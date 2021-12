Focolaio covid nella squadra friulana a poche ore dal match con il Cosenza

COSENZA – Adesso c’è anche l’ufficialità della società rossoblu, che ha sollevato dall’incarico il tecnico Marco Zaffaroni. Fatali le ultime deludenti prestazioni (un solo punto in sei partite) e l’involuzione della squadra, culminate con la sconfitta interna contro la Cremonese e le successive contestazioni veementi della tifoseria. Come sempre accade, paga per tutti il tecnico, che era stato chiamato sulla panchina rossoblu dopo l’esclusione del Chievo e che bene aveva fatto nelle prime giornate soprattutto al Marulla. Nelle prossime ore la società, che ha sollevato dall’incarico anche il collaboratore Moretti e il preparatore atletico Cunzi, sceglierà il nuovo allenatore. In pole c’è Roberto Stellone, ex tecnico del Frosinone, ma circolano anche i nomi di Padalino e Dionigi.

Questo il comunicato della società “la Società Cosenza Calcio comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il Sig. Marco Zaffaroni. Contestualmente viene interrotto il rapporto di lavoro con il collaboratore tecnico Simone Pietro Moretti e il preparatore atletico Andrea Curzi. Al tecnico, che ha collezionato 17 panchine in rossoblù e allo staff, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto. La sedute di allenamento sarà affidata all’allenatore in seconda Antonio Gatto, fino all’insediamento del nuovo tecnico che sarà ufficializzato nelle prossime ore.