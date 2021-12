COSENZA – Quella che doveva essere la partita per cancellare la debacle di Monza, si è trasformata nell’ennesima caporetto per un Cosenza in stato comatoso, apparso davvero poca cosa e sconfitto 2 a 0 da un’ottima Cremonese che realizza un goal per tempo e si porta a casa i tre punti. I rossoblu, alla quarta sconfitta in cinque gare (la terza consecutiva al Marulla) le briciole e le contestazioni pesantissime dei tifosi che hanno beccato pesantemente anche il Presidente Guarascio costretto a lasciare lo stadio prima del fischio finale. Quella di questo pomeriggio sarà stata probabilmente anche l’ultima gara del tecnico Zaffaroni, oramai anche lui in sto confusionale e al capolinea. Partita senza storia quella del Marulla con il Cosenza che dopo aver sprecato l’occasionissima del vantaggio con Caso a inizio gara, ha subito in lungo e largo il gioco della Cremonese che sblocca con Strizzolo al 34′ e raddoppia con una gran punizione di Valeri a inizio secondo tempo. Poi più nulla se non le contestazioni dei tifosi contro giocatori e presidente.

Zaffaroni deve rinunciare all’ultimo minuto alla corsa di Situm, bloccato da un problema muscolare. Sull’out di sinistra c’è Anderson mentre a destra si rivede Corsi. Occasione a centrocampo per Gerbo, mentre in attacco Caso torna titolare a fare coppia con Gori. E proprio il piccolo attaccante di proprietà del Genoa al minuto 3′ cestina una clamorosa occasione da goal. Sponda di testa perfetta di Gori, Caso raccoglie la sfera e in velocità entra in area presentandosi a tu per tu con Carnesecchi, ma allarga troppo il piattone e il pallone finisce fuori. La partita è bella e vivace, con la Cremonese a fare più possesso palla, mantenendo la linea della difesa sempre molto alta per mettere in fuorigioco gli attaccanti del Cosenza che faticano a imbucarsi negli spazi. Dopo il 25′ il pallino del gioco finisce saldamente in mano alla Cremonese che al 33′ sblocca la gara. Percussione sull’out di destra di Bonaiuto (perso da Corsi) che dopo un uno/due con Gaetano, crossa rasoterra sul secondo palo per l’accorrente Strizzolo che anticipa Tiritiello, con Venturi e Rigione fuori posizione, e con il piattone insacca. Cosenza sotto di un goal e Marulla che fischia i calciatori del Cosenza che faticano a costruire azioni manovrate affidandosi ai lanci lunghi che non sortiscono effetto. Sul finale di primo tempo occasionissima per Bonaiuto che si si presenta davanti a Vigorito ma spedisce fuori graziando i rossoblu che al 45′ protestano per un atterramento in area di Gerbo. Per il signor Maggioni non c’è nulla. Si va al riposo con i fischi dei tifosi e un Cosenza frastonato.

La ripresa non porta buone nuove perchè la Cremonese al 52′ trova il raddoppio con una gran punizione di Valeri che lascia partire un missile terra aria che non lascia scampo a Vigorito e si insacca nell’angolo basso. Esplode la contestazione dello stadio contro i giocatori e il presidente Guarascio mentre Zaffaroni inserisce Boultam, Millico e Kristoffersen ma non serve a nulla perchè i rossoblu non riescono mai a tirare verso la porta della Cremonese che gestisce senza affanni la gara sfiorendo il tris con Gaetano e Ciofani.

COSENZA CALCIO (3-5-2): Vigorito; Venturi, Tiritiello, Rigione; Anderson (53′ Millico), Carraro, Palmiero (58′ Kristoffersen), Gerbo, Corsi; Gori (53′ Boultam), Caso

Panchina: Saracco, Matosevic, Panico, Boultam, Pandolfi, Kristoffersen, Pirrello, Sy, Vallocchia, Millico, Minelli, Florenzi

Allenatore: Marco Zaffaroni

US CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi, Valeri, Ravanelli, Boinaiuto (68′ Ciofani), Baez, Strizzolo (68′ Zanimacchia), Bianchetti, Bartolomei (48′ Valzania), Fagioli, Crescenzi (46′ Sernicola), Gaetano

Panchina: Ciezkowski, Sarr, Fiordaliso, Nardi, Ciofani, Merononi, Valzania, Sernicola, Di Carmine, Okol, Deli, Zanimacchia

Allenatore: Fabio Pecchia

Arbitro: Signor Lorenzo Maggioni di Lecco

Assistenti: Signori Marco Trinchieri di Milano e Claudio Barone di Roma 1

IV Uomo: Signor Davide Di Marco di Ciampino

SALA VAR: Signori Ivano Pezzuto di Lecce e Luigi Lanotte di Barletta

Ammoniti: Crescenzi (CR), Carraro (CS), Rigione (CS), Valeri (CR)

Espulsi:

Angoli: 2-3

Recupero: 1′ p.t. –

Note: Pomeriggio soleggiato a Cosenza con una temperatura di circa 15 gradi. Terreno del Marulla in perfette condizioni. Presenti poco più di 2.000 spettatori con una ventina di tifosi ospiti