Cosenza, per il finale di stagione miniabbonamenti casalinghi scontati del 40%

REGGIO CALABRIA – La Reggina bissa il successo dell’andata e si porta a casa anche il derby del Granillo, grazie ad un calcio di rigore trasformato al 37′ da Folorunsho e concesso da Giua più per l’entrata kamikaze di Venturi su Folorunsho che per la leggera spinta di Vallocchia su Kupisz. Il Cosenza, che ha mostrato ancora una volta evidenti in fase di costruzione di gioco e con errori in difesa e a centrocampo, può recriminare per due clamorose traverse. La prima di Liotti su calcio di punizione, quando il risultato era ancora sullo zero a zero, la seconda con Larrivey che stampa il pallone sul legno con una conclusione di sinistro dal cuore dell’area. In pieno recupero l’episodio che farà discutere con il calcio di rigore prima concesso al Cosenza, dopo un contatto tra Laura e Amione, poi tolto dal direttore di gara dopo aver rivisto l’immagine al Var.

Traversa di Liotti, Folorunsho segna su rigore

Bisoli è in tribuna per la squalifica rimediata nella gara con il Lecce. Il tecnico rossoblu tra infortuni, squalifiche e acciacchi dell’ultim’ora, deve ridisegnare il Cosenza a cominciare dal modulo. Squadra offensiva con un 3-4-3 dove Larrivey, Caso e Millico formano il tridente d’attacco. Il primo squillo è però della Reggina ed arriva dopo neanche due minuti di gioco. Rigione stende al limite Folorunsho. Di Chiara calcia a giro con il pallone che termina di poco sopra la traversa. La replica del Cosenza arriva al 10′, sempre su punizione, con un gran sinistro dell’ex Liotti che colpisce una clamorosa traversa interna, con il pallone che rimbalza beffardo sulla riga. Le due squadre giocano a viso aperto con azioni da una parte e dell’altra. Al 13′ imbeccata un area per Folorunsho che arriva sulla sfera, ma la sua girata termina larga. Al 21′ bella combinazione degli amaranto con un pallone in verticale di Di Chiara per Kupiszche che scarica sul primo palo, Matosevic ci mette una pezza ma l’azione era viziata da una posizione di fuorigioco. La Reggina prova a prendere in mano le redini del gioco, ma il Cosenza è bravo a non farsi schiacciare nella propria metà campo, anche se per i tre la davanti non sono molti i palloni giocabili. Al 37′ la gara si sblocca con un rigore dubbio. Il Var conferma e Folorunsho trasforma il rigore con un destro forte e angolato. Al 43′ il Cosenza rischia ancora su un pallone perso da Caso. Contropiede della Reggina che va in goal con un destro a incrociare di Rivas. Rete annullata per fuorigioco millimetrico. Si va al riposo con un Cosenza sotto la sufficienza, alla conclusione una sola volta su calcio da fermo e ancora una volta disattento in difesa.

Larrivey traversa clamorosa, Laura rigore anzi no

Bisoli cambia, inserendo Laura per Millico e Di Pardo per Rigione e dopo 10′ minuti di errori e confusione da una parte e dell’altra, anche Vallocchia (inguardabile la sua gara) per Voca. Il Cosenza dovrebbe attaccare alla ricerca del pari, ma fino al 70′ l’unica azione degna di nota è un cross pericoloso in area di Caso per Larrivey. I rossoblu faticano tremendamente a costruire azioni offensive, con un centrocampo in perenne sofferenza e con errori anche marchiani anche nei passaggi più semplici. Dal canto suo la Reggina si limita a chiudere tutti gli spazi provando a colpire di rimessa con Rivas e Folorunsho. L’occasione per il pareggio capita sui piedi di Larrivey al minuto 77′ dopo una percussione di Caso. Dopo un batti e ribatti sulla linea di porta il pallone finisce sui piedi dell’argentino che con calcia di sinistro dal cuore dell’area: pallone che si stampa sulla traversa. Partita che sembra segnata, ma al 90′ Laura cade in area dopo un contatto con Amione. Giua prima indica il dischetto del rigore, poi va a rivedere l’azione al Var e torna sui suoi passi. In praica è l’ultima azione di un derby brutto che la Reggina vince bissando il successo dell’andata.

——————————————————————————

REGGINA 1914 (3-5-2): Micai; Cionek, Amione, Di Chiara; Giraudo (61′ Stavropoulos), Hetemaj, Cortinovis (61′ Bianchi), Crisetig, Kupisz (46′ Adjapong); Folorunsho, Rivas (74′ Galabinov)

Panchina: Aglietti, Adjapong, Franco, Stavropoulos, Lombardi, Bianchi, Bellomo, Ejjaki, Diop, Montalto, Galabinov, Tumminiello

Allenatore: Roberto Stellone

COSENZA CALCIO (3-4-3): Matosevic; Venturi, Rigione (46′ Di Pardo), Camporese; Situm, Kongolo (72′ Carraro), Vallocchia (53′ Voca), Liotti (79′ Sy); Caso, Larrivey, Millico (46′ Laura)

Panchina: Sarri, Sy, Hristov, Vaisanen, Di Pardo, Florenzi, Voca, Gerbo, Pandolfi, Arioli, Carraro, Laura

Allenatore: Danilo Chiodi

Arbitro: Signor Antonio Giua di Olbia

Assistenti: Signor Alessandro Cipressa di Lecce e Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo

IV Uomo: Signor Valerio Maranesi di Ciampino

SALA VAR: Signori Luca Massimi di Termoli e Pietro Dei Giudici della sezione di Latina

Ammoniti: Rigione (C), Kupisz (R), Caso (C), Di Chiara (R), Vallocchia (C), Adjapong (R), Amione (R), Larrivey (C), Stavropoulos (R), Sy (C)

Espulsi:

Angoli: 5-4

Recupero: 1′ p.t. – 5′ s.t.

Note: Pomeriggio nuvoloso a Reggio Calabria con una temperatura di circa 14 gradi. Terreno del Granillo in discrete condizioni. Presenti poco più di 6.000 spettatori con un centinaio di tifosi del Cosenza. Assente per squalifica Bisoli in panchina il secondo Danilo Chiodi