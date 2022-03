COSENZA – Era una partita praticamente da dentro o fuori per i rossoblu, che dopo il pareggio di Crotone avevano un solo imperativo per provare a rimanere ancora aggrappati alla Serie B. Battere l’Alessandria senza se e senza ma. Cosa che il Cosenza è riuscito a fare, ritrovando al Marulla una vittoria che mancava da 4 mesi, al termine di un match nervoso e da batticuore, con i rossoblu prima all’inferno e sotto di un goal alla fine del primo tempo per la rete di Di Gennaio su calcio d’angolo, poi nuovamente in carreggiata con una rimonta di nervi e volontà firmata dal colpo di testa di Camporese a metà secondo tempo e dal calcio di rigore che Larrivey prima si è procurato e poi ha trasformato a 10′ minuti dalla fine, per un successo fondamentale che permette al Cosenza di agguantare a 23 punti proprio l’Alessandria.

Bisoli conferma il 3 5 2 ma perde all’ultimo minuto Liotti (era nella formazione ufficiale) sostituito da Situm. A centrocampo, al posto dell’infortunato, Ndoj occasione per Gerbo che torna titolare dal 1′ minuti insieme a Palmiero. In attacco confermata la coppia formata da Laura e Caso. Partita giocata subito a viso aperto che si apre con un sinistro alto di Situm dal vertice dell’area. Ma la prima occasione la creano i grigi al 4′ con un destro da dentro l’area di Corazza sventato da un bell’intervento in tuffo di Vigorito. Le due squadre non si risparmiano e si danno battaglia a centrocampo, ma inevitabilmente ne risente il gioco con errori (anche grossolani) da una parte e dell’altra e gara continuamente spezzettata. Attorno al 20′ Bisoli è costretto a cambiare Palmiero per un risentimento muscolare. Passano 9 minuti e gli ospiti sbloccano la gara. Angolo battuto dalla destra da Cerasini, Di Gennaro anticipa Vaisanes e di testa insacca ad incrociare nell’angolo basso. Una rete pesantissima che annebbia le già poche idee per Cosenza che ci mette anche buona volontà ma trova un muro davanti, con l’Alessandria che chiude ogni possibile pertugio. E cosi i rossoblu costruiscono una sola occasione al 45′ da palla inattiva. Conclusione ciabattata di Caso che raccoglie un pallone dal limite dopo un angolo di Florenzi, e conclude in diagonale trovando la risposta di Pisseri.

La ripresa si apre con l‘ingresso di Larrivey per Gerbo. Bisoli si gioca il tutto per tutto e schiera i suoi con un 3 4 3. Inevitabilmente però i rossoblu si scoprono e rischiano subito di subire il raddoppio con Corazza, che prima si fa anticipare da un provvidenziale intervento in area di Rigione, poi calcia a giro alla destra di Vigorito spedendo fuori. Entra anche Sy per Rigione e al 60′ il Cosenza trova il pareggio con un goal praticamente fotocopia di quello segnato nel primo tempo dagli ospiti. Corner battuto dalla destra e inzuccata vincente di Camporese che anticipa Prestia e batte Pisseri. I rossoblu si caricano e seppur in modo disordinato, si riversano in attacco alla disperata ricerca del goal vittoria. Serve un episodio che arriva all’81’. Larrivey si fionda su un pallone scodellato in area e viene atterrato da Parodi. Il signor Mariani indicagli undici metri. Sul dischetto si presenta lo stesso Larrivey che spiazza Pisseri e porta avanti il Cosenza. Negli ultimi 10′ minuti non succede praticamente nulla, con l’Alessandria che prova disperatamente a buttare palloni nell’area di rigore del Cosenza che dal canto suo si difende con ordine e porta a casa i 3 punti.

——————————————————————————————————-

COSENZA CALCIO (3-5-2): Vigorito; Vaisanen, Rigione, Camporese; Florenzi (85′ Millico), Kongolo, Gerbo (46′ Larrivey), Palmiero (23′ Voca), Situm; Laura (85′ Vallocchia), Caso

Panchina: Matosevic, Sarri, Carraro, Pandolfi, Sy, Venturi, Millico, Vallocchia, Bittante, Larrivey, Voca, Hristov

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

US ALESSANDRIA CALCIO 1912 (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi; Mattiello (51′ Mustacchio), Ba (85′ Milanese), Lunetta; Chiarello (82′ Fabbrini), Corazza, Kolaj (51′ Palombi)

Panchina: Crisanto, Cerofolini, Gori, Benedetti, Fabbrini, Mustacchio, Palombi, Mantovani, Milanese

Allenatore: Moreno Longo

Arbitro: Signor Maurizio Mariani di Aprilia

Assistenti: Signori Gaetano Massara di Reggio Calabria e Marco D’Ascanio di Ancona

IV Uomo: Signor Daniele Rutella della sezione di Enna

SALA VAR: Signori Antonio Rapuano di Rimini e Stefano Del Giovane di Albano Laziale

Ammoniti: Cesarini (A)

Espulsi:

Angoli: 6-2

Recupero: 3′ p.t. – 5′ s.t.

Note: Pomeriggio fresco e nuvoloso a Cosenza, con una temperatura di circa 13 gradi. Terreno del Marulla in ottime condizioni. Presenti poco più di 3mila spettatori con una cinquantina di tifosi dell’Alessandria sistemati nel settore ospiti.