Cosenza brutto tonfo. Rossoblu sconfitti in casa dalla Spal e contestati dai tifosi

COSENZA – Doppio pesantissimo passo indietro per il Cosenza, sconfitto in casa dalla Spal che trova linfa vitale per la sua classifica e ringrazia Giuseppe Rossi che spezza un incubo e torna al goal con un colpo di testa a inizio secondo tempo che sotterra le velleità di un Cosenza spuntato e mai veramente pericoloso, nonostante l’enorme possesso palla, ingresso di tutti gli attaccanti e persino la superiorità numerica negli ultimi 10 minuti dopo l’espulsione di Vicari. E per la prima volta i tifosi hanno contestato i giocatori a fine gara chiamandoli sotto la Nord e chiedendo rispetto, massima impegno e dedizione alla maglia. Sconfitta pesante anche per la classifica che ora preoccupa e non poco.

Una sola novità nell’undici scelto da Zaffaroni, con il ritorno a centrocampo di Boultam al posto di Vallocchia partito titolare a Parma. Caso e Gori è la coppia d’attacco mentre sull’out di destra conferma per Anderson. Si gioca in un pomeriggio praticamente invernale, davanti a poco più di 3mila tifosi, con pioggia battente e terreno del Marulla ovviamente appesantito, anche se in buone condizioni. Primo tempo bruttino e avaro di occasioni, con il Cosenza a gestire un maggior possesso palla ma mai veramente pericoloso. Dopo una conclusione alta di Seck dopo un errore in disimpegno dei difensori del Cosenza, i rossoblu ci provano con Situm, al tiro con due conclusioni dalla distanza (sbilenca la prima, debole la seconda) che non creano pericolo alla porta di Seculin che si limita all’ordinaria amministrazione. Dall’altra parte l’occasione più pericolosa la crea Mancosu al 35′, che scodella in area per il colpo di testa di Seck che colpisce da ottima posizione ma debolmente trovando la respinta di Vigorito. Boultam calcia tra le braccia di Seculin al termine di un’azione insistita e chiude un primo tempo sonnacchioso sullo zero a zero.

La ripresa si apre ancora sotto la pioggia e con un doppio cambio nella Spal dove c’è l’esordio stagionale di Giuseppe Rossi. Proprio “pepito” Rossi al 50′ offre un assist perfetto per l’inserimento in area di Mancosu che scarica un destro potente respinto da Vigorito con un grande intervento. La replica del Cosenza al 49′ con una conclusione di Palmiero da fuori area. Il centrocampista vede Thiam lontano dai pali e prova a uccellarlo. Conclusione che termina sull’esterno della rete. Al 53′ la gara si sblocca con il vantaggio degli ospiti. Angolo battuto dalla sinistra proprio dalle parti di Rossi che fa secco Vigorito insaccando di testa dall’area piccola. Zaffaroni inserisce Millico e Florenzi per avere maggiore spinta offensiva mentre la Spal si copre a difesa del vantaggio. Al 63′ imbucata per Gori anticipato d’un soffio dall’uscita disperata di Thiam. Il Cosenza attacca a testa bassa con la Spal tutta chiusa nella proprio metà campo. Al 75′ pallone respinto e conclusione dal limite di Venturi che esce di poco. Nel finale Vicari prova a colpire con una testata Palmiero e rimedia il cartellino rosso. Ma nennemo la superiorità numerica permette ai rossobli di risalire la china e dopo 4′ di recupero arriva il secondo ko consecutivo al Marulla che fa malissimo ad una classifica precaria.

COSENZA CALCIO (3-5-2): Vigorito; Venturi, Tiritiello, Rigione; Situm, Carraro, Palmiero (85′ Pandolfi), Boultam (62′ Florenzi), Anderson (62′ Millico); Gori (74′ Kristoffersen), Caso

Panchina: Saracco, Matosevic, Corsi, Panico, Pandolfi, Kristoffersen, Pirrello, Vallocchia, Millico, Minelli, Gerbo, Florenzi

Allenatore: Marco Zaffaroni

SPAL (4-3-1-2): Seculin (46′ Thiam), Esposito, Mancosu, Colombo (46′ Rossi), Melchiorri (65′ Peda), Caprodossi, Seck (76′ Zuculini), Vicari, Dickmann, Da Riva (76′ Mora) , Celia

Panchina: Pomini, Thiam, Tripardelli, Crociata, Zuculini, Mora, Ellertssson, Peda, Coccolo, Rossi, Heidenreich, D’Orazio

Allenatore: Josep Ruiz

Arbitro: Signor Fabio Maresca di Napoli

Assistenti: Signori Davide Miele di Torino e Claudio Gualtieri di Asti

IV Uomo: Signor Claudio Panettella di Gallarate

SALA VAR: Signori Eugenio Abbattista di Molfetta e Luigi Lanotte di Barletta

Ammoniti: Tiritiello (C), Da Riva (S), Florenzi (C), Thiam (S), Mora(S)

Espulsi: Vicari (S)

Angoli: 10-4

Recupero: 2′ p.t. – 4′ s.t.

Note: Pomeriggio autunnale e piovoso a Cosenza con una temperatura di circa 12 gradi. Terreno del Marulla in buone condizioni nonostante la pioggia delle ultime 48 ore. Presenti poco più di 3.000 spettatori con una ventina di tifosi ospiti