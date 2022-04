FERRARA – Un pareggio per 2 a 2 tra le polemiche furenti dei rossoblu quello maturato al Mazza di Ferrara tra la Spal e il Cosenza, che ancora vede la vittoria sfumare in pieno recupero quando Esposito pennella una punizione dal limite e batte Matosevic. Al fischio finale esplode la rabbia dei calciatori e della panchina contro il signor Minelli per il doppio giallo a Larrivey a metà secondo tempo quando i rossoblu conducevano per due a uno. Il secondo cartellino è apparso oltremodo esagerato ed ha inevitabilmente finito per penalizzare il Cosenza. A farne le spese anche Camporese espulso per proteste al termine della gara, una delle tante assurde di questa stagione a cui ci ha oramai abituato il Cosenza capace di concedere un calcio di rigore alla Spal dopo appena 45 secondi di gioco (respinto per fortuna da Matosevic), saper reagire e trovare con merito il vantaggio con la zampata di Camporese a fine primo tempo, subire il pari dopo un solo minuto del secondo tempo con la conclusione di Dickmann e rimettere dopo 3′ minuti il naso avanti con il gran goal di Caso. Poi l’espulsione dell’attaccante argentino che cambia inevitabilmente la gara, con la pressione della Spal che trova il pareggio in pieno recupero con la punizione di Esposito. Ai rossoblu restano i soliti rimpianti e in vista del match contro il Monza, le pesanti assenze di Camporese, Larrivey e anche di Rigione.

Matosevic para un rigore, Camporese porta avanti i lupi

Neanche un minuto di gioco e Liotti, con un intervento scriteriato e in ritardo, frana in area su Melchiorri. Per il signor Minelli non ci sono dubbi e assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta lo specialista Mancosu che calcia forte ma non angolato. Matosevic è bravo a rimanere fermo e a indovinare l’angolo deviando la sfera con un guizzo alla sua destra. È un inizio di gara in grande sofferenza quello dei rossoblu che, nonostante lo scampato pericolo, subiscono la pressione continua della Spal faticando a manovrare con fluidità. Poi, improvvisa, al 17′ arriva una grandissima occasione per Larrivey che si ritrova sul destro un pallone d’oro dopo una sgroppata di Laura e un cross di Liotti sul secondo palo. L’attaccante, a porta quasi spalancata, sparacchia malamente di esterno sul fondo. Capovolgimento di fronte e Matosevic respinge con i piedi una conclusione ravvicinata di Zanellato. Grazie anche ad un ottimo Gerbo e alla vivacità di Florenzi il Cosenza è sicuramente più intraprendente anche se Matosevic deve metterci una pezza sulle conclusioni di Zanellato e Melchiorri. Al 40′ l’occasione giusta capita sui piedi di Florenzi che calcia di destro dal cuore dell’area con il pallone che termina alto dopo una deviazione. Su susseguente corner la gara si sblocca con il vantaggio dei rossoblu. Pallone sul secondo palo dove c’è Laura che calcia forte, sotto porta il più lesto è Camporese che devia la sfera in rete. Al 45′ volata di Florenzi, pallone in area per Larrivery che appoggia per l’accorrente Laura che calcia a giro di destro da ottima posizione spedendo fuori. Si va al riposo con il meritato vantaggio dei rossoblu.

Pareggia Dickmann, Caso riporta avanti il Cosenza, pari Esposito al 94′

La ripresa si apre con l’ingresso in campo di Caso al posto di Laura e ancora una volta, così come accaduto nel primo tempo, con un Cosenza addormentato che prende goal dopo appena un minuto. È Dickmann a trovare il pareggio con una conclusione radente sul primo palo che si insacca questa volta con la complicità di Matosevic che non trattiene. Ma passano altri 3′ minuti e i rossoblu rimettono la testa avanti con un grandissimo goal di Caso. L’attaccante riceve palla in area in velocità arrivando dalle retrovie, controlla la sfera e dopo essersi accentrato, lascia partite un destro a giro perfetto che si insacca sul secondo palo dove Alfonso non può nulla. La Spal si riversa in avanti alla ricerca del pari. Al 55′ Mancosu entra in area e centra per l’accorrente Melchiorri che per questione di centimetri non riesce a deviare sotto porta. Al 60′ gran conclusione al volo da fuori area di Dickmann che non inquadra la porta. Venturato effettua un triplo cambio e Bisoli risponde con gli ingressi di Kongolo, Palmiero e Di Pardo per Gerno Carraro e Liotti. Al 68′ Larrivey viene espulso per doppio giallo su un intervento in ritardo che porta alle proteste vibranti della panchina dei rossoblu che ritengono eccessivo il provvedimento. Viene espulso per proteste anche il vice di Bisoli Danilo Chiodi. Cosenza in dieci dunque e costretto a stringere i denti per difendersi dalla inevitabile pressione della Spal. I rossoblu resistono ma ancora ina volta in pieno recupero, come capitato in altre occasioni subiscono il pareggio di Esposito che realizza al 94′ pennellandop una punizione al limite che si insacca nel sette. Al fischio finale i giocatori del Cosenza vanno a protestare contro l’arbitro, e a farne le spese è Camporese si becca un rosso diretto insieme ad un altro calciatore.

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Capradossi, Vicari, Tripaldelli; Da Riva (63′ Pinato), Viviani (46′ Esposito), Zanellato; Mancosu (83′ D’Orazio); Vido (63′ Finotto), Melchiorri (63′ Latte Lath)

Panchina: Thiam, Meccariello, Almici, Celia, Esposito, Pinato, Mora, Crociata, Colombo, Latte Lath, Finotto, D’Orazio

Allenatore: Roberto Venturato

COSENZA CALCIO (3-5-2): Matosevic; Venturi, Rigione, Camporese; Situm, Gerbo (64′ Kongolo), Carraro (64′ Palmiero), Florenzi, Liotti (64′ Di Pardo); Larrivey, Laura (46′ Caso- 87′ Pandolfi)

Panchina: Vigorito, Sarri, Vaisanen, Hristov, Di Pardo, Ndoj, Sy, Palmiero, Voca, Kongolo, Pandolfi, Caso, Zilli

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

Arbitro: Signor Daniele Minelli di Varese

Assistenti: Signori Manuel Robilotta di Sala Consilina e Marco Ceccon di Lovere

IV Uomo: Signor Luca Angelucci di Foligno

SALA VAR: Signori Gianluca Aureliano e Michele Lombardi di Brescia

Ammoniti: Tripaldelli (S), Larrivey (C), Carraro (C), Dickman (S), Matosevic (C)

Espulsi: Larrivey (C), Camporese (C)

Angoli: 4-1

Recupero: 0′ p.t. –

Note: Pomeriggio soleggiato e non freddo a Ferrara, con una temperatura di circa 15 gradi. Terreno del Mazza in buone condizioni. Presenti poco più di 4mila spettatori con un centinaio di tifosi del Cosenza. Al 68′ espulso Larrivey per doppia ammonizione e dalla panchina il vice allenatore Danilo Chiodi per proteste. Espulso al termine delal gara anche Caporese