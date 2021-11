Cosenza è crisi nera. Rossoblu in caduta libera, poker del Monza (4-1)

MONZA – Un punto in cinque partite con un attacco sterile e una difesa imbarazzate. Un’involuzione di gioco preoccupante e con i tifosi rossoblu ancora una volta mortificati (era quasi 700 stasera) da una prestazione imbarazzante. Il Cosenza cade anche a Monza (ottavo risultato utile consecutivo per la truppa di Stroppa) e Zaffaroni per la prima volta finisce sul banco degli imputati. Scelte tattiche e tecniche sbagliate (nella ripresa l’allenatore del Cosenza ha sostituito 4 de 5 centrocampisti partiti titolari) e una squadra ancora una volta scesa in campo senza mordente che dopo 20 minuti di gara era già sotto di tre goal per le reti di Colpani e la doppietta di Dani Mota Carvalho, tutte con la complicità della difesa. A poco è servita la mezza reazione nella ripresa e la rete di Carraro arrivata al 68′. Ininfluente anche la rete del 4 a 1 messa a segno da Gytkjaer al 93‘ che ha suggellato una vittoria facile facile. Il Cosenza torna a casa con zero punti e una classifica sempre più asfittica e pericolosa.

La Cronaca – Avvio disastroso per il Cosenza che si presentava all’U-Power Stadium con Millico in attacco e Florenzi quinto di centrocampo. Dopo un paio di incursioni di Millico e Situm che lasciavano presagire un’altra gara, dopo appena 20 minuti i rossoblu si trovano sotto addirittura di tre goal. Donati di testa scalda le mani a Vigorito che al 12′ deve arrendersi questa volta al colpo di testa vincente di Colpani che raccoglie un cross di D’Alessandro dalla destra e approfitta anche della scivolata di Venturi. Passano 2′ minuti e Mota Carvalho, troppo libero di fare quello che vuole in area, controlla la sfera e con un sinistro a giro insacca la sfera nel sette. Rossoblu in bambola e Monza che ne approfitta anche per calare il tris. Ripartenza sull’out di sinistro, pallone anche una volta per lo scatenato Mota Carvalho che riesce a infilarsi tra Venturi e Tiritiello apparsi troppo molli e con un tocco morbido Vigorito è battuto per la terza volta. Siamo appena al 22′ e per il Cosenza la gara sembra più che andata mentre i 600 tifosi rossoblu accorsi sono tramortiti. Il Cosenza? Si vede solo al 37′ con un‘incursione di Millico: il suo piattone è centrale e viene bloccato a terra da Di Gregorio.

La ripresa si apre con un cambio per parte. Nel Cosenza c’è Corsi che rileva Situm. La prima conclusione è dei rossoblu al tiro con un destro al volo di Florenzi su cross di Vallocchia. Bella la conclusione ma pallone che termina sul fondo. Zaffaroni inserisce Anderson e Caso proprio per Florenzi e Millico. Il pallino del gioco è sempre in mano al Monza ma al 68′ lampo improvviso dei rossoblu che accorciano le distanze con Carraro. L’ex centrocampista del Frosinone si fionda su una punizione in area di Palmiero e con la punta del piede riesce a deviare in rete battendo Di Gregorio. Ma in pratica è l’unica occasione che i brianzoli concedono ai rossoblu che non riusciranno più a concludere in porta. Lo fa il Monza che al 93′ cala il poker con Gytkjaer che fa secco Vigorito con una sventola dal limite.

AC MONZA (3-5-2): Di Gregorio, Donati, Caldirola, Machin, Barberis, Pereira, Colpani (58′ Valoti), Marrone, Mota Carvalho (66′ Gytkjaer), D’Alessandro, Vignato (46′ Ciurria)

Panchina: Sommariva, Rubbi, Gytkjaer, Valoti, Finotto, Bettella, Siantounis, Antov, Brescianini, Ciurria

Allenatore: Giovanni Stroppa

COSENZA CALCIO (3-5-2): Vigorito; Venturi, Tiritiello, Rigione; Situm (46′ Corsi), Carraro (82′ Boultam), Palmiero (74′ Gerbo), Vallocchia, Florenzi (58′ Anderson); Gori, Millico (58′ Caso)

Panchina: Saracco, Matosevic, Corsi, Panico, Boutlam, Caso, Kristoffersen, Anderson, Pirrello, Sy, Minelli, Gerbo

Allenatore: Marco Zaffaroni

Arbitro: Signor Daniele Minelli di Varese

Assistenti: Signori Domenico Fontemurato di Roma 2 e Dario Garzelli di Livorno

IV Uomo: Signor Luca Cherchi di Carbonia

SALA VAR: Signori Luca Banti di Livorno e Marcello Rossi di Novara

Ammoniti: Venturi (C)

Espulsi:

Angoli: 4-5

Recupero: 1′ p.t. – 3′ s.t.

Note: Serata fredda e umida a Monza con una temperatura di circa 5 gradi. Terreno del “U-Power Stadium” in buone condizioni. Presenti poco più di 5.000 spettatori, 600 dei quali tifosi del Cosenza