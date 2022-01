COSENZA – Si profila un nuovo rinvio per la gara del Cosenza che sabato pomeriggio dovrebbe giocare la penultima gara di andata con il Cittadella. Dovrebbe, perchè l’Asp di Cosenza sarebbe pronta a bloccare la trasferta in Veneto visto l’alto numero di tesserati risultati positivi al Covid (anche il Cittadella non se la passa meglio con 5 nuovi contagi nel gruppo squadra). In base all’ultima comunicazione erano 13 i calciatori del Cosenza positivi. A questi si erano aggiunti anche 8 tesserati dello staff tecnico e dirigenziale per un totale di 21 positivi. I controlli sono proseguiti anche nei giorni scorsi e al momento sembra che solo due o tre componenti si siano negativizzati, ma non è dato sapere se si tratta di calciatori o componenti dello staff. Per domani era previsto anche un nuovo giro di tamponi prima della partenza verso Cittadella.

Secondo la bozza del nuovo protocollo anti-Covid lo stop delle Asp e delle ASL ha validità nel caso in cui il numero di calciatori positivi al covid sia superiore al 35% dell’intera squadra (non contano più i calciatori della primavera) ma la decisione deve essere ancora ratificata dal CST e della Federazione. Dunque, se l’Asp di Cosenza disporrà nelle prossime ore il divieto di raggiungere Cittadella, la società rossoblu dovrà richiedere alla Lega di Serie B il rinvio della partita; la stessa Lega dovrà agire come fatto ieri con il match rinviato tra il Lecce e il Vincenza.