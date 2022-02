Ginnastica, nuovo successo per Paolo Miceli. L’atleta della Kodokan sbaraglia la concorrenza

ANCONA – Ancora un successo per Paolo Miceli dell’Asd Kodokan 1973. L’atleta cosentino, classe 2005, nella gara nazionale di serie B maschile, prima di tre tappe per l’accesso alla serie A2, sbaraglia tutti i concorrenti aggiudicandosi il primo posto nel Corpo Libero di Ginnastica Artistica. Miceli ha ottenuto il miglior punteggio di giornata e ora si prepara alla seconda tappa che si terrà il prossimo 11 marzo a Torino. L’atleta ha gareggiato, in prestito solo per questa gara, per la squadra dell’Asd Ginnastica Artistica Stabia, formata da altri cinque elementi, per una classifica finale che ha visto la società campana raggiungere un ottimo ottavo posto, nonostante fosse la squadra di gran lunga più giovane a partecipare.

Paolo Miceli si dice estremamente soddisfatto sia della sua prova che della squadra. “E’ stato un risultato straordinario. Appena siamo arrivati ad Ancona avevo tanta ansia. Per me era la prima volta in una competizione del genere e al palazzetto abbiamo visto alcuni campioni del mondo allenarsi prima della gara. A quel punto – continua Miceli – la mia ansia si è trasformata in adrenalina. C’era la voglia di fare di più e di mettersi in competizione con campioni della specialità. Sandro Mangiarano mi ha tranquillizzato. Avevo paura di non farcela – ammette con umiltà l’atleta cosentino – ma il maestro è riuscito a darmi la tranquillità giusta per gareggiare. Dopo aver conquistato con grande soddisfazione il quinto posto nel Volteggio, con attrezzi mai utilizzati e con un punteggio mai raggiunto nella mia carriera, mi sono preparato per il Corpo Libero. Ho cominciato la fase di riscaldamento con le caviglie leggermente doloranti, ma non mi sono arreso. Sono andato sul quadrato e l’altro tecnico Radmilovic mi ha caricato tantissimo dicendomi di chiudere in bellezza dopo l’ottima prova che avevo fatto nel Volteggio. Dopo il primo salto andato così così, gli altri tre sono stati perfetti e ciò mi ha consentito di arrivare al primo posto, addirittura con il miglior punteggio di giornata. A gara terminata tutta l’ansia è scomparsa per fare posto alla certezza dell’ottima prova effettuata. E’ stata una grande soddisfazione – aggiunge un raggiante Miceli – per me e per i miei tecnici”.

Adesso c’è la seconda tappa, a Torino il prossimo 11 marzo. “Sì, è sono molto carico dopo questa prima tappa. Soprattutto dopo essere stato menzionato dal sito istituzionale italiano. Mi sono detto: ‘Cosa ci faccio io qui?’. La speranza è di fare ancora meglio, non solo io ma anche la mia squadra. Voglio fare il massimo per poter raggiungere il miglior risultato possibile con la speranza di poter essere promossi in serie A2. Non voglio assolutamente fermare la mia crescita”. Soddisfatti anche i maestri Olexander Barsukov e Sandro Mangiarano: “Èstata una prova eccezionale quella di Paolo – afferma Mangiarano – Anche per me, come maestro, è stata la prima esperienza a questi livelli. Vediamo ora di valutare meglio gli esercizi da fare per migliorare ancora di più la tecnica. Il maestro Barsukov lavorerà proprio in questa direzione, curando i dettagli per far sentire ancora più sicuro Paolo”.