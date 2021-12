Giro d’Italia, Diamante e Potenza gemellate per la tappa che congiunge i comuni

LIGNANO SABBIADORO (UD) – Un pareggio che tutto sommato, visto anche come si era messa la gara a poco meno di 15′ minuti dalla fine, è oro colato. Il Cosenza del nuovo corso di Occhiuzzi strappa un pareggio sul terreno del Pordenone, ma conferma di aver bisogno ancora di cure e di tanto lavoro per uscire da una situazione di classifica che resta precaria. Contro l’ultima in classifica, falcidiata anche dal covid e in dieci a metà secondo tempo, i rossoblu mostrano i soliti limiti di gioco, vanno sotto nel primo tempo con il goal di Butic realizzato su calcio di rigore, rischiano di subire il raddoppio sulle conclusioni di Pellegrini e la traversa colpita da Cambiaghi, poi approfittano dell’espulsione di Barisic e trovano il prezioso pareggio al 77′ con un gran goal di Situm dalla distanza. Inutile il forcing finale dei lupi che sfiorano la vittoria con la conclusione di Millico respinta da Perisan. Il risultato non cambio e arriva un pareggio che quanto meno interrompe la striscia di sconfitte. Cosenza che si porta a 16 punti e tra una settimana è atteso al “Marulla” dalla sfida contro il Pisa.

La Cronaca – La prima di Occhiuzzi, che torna sulla panchina del Cosenza dopo l’esonero di Zaffaroni e riparte proprio da Pordenone e da quel 10 maggio, gara che sancì sul campo la retrocessione dei rossoblu, poi riammessi in Serie B dopo l’esclusione del Chievo. Il tecnico di Cetraro deve rinunciare a Vigorito per un problema muscolare e si affida a Matosevic, mentre in attacco ecco il tridente con Millico, Caso e Gori. Difesa e tre e centrocampo a quattro per un Cosenza chiamato a invertire la rotta dopo le ultime deludenti prestazioni. E la prima conclusione della gara è proprio dei rossoblu, con un bel sinistro a giro di Gori che da posizione decentrata calcia sul secondo palo con il pallone che esce davvero di poco. Sembra il preludio ad una gara diversa dalle ultime, ma è solo un’illusione. Il Cosenza pian piano sparisce dal campo mentre i padroni di casa iniziano a farsi vedere dalle parti di Matosevic. Palmiero continua ad avere enormi difficoltà nella costruzione del gioco, Anderson sulla destra non ne azzecca una, mentre Gori e Millico ricevono palloni con il contagocce. Al 28 Situm abbatte in area Pellegrini con un intervento scomposto e il signor Piccinini assegna il calcio di rigore. Sul dischetto Butic spiazza Matosevic con un sinistro forte e centrale che porta avanti i neroverdi. Passa un minuto e per poco l’attaccante croato non trova il raddoppio. Ripartenza e pallonetto astuto dal limite che chiama Matosevic alla grande risposta in angolo. Il Cosenza arriva a concludere in porta solo al 39′ con un tiro centrale di Millico bloccato senza difficoltà da Perisan. Negli ultimi minuti i rossoblu provano a spingere con maggiore convinzione ma il primo tempo si chiude senza ulteriori sussulti e con il vantaggio del Pordenone.

Ripresa con l’ingresso di Corsi al posto di un impalpabile Anderson. Ma i rossoblu sembrano essere rimasti negli spogliatoi visto che nel giro di 2 minuti i padroni di casa sfiorano il raddoppio con Pinato, che prima scocca un sinistro dai 25 metri che esce di poco alla destra di Matosevic dopo aver rimbalzato davanti il portiere, poi da ottima posizione sparacchia alto un assist di Pinato. Rossoblu abulici, spaccati in due che al 61 rischiano nuovamente di subire goal. Questa volta è la traversa a respingere un colpo di testa di Cambiaghi. Sulla ribattuta rovesciata voltante di Pinato bloccata da Matosevic. Occhiuzzi toglie dal campo Caso e Gori buttando nella mischia Boultam e Pandolfi. E proprio l’attaccante ex Castrovillari soffia al limite dell’area un pallone a Barison che lo atterra. Doppio giallo e Pordenone in dieci uomini. Il Cosenza allora ne approfitta riversandosi nella metà campo dei neroverdi alla ricerca del pareggio che arriva al 77′ con un eurogoal di Situm. Corsi lavora un pallone sulla destro e crossa in area. Sfera ribattuta che finisce sui piedi dell’ex calciatore della Reggina che lascia partire un gran destro a giro che va a morire nel sette alla destra di Perisan che riesce solo a sfiorare. I rosoblu provano allora a vincere la gara e sfiorano il raddoppio proprio al 90′ con una gran conclusione di Millico in area, respinta a mani aperte da Perisan. Florenzi reclama un calcio di rigore proprio allo scadere e dopo 5′ di recupero arriva il triplice fischio finale.

PORDENONE CALCIO (4-3-3): Perisan; El Kaouakibi, Camporese, Barison, Falasco, Magnino, Pasa, Pinato (73′ Zammarini), Cambiaghi, Butic (73′ Sylla), Pellegrini (69′ Bassoli)

Panchina: Fasolino, Stefani, Petriccione, Tsadjout, Ciciretti, Kupisz, Valietti, Bassoli, Zammarini, Chrzanowski, Sylla, Perri

Allenatore: Bruno Tedino

COSENZA CALCIO (3-4-1-2): Matosevic; Tiritiello, Rigione, Venturi (71′ Florenzi); Situm (82′ Sy), Carraro, Palmiero, Anderson (46′ Corsi); Caso (63′ Boultam) Gori (63′ Pandolfi), Millico

Panchina: Saracco, Vigorito, Corsi, Pirrello, Minelli, Corsi, Gerbo, Florenzi, Boultam, Vallocchia, Sy, Pandolfi, Kristoffersen

Allenatore: Roberto Occhiuzzi

Arbitro: Signor Marco Piccinini di Forlì

Assistenti: Signori Mattia Scarpa di Reggio Emilia e Avalos di Legnano

IV Uomo: Signor Luca Angelucci di Foligno

SALA VAR: Signori Antonio Giua di Olbia e Dario Cecconi di Empoli

Ammoniti: Pinato (P), Tiritiello (C), Rigione (C), Venturi (C), Butic (P), Cambiaghi (P), Barison (P), Falasco (P), Florenzi (C)

Espulsi:

Angoli: 2-6

Recupero: 1′ p.t. – 5′ s.t.

Note: Pomeriggio soleggiato a Lignano Sabbiadoro con una temperatura di circa 9 gradi. Terreno dello stadio “Guido Teghil” in perfette condizioni. Presenti un migliaio di spettatori compresi un centinaio di tifosi del Cosenza