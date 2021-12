Calcio, le gare del Cosenza rinviate per Covid

COSENZA – Due punti in otto gare, quarta sconfitta consecutiva al Marulla e un match che, ancora una volta, ha messo a nudo tutti i limiti di una squadra fragile e senza carattere, con numeri impietosi: peggior attacco del campionato e seconda peggior difesa e numeri di punti in classifica addirittura minori della disgraziata stagione scorsa. Anche un Pisa senza ben sette titolari ha avuto vita facile, sbancando un Marulla quasi deserto, grazie alle reti messe a segno da Toure nel primo tempo e da Cohen a inizio ripresa su calcio di rigore, fischiato per un ingenuo fallo di Carraro su Masucci. Per i rossoblu due sole occasioni in tutta la gara: il palo colpito da Millico dopo appena 2′ minuti (quando il risultato era sullo zero a zero) e una conclusione di Gori dal cuore dell’area finita in curva Sud. Per il resto uno sterile quando inutile possesso palla.

La Cronaca – Pisa falcidiato la covid che ha colpito, tra gli altri, calciatori di spessore con Marsura, Gucher, Birindelli, Marin e Mastinu rimasti in Toscana così come Lucca infortunato. Nel Cosenza Occhiuzzi deve rinunciare invece a Situm e Gerbo oltre agli infortunati di lungo corso, mentre si rivede Eyango che si accoda in panchina. In un Marulla quasi deserto, spazzato da un vento gelido, va in scena un testa coda che mette in palio punti pesantissimi soprattutto per i rossoblu, alla ricerca della vittoria da oramai sette lunghe giornate nelle quali hanno collezionato due miseri punticini. Ma l’inizio della gara è da incubo per i rossoblu, che dopo appena 2′ punti colpiscono un palo sulla conclusione di Millico deviata da Levebre, ma al minuito 8′ vanno sotto alla prima azione degli ospiti. Cross in area dalla destra per Masucci che devia il pallone con il piattone, Matosevic respinge d’istinto ma proprio sui piedi di Toure che deve solo appoggiare in rete. Il centrocampista tedesco è in posizione regolare e il Var conferma il goal. I rossoblu hanno un sussulto ma a parte due angoli consecutivi, faticano a mettere in difficoltà la retroguardia del Pisa che invece agisce di rimessa e crea altre tre occasioni. Due con lo scatenato Masucci che prima calcia alto sulla traversa, poi raccoglie un cross dalla destra e di testa non inquadra la porta da ottima posizione. L’ultima con un diagonale da ottima posizione di Beruatto che non inquadra la porta. Il Cosenza? si vede al 35′ con una punizione dal limite che Carraro non concretizza sparando sulla barriera e al 40′ sempre su calcio piazzato. Questa volta Millico inquadra la porta ma Nicolas respinge con i pugni e poi è bravo ad anticipare in uscita l’intervento di Corsi lanciato in area da Palmiero. Ultima occasione di un primo tempo che si chiude con il vantaggio meritato del Pisa, al netto delle occasioni goal avute anche se i rossoblu possono recriminare per il palo colpito da Millico sullo zero a zero.

Si riparte nella ripresa senza cambi con i rosoblu chiamati ad accelerare per cercare di riequilibrare la gara. Ma al 50′ la scalata diventa improba perchè il Pisa raddoppia su calcio di rigore. Intervento in ritardo e da dietro di Carraro su Masucci. Rigore che Cohen trasforma con un sinistro forte e centrale che batte Matosevic. Occhiuzzi richiama in panchina Caso e Millico per Florenzi e Pandolfi ma il Cosenza, fatta eccezione per uno sterile possesso palla, non riesce praticamente mai a tirare verso la porta di Nicolas. Il primo tiro della ripresa arriva poco dopo la mezz’ora con un destro di Florenzi dall’interno dell’area che finisce sull’esterno della rete. Al minuto 84′ Florenzi crossa per la testa di Gori anticipato in angolo da Levebre sul più bello. Lo stesso Gori ha sul piede la più ghiotta occasione della ripresa in zona cesarini, ma a pochi metri dalla porta sparacchia in curva di destro. L’ultima occasione è un colpo di testa di Sueva alto. Dopo 5′ minuti di recupero il triplice fischio finale che chiude un altro match amaro per i rossoblu.

COSENZA CALCIO (4-3-3): Matosevic; Venturi, Tiritiello, Rigione, Pirrello, Corsi (65′ Sy); Carraro (72′ Vallocchia), Palmiero, Boultam (77′ Sueva); Millico (56′ Pandolfi), Gori, Caso (56′ Florenzi)

Panchina: Saracco, Panico, Venturi, Pandolfi, Kristoffersen, Sy, Vallocchia, Sueva, Minelli, Florenzi, Eyango

Allenatore: Roberto Occhiuzzi

PISA SPORTING CLUB 1909 (4-3-2-1): Nicolas; Hermansson, Caracciolo, Leverbe, Beruatto; Di Quinzio (49′ Siega), Nagy, Tourè (75′ Piccinini); Cohen (75′ Cisco); Masucci (78′ Berra), Sibilli

Panchina: Levieri, Falsettini, Berra, Siega, Seck, Quaini, Curci, Cisco, De Vitis, Piccinni

Allenatore: Luca D’Angelo

Arbitro: Signor Daniele Chiffi di Padova

Assistenti: Signori Giuseppe Perrotti di Campobasso e Domenico Palermo di Bari

IV Uomo: Signor Francesco Luciani di Roma 1

SALA VAR: Signori Francesco Fourneau di Roma 1 e Pasquale Capaldo di Napoli

Ammoniti: Di Quinzio (P), Tourè (P), Carraro (C), Piccinini (P)

Espulsi:

Angoli: 7-1

Recupero: 0′ p.t. – 5′ s.t.

Note: Pomeriggio soleggiato ma freddo e molto ventoso a Cosenza, con una temperatura di circa 8 gradi. Terreno del Marulla in buone condizioni. Presenti poco meno di 2.000 spettatori con una trentina di tifosi del Pisa