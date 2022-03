Focolaio Covid nel Benevento. Chiesto il rinvio del match di domenica con il Cosenza

FROSINONE – Vince il Frosinone che trova la zampata da te punti proprio nel finale di gara, grazie ad un calcio di rigore concesso da Maggioni di Lecco dopo che Hristov frana su Tribuzzi in area. Dal dischetto Charpentier spiazza Vigorito e regala un successo pesantissimo ai ciociari per la corsa ai play-off, mentre al Cosenza resta l’amaro in bocca per una sconfitta che complica nuovamente i piani salvezza e arrivata dopo un match giocato con rabbia e determinazione e con primo tempo davvero ottimo, nel quale i rossoblu avrebbero meritato il vantaggio per le due grandissime occasioni capitate sui piedi di Laura neutralizzate da uno strepitoso Minelli. Nella ripresa la squadra di Bisoli però si abbassano troppo e il Frosinone prende il possesso del centrocampo riversandosi nella metà campo del Cosenza ma senza mai riuscire a sfondare, visto che l’unico vero pericolo è un colpo di testa di Charpentier alto dopo un’uscita a vuoto di Vigorito al 79′. Un minuto dopo, però, arriva il calcio di rigore che decide il match e condanna il Cosenza.

LA CRONACA – Problemi di formazione per Bisoli che perde anche Rigione in difesa (sostituito da Hristov) oltre a Millico, Boultam e Gori e con Di Pardo e Nodj in panchina ma non al meglio. Modulo 3-5-2 dove le novità sono Sy e Bittante nei cinque di centrocampo dove ci sono le conferme per mentre in attacco confermatissima la coppia formata da Laura e Caso. La gara inizia su buoni ritmi, con il Cosenza che prova a farsi vedere con un tiro di Florenzi murato e con la successiva conclusione di Palmiero che termina alta. Ma sono comunque i padroni di casa a prendere subito in mano la gara e le chiavi del centrocampo, con i rossoblu pronti a sfruttare la velocità di Laura e Caso in ripartenza. Al 13′ Cicerelli ci prova con un destro a giro che non inquadra la porta. Al 23′ la più grande occasione la crea però il Cosenza, con una sventola al volo di Laura in area che Minelli disinnesca con un grande intervento. Capovolgimento di fronte e conclusione dalla distanza di Garritano che termina tra le braccia di Vigorito. I rossoblu lasciano il pallino del gioco al Frosinone che al 33′ ma lottano su ogni pallone e ribattono colpo su colpo non cocedendo un centimetro e riscendo anche a rendersi pericolosi, soprattutto sulla fascia dove agisce Florenzi. Al 33′ si rivede in attacco il Frosinone con una bella incursione di Boloca che calcia dal limite trovano ina deviazione. Al 39′ nuova grande occasione per il Cosenza e miracolo di Minelli che compie un autentico capolavoro per deviare con la mano il sinistro di Laura destinato sul secondo palo.

La ripresa presenta una novità con l’ingresso in campo di Di Pardo al posto di Bittante e con un Frosinone decisamente più battagliero. Al 49′ ci prova Rodhen con un destro dalla distanza che termina largo. Le azioni dei padroni di casa si fanno tambureggianti con i rossoblu che rinculano nella propria metà campo. Bisoli sostituisce Florenzi e butta nella mischia Larrivery per alzare la squadra ma è il Frosinone ad andare vicino alla marcatura con Cicerelli, che conclude dal cuore dell’area trovando una deviazione che alza il pallone sopra la traversa. La gara diventa anche nervosa con ben cinque ammoniti nel giro di pochi minuti. Al 69 si fa male Palmiero sostituito da Ndoj mentre Bisoli prova a riequilibrare la sqaudra inserendo Carraro per Caso. Ma i padroni di casa continuano ad attaccare a testa bassa e vanno vicinissimi al vantaggio al 79′ con Charpentier, che anticipa di testa l’uscita a vuoto di Vigorito ma spedisce alto sulla traversa. Ma passa un minuto e il Frosinone sblocca la gara con un calcio di rigore fischiato per un atterramento di Tribuzzi da parte di Hristov. Sul dischetto Charpentier che si fa perdonare dell’errare e spiazza Vigorito. Una mazzata sulle speranze del Cosenza che negli ultimi minuti prova disperatamente a riequilibrare la gara ma in avanti arrivano solo palloni lunghi facile preda della difesa del Frosinone che dopo 6′ di recupero si prende i tre punti.

FROSINONE CALCIO (4-3-3): Minelli; Gatti, Szyminski, Brighenti, Cotali (60′ Zampano); Rohdén, Boloca, Garritano; Charpentier (93′ Kalaj,), Cicerelli (74′ Tribuzzi), Ciano (60′ Novakovich)

Panchina: Ravaglia, Marcianò, Kalaj, Zampano, Novakovich, Tribuzzi, Lulic, Canotto, Barisic, Bozic, Manzari, Ricci

Allenatore: Fabio Grosso

COSENZA CALCIO (3-5-2): Vigorito; Camporese, Hristov, Vaisanen; Palmiero (69′ Ndoj), Kongolo, Florenzi, Bittante (46′ Di Pardo), Sy; Laura, Caso (60′ Carraro)

Panchina: Matosevic Carraro, Pandolfi, Venturi, Sy, Millico, Vallocchia, Gerbo, Bittante, Larrivey, Florenzi, Hiristov

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

Arbitro: Signor Lorenzo Maggioni di Lecco

Assistenti: Signori Gabriele Nuzzi di Valdarno e Nicolò Cipriani di Empoli

IV Uomo: Signor Francesco Carrione di Castellammare di Stabia

SALA VAR: Signori Juan Luca Sacchi di Macerata e Matteo Bottegoni di Terni

Ammoniti: Vaisanen (C), Rodhen (F), Hristov (C), Charpentier (F), Camporese (C), Palmiero (C)

Espulsi:

Angoli: 4-4

Recupero: 2′ p.t. – 6′ s,t.

Note: Pomeriggio freddo e invernale a Frosinone, con una temperatura di circa 8 gradi. Terreno dello Stirpe in ottime condizioni. Presenti poco più di 5mila spettatori, 300 sono tifosi del Cosenza sistemati nel settore ospiti