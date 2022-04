Vela, Essenza Nature Med si aggiudica il trofeo "Marina Yacht Club Tropea" - QuiCosenza.it

COSENZA – Contro una formazione forte come il Monza e con i rossoblu alle prese con infortuni e squalifiche, inevitabilmente quella del Marulla alla vigilia era una partita a dir poco complicata da affrontare. Ma ancora una volta il Cosenza ci mette del suo nell’agevolare il compito dei brianzoli, incassando l’ennesima pesante sconfitta della stagione (l’ottava casalinga) maturata al termine di un match che ha evidenziato più che mai la pochezza tecnica di una squadra capace di tirare in porta una sola volta in 90′ minuti e a risultato oramai acquisito. In più anche le scelte iniziali di Bisoli, che schiera una squadra con una sola punta e tutta improntata alla difesa, ha lasciato più di un dubbio. Se a questo aggiungiamo le due clamorose ingenuità di Situm e Sy che con due interventi maldestri procurano altrettanti calci di rigore, uno per tempo, il dado è tratto. Per la cronaca primo rigore trasformato da Valoti al 15′, il secondo da Gytkjaer al 60′. In mezzo un goal annullato al Monza dal Var per fuorigioco, un occasionissima per Ciurria e la nuova contestazione dei tifosi contro un presidente sempre di più solo.

Voloti su rigore, raddoppio cancellato dal Var

Alle prese con infortuni e squalifiche Bisoli rivoluziona il Cosenza, a cominciare da un modulo decisamente molto abbottonato. Rossoblu in campo con il 4 2 3 1 dove Caso è l’unica punta. Dietro di lui Di Pardo, Florenzi e Liotti con Palmiero e Carraro in fase di interdizione. In difesa scelte obbligate con Vaisanen e Hristov centrali, Sy e Situm terzini. Cliché della gara scritto in partenza, con il Monza che prende subito il possesso del centrocampo e del gioco, mentre il Cosenza resta compatto con le linee chiudendo tutti gli spazi e provando a colpire in contropiede sfruttando la velocità di Caso e l’inserimento dalle sue spalle di Florenzi. Tattica che dura solo 15′ minuiti visto che Sitium commette un fallo ingenuo su Valoti provocando l’ennesimo calcio di rigore che viene fischiato contro il Cosenza. Sul dischetto lo stesso Valoti che spiazza Matosevic e porta avanti il Monza. I rossoblu non reagiscono anche perchè hanno evidenziano enormi difficoltà a costruire azioni da gioco, mentre il Monza continua a far girare palla in scioltezza. Allora Bisoli è costretto ad un cambio tattico per dare più peso offensivo al Cosenza. Fuori un centrocampista (Palmiero) per un attaccante (Laura) e squadra che passa ad un più classico 4 4 2. L’ingresso del francese ha comunque l’effetto di fare da più verve alla manovra. Al 44′ il Monza raddoppia con Mota Carvalho, che conclude in rete con un preciso piattone dal centro dall’era dopo una veloce triangolazione conclusa dall’assist di Carlos Augusto. Ma il Var annulla la rete per la posizione di fuorigioco di Gytkjaer che ostacolava la visuale a Matosevic.

Altro rigore per il Monza, raddoppia Gytkjaer

La ripresa si apre con gli stessi 22 che hanno chiuso il primo tempo e con il Cosenza costretto a fare necessariamente di più per provare a impensierire la retroguardia biancorossa. Ci prova Caso con una delle sua classiche accelerazioni fermata con un fallo di Caldirola nei pressi del limite dell’area. Sulla susseguente punizione, pallone scodellato in area per la testa di Carraro che spedisce fuori. Al 51′ Carlos Augusto imbecca in area Gytkjaer che in scivolata riesce a calciare in porta trovando la bella risposta di Matosevic. I rossoblu, seppur in modo disordinato, ci provano provando a sfruttare la velocità di Laura. Al 59′ proprio l’attaccante francese entra in area e mette al centro un pallone velenoso sul quale si avventa Di Pardo anticipato sul più bello da un miracoloso intervento di Caldirola. Capovolgimento di fronte e su un pallone perso Sy sgambetta ingenuamente in area Ciurria. Secondo calcio di rigore trasformato da Gytkjaer con un botta secca che si insacca alla destra di Matosevic. Gara praticamente in cassaforte per il Monza che al 71′ si divora il tris con Ciurria che da due passi spedisce in curva nord un assist al bacio di Molina. Poi più nulla, se non la solita girandola di cambi e il Monza che si limita a controllare e chiudere la gara del Marulla.

COSENZA CALCIO (4-2-3-1): Matosevic; Hristov, Vaisanen, Situm, Sy (65′ Pandolfi); Carraro (83′ Gerbo), Palmiero (35′ Laura); Di Pardo (83′ Zilli), Florenzi, Liotti (83′ Ndoj); Caso

Panchina: Vigorito, Sarri, Venturi, Vallocchia, Gerbo, Kongolo, Ndoj, Pandolfi, Zilli, Arioli, Laura

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

AC MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Sampirisi, Caldirola, Carlos Augusto (75′ Pirola); Pedro Pereira (65′ D’Alessandro), Ciurria (87′ Machin), Barberis, Valoti, Molina; Gytkjaer (75′ Colpani), Mota Carvalho (87′ Mancuso)

Panchina: Lamanna, Donati, Machin, Mancuso, Bettella, Favilli, Antov, Colpani, Brescianini, Marrone, D’Alessandro, Pirola

Allenatore: Giovanni Stroppa

Arbitro: Signor Fabio Maresca di Napoli

Assistenti: Signori Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Gaetano Massara di Reggio Calabria

IV Uomo: Signor Michele Di Cairano di Ariano Irpino

SALA VAR: Signori Ivano Pezzuto di Lecce e Damiano Margani di Latina

Ammoniti: Carlos Augusto (M), Di Pardo (C), Colpani (M), Sampirisi (M)

Espulsi:

Angoli: 2-3

Recupero: 0′ p.t. – 4′ s.t.

Note: Pomeriggio fresco e nuvolo a Cosenza ma senza pioggia e con una temperatura di circa 11 gradi. Terreno del Mazza in perfette condizioni. Presenti poco meno di 3mila spettatori con una settantina di tifosi del Monza sistemati nel settore ospiti. Prima del fischio d’inizio le due squadre hanno osservato un minuito di silenzio per la morte di Silvio Longobucco ex giocatore della Juventus morto a Scalea due giorni fa