 36′ conclude a giro di destro da posizione assai defilata, con il pallone che termina largo alla sinistra di Paleari. Il Benevento torna a farsi vivo dalle parti di Matosevic al 39′ con una percussione in area di Forte che conclude alto sulla traversa. Al 43′ serve un provvidenziale intervento di Camporese ad anticipare proprio l’intervento dell’ex attaccante di Juve Stabia e Venezia. Si va al riposo sul nulla di fatto.

Camporese goal, tre punti per i rossoblu

Ripresa che si apre senza cambi e con un Benevento decisamente più propositivo e che dopo nemmeno un minuto di gioco usufruisce di una punizione dal limite dell’area che Forte calcia sulla barriera. Decisamente più pericolosa la conclusione in diagonale di Acampora due minuti dopo, con il pallone che si spegne sul fondo uscendo di poco alla destra di Matosevic. Il Cosenza ha un guizzo al 52′: Carraro ruba balla e lancia in velocità Caso. L’attaccante entra in area di rigare ma calcia male spedendo sopra la traversa. Si va da una parte all’altra senza un attimo di pausa. Al 54′ è ancora il Benevento a rendersi pericoloso con Improta, che si accentra e conclude di destro dal limite impegnando Matosevic che blocca in due tempi dopo la deviazione di Vaisanen che smorza il tiro. Florenzi spreca una buona occasione ciabattando malamente da ottima posizione dopo un’azione insistita di Di Pardo, mentre dall’altra parte Matosevic deve metterci il piedone per deviare il tiro ravvicinato di Letizia. La partita sembra potersi sbloccare da un momento all’altro con azioni da una parte e dell’altra. Vaisanen si immola per respingere una conclusione a botta sicura di Improta mentre Viviani al 73′ conclude di poco alto sulla traversa. Il Cosenza annaspa sotto i colpi del Benevento che sembra crederci decisamente di più. Al minimo 80′ incursione di Acampora in area e conclusione murata ancora da Matosevic. All’85’ si rivede il Cosenza con una conclusione di Caso deviato in angolo. Dal corner sbuca la testa del solito Camporese che anticipa tutti e insacca la rete che fa esplodere il Marulla. Il Benevento si butta disperatamente in avanti e al 91′ Brignola colpisce una clamorosa traversa con un destro a giro velenoso. Il Cosenza serra le fila e porta a casa tre punti importantissimi.

———————————————————————————

COSENZA CALCIO (3-5-2): Matosevic; Vaisanen, Camporese (89′ Liotti), Rigione; Di Pardo, Gerbo (63′ Kongolo), Carraro, Florenzi, Situm; Caso (89′ Zilli), Larrivey (71′ Pandolfi)

Panchina: Vigorito, Sarri, Liotti, Venturi, Hristov, Ndoj, Vallocchia, Kongolo, Palmiero, Pandolfi, Arioli, Zilli

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

BENEVENTO CALCIO (4-3-3): Paleari; Elia (71′ Moncini), Vogliacco, Barba, Letizia; Ionita (83′ Brignola), Viviani, Acampora; Improta, Farias (63′ Tello), Forte

Panchina: Manfredini, Muraca, Gyamfi, Foulon, Masciangelo, Pastina, Petriccione, Tello, Talia, Moncini, Sau, Brignola

Allenatore: Fabio Caserta

Arbitro: Signor Simone Sozza di Seregno

Assistenti: Signori Davide Imperiale di Genova e Alessio Tolfo di Pordenone

IV Uomo: Signor Francesco Saia di Palermo

SALA VAR: Signori Aleandro Di Paolo di Avezzano e Francesca Di Monte di Chieti

Ammoniti: Elia (B), Larrivey (C)

Espulsi:

Angoli: 3-4

Recupero: 1′ p.t. – 4′ s.t.

Note: Serata gradevole a Cosenza con una temperatura di circa 16 gradi. Terreno del Marulla in perfette condizioni. Presenti poco meno di 3mila spettatori. Nel settore ospiti presenti anche un centinaio di tifosi del Benevento.