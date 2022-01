Addio a Gianni Di Marzio, allenò il Cosenza riportandolo in serie B dopo 25 anni

COSENZA – Il Sindaco Franz Caruso e il presidente del Cosenza calcio Eugenio Guarascio hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa dell’allenatore Gianni Di Marzio, artefice della storica promozione del Cosenza calcio in serie B nella stagione 1987-1988.

Di Marzio “Cosenza lo ricorderà a lungo”

“Oggi – sottolinea il Sindaco Franz Caruso -la città di Cosenza e la Cosenza sportiva hanno appreso una triste notizia. La scomparsa di Gianni Di Marzio, infatti, addolora un’intera comunità. Di Marzio ha legato indissolubilmente il suo nome alla storia del Cosenza calcio, conducendo la squadra rossoblù nella indimenticabile scalata alla serie B. Un campionato eccezionale, quello – ricorda il Sindaco Franz Caruso – conclusosi il 5 giugno del 1988, quando il Cosenza, nell’ultima di campionato, conquistò l’accesso alla serie cadetta, attesa per ben 24 anni. Chi non ricorda i festeggiamenti che si protrassero, per una notte intera, al San Vito e in tutta la città, imbandierata in ogni angolo con i colori rossoblù! Gianni Di Marzio – afferma ancora il Sindaco nel suo messaggio di cordoglio – è stato un grande protagonista del calcio tra gli anni ’70 e la fine degli anni ’80 e fino a quando smise di allenare, ma anche dopo continuò ad avere grande considerazione nel mondo del calcio affermandosi anche come dirigente, opinionista e talent scout. Cosenza lo ricorderà a lungo ed anche l’Amministrazione comunale troverà il modo di onorarne la memoria”.

Il Sindaco Franz Caruso ha poi espresso al figlio di Gianni Di Marzio, il giornalista Gianluca, e a tutta la famiglia le più sentite condoglianze di tutta l’Amministrazione comunale.

Guarascio “fece grande il calcio calabrese”

“Gianni Di Marzio fece grande il calcio calabrese e si legò a Cosenza, in una delle pagine più belle e intense della storia calcistica rossoblù. Indimenticabile a bordo campo e negli spogliatoi: la sua verve, il suo piglio deciso e sempre umano, soprattutto la sua brillante visione di gioco sono ricordi che faranno parte per sempre del bagaglio culturale e sportivo di questa città”. Così il presidente del Cosenza, Eugenio Guarascio, ricorda Gianni Di Marzio morto oggi all’età di 82 anni.

” La sua lunga carriera lo ha portato in templi del calcio – aggiunge Guarascio – e lo hanno visto protagonista di una gloriosa stagione di gol e bellezza, a fianco di campioni immortali come Maradona, ma Gianni Di Marzio sempre ha conservato un rapporto esclusivo con la Calabria e la sua Cosenza. In questo giorno di addii, la commozione è tanta e un pensiero carico di affetto da parte della società, della squadra e di tutto lo staff va alla famiglia di Gianni, a partire dal figlio Gianluca affermato giornalista e che dal padre ha ereditato competenza e passione sportiva”.