Cosa fanno adesso gli eroi dei mondiali del 2006?

TERNI – Il Cosenza, che tornava in campo dopo la gara del Marulla rinviata per covid, raccoglie con una nuova pesante sconfitta, che rende sempre più complicata la corsa salvezza per la squadra di Bisoli, che rischia anche di essere superata dal Vicenza. Vince (con merito) la Ternana, passata in vantaggio a metà primo tempo con la rete del greco Koutsoupias e, dopo essere rimasta in dieci per il rosso diretto a Defendi, riesce anche a trovare il raddoppio al 40′ con un colpo di testa sotto porta di Donnarumma, che approfitta dell’uscita a vuoto di Vigorito. Dopo un primo tempo inguardabile, nella ripresa Bisoli cambia subito due uomini e il Cosenza si riversa disperatamente in attacco per cercare di rimettere in piedi la gara. Spreca almeno 3 nitide occasioni (clamorosa quella di Liotti), mentre la Ternana resiste, lotta e si vede annullate altre due reti per posizione di fuorigioco prima di Donnamurra e poi di Mazzocchi. Stessa sorte, a inizio ripresa, per il goal di testa di Larrivey. La porta di Iannarilli resta imbattuta e dopo 5′ di recupero finisce con la festa meritata per la banda di Lucarelli mentre per i 300 tifosi del Cosenza l’ennesimo boccone amaro di una stagione disastrosa. A fine gara Bisoli non si è presentato in sala stampa e nel chiuso dello spogliatoio si è confrontato con la squadra.

La Cronaca Match abbastanza brittino nei primi 25 minuti, con un maggior predominio della Ternana ma senza grossi sussulti. Dopo un destro alto sulla traversa di Kongolo in apertura, la Ternana si rende pericolosa al 10′ con un’incursione in area di Partipilo che vince un contrasto con Rigione ma conclude sull’esterno della rete. Al 17′ rasoterra dal limite di Koutsoupias bloccato da Vigorito mentre, un minuto dopo, dall’altra parte accelerazione di Laura e conclusione in diagonale che non spaventa Iannarilli. Poi, al 26′, la gara si sblocca con il vantaggio dei padroni di casa. La difesa del Cosenza si fa trovare scoperta e Palumbo galoppa sull’out di sinistra, pallone al limite per l’accorrente Koutsoupias che con il piattone batte Vigorito che riesce solo a toccare. Al 32′ Caso e Defendi battibeccano; poi, il capitano della Ternana rifila un pugno sulla schiena all’attaccante e viene espulso. Può essere l’episodio per rimettere in carreggiata il Cosenza e invece al 40′ arriva il raddoppio dei padroni di casa: corner dalla destra, Vigorito esce a vuoto e Donnarumma insacca di testa anticipando anche Rigione. I rossoblu non reagiscono e al 45‘ rischiano anche di subire tris ancora con Donnarumma che, sotto porta, sull’ennesima palla da fermo, spedisce sopra la traversa.

La ripresa si apre con l’ingresso di Larrivey e Di Pardo per Boultam e Vaisanen. Proprio El Bati al 47′ corregge di testa un crosso di Laura insaccando nell’angolo basso. Ma l’attaccante del Cosenza è in posizione di fuorigioco e la rete viene annullata. I rossoblu si buttano in avanti per cercare di riaprire la gara. Al 56′ sventola su punizione di Liotti e pallone che sfiora il palo alla destra di Iannarilli. Un minuto dopo contropiede della Ternana, dopo il solito pasticcio della difesa, la sfera finisce a Donnarumma che insacca, ma anche qui l’attaccante è in fuorigioco e la rete viene annullata. Bisoli ne cambia altri due inserendo Liotti e Florenzi per Sy e il solito irriconoscibile Palmiero. Al 67′ occasione per Larrivey che gira di testa in pallone sporco, Iannarili con un bel riflesso riesce a deviare. I rossoblu si sbilanciano e in contropiede la Ternana sfiora il tris con una conclusione alta di Mazzocchi e con un tiro centrale di Partipilo liberato in area. A 10′ dal termine il pallone buono capita sui piedi di Kongolo che però spreca tutto sparando sopra la traversa. Fa ancora peggio Liotti che si ritrova un pallone comodo comodo a due metri dalla porta. L’esterno calcia incredibilmente sopra la traversa. A 3′ dal termine altro goal annullato alla Ternana per posizione di fuorigioco di Mazzoccho. È in partica l’ultima occasione di un match che fa felice la Ternana e boccia ancora una volta il Cosenza.

TERNANA CALCIO (3-5-2): Iannarilli; Celli, Sorensen, Bogdan; Defendi, Koutsoupias (69′ Mazocchi), Proietti (52′ Agazzi), Palumbo, Martella; Partipilo (82′ Salzano), Donnarumma (69′ Diakite)

Panchina: Krapikas, Furlan, Mazzocchi, Capone, Rovaglia, Ghiringhelli, Perlata, Salzano, Diakite, Pettinari, Agazzi, Boben

Allenatore: Cristiano Lucarelli

COSENZA CALCIO (3-5-2): Vigorito; Hristov, Rigione, Vaisanen (46′ Di Pardo); Situm, Kongolo (85′ Arioli), Palmiero (59′ Florenzi), Boultam (46′ Larrivey), Sy (59′ Liotti); Laura, Caso

Panchina: Matosevic, Tiritiello, Venturi, Di Pardo, Carraro, Bittante, Liotti, Gerbo, Florenzi, Vallocchia, Larrivey, Millico, Arioli

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

Arbitro: Signor Niccolò Baroni di Firenze

Assistenti: Signori Luigi Lanotte di Barletta e Dario Garzelli di Livorno

IV Uomo: Signor Adalberto Fiero di Pistoia

SALA VAR: Signori Antonio Di Martino di Teramo e Pasquale Capaldo di Napoli

Ammoniti: Caso (C), Boultam (C), Sy (C), Agazzi (T)

Espulsi: Defendi (T)

Angoli: 3-4

Recupero: 2′ p.t. – 5′ s.t.

Note: Pomeriggio soleggiato a Terni, con una temperatura di circa 12 gradi. Terreno del Liberati in buone condizioni. Presenti poco più di 3mila spettatori. Almeno 300 i supporters rossoblu