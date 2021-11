Guarascio ai tifosi “spenderemo ogni energia per raccogliere i risultati che meritate”

COSENZA – Di Onorio Ferraro

Grazie ad un gran goal di Montalto al 54′, la Reggina sbanca il Marulla e condanna il Cosenza alla prima sconfitta interna della stagione, la seconda consecutiva dopo Lecce. Gara spigolosa e con poche emozioni nel primo tempo, dove comunque si è visto un buon Cosenza, nonostante le assenze. Rossoblu vicini al goal con Corsi e Caso anche se la migliore occasione è degli amaranto con un colpo di testa di Cionek deviato da Vigorito. A inizio ripresa la svolta, con la rete dell’attaccante che approfitta di un errore in uscita della difesa rossoblu e con un sinistro micidiale insacca la palla nel sette dove Vigorito non può nulla. Il goal mette in discesa la gara per gli ospiti che legittimano il vantaggio creando un altro paio di occasioni con Bellomo, Di Chiara e Cortinovis, ma soprattutto mostrando grande qualità a centrocampo, mentre il Cosenza, nonostante gli ingressi di Millico, Pandolfi e Cristoffersen non riesce praticamente mai a rendersi pericoloso. Adesso la sosta con la speranza che Zaffaroni possa recuperare qualche pedina.

La cronaca – Zaffaroni cambia strategia e affida la corsia di sinistra a Corsi, con Florenzi a fare da spalla all’intoccabile Palmiero. In avanti invece, confermata la coppia Caso-Gori, con Millico pronto ad entrare a gara in corso. Dopo appena nove minuti, ci prova la Reggina con Liotti che col sinistro non è molto preciso e la palla si perde sul fondo. Dopo due minuti il primo squillo del Cosenza. Cross di Situm sul secondo palo, Corsi di testa devia la traiettoria ma non riesce a indirizzare in porta. Al 18’ gli amaranto sfiorano il gol: corner in area, Cionek di testa incorna bene la palla ma Vigorito è bravo a chiudere in angolo. Alla mezz’ora tornano a farsi vedere i lupi. Conclusione da posizione angolata di Caso ma Turati respinge con i pugni. Nel finale è sempre a Caso a rendersi pericoloso nella metà campo dei reggini. Prima ci prova con una sforbiciata in piena area ma la palla termina in curva, poi una girata respinta da Stravropoulos.

La ripresa inizia con gli stessi ventidue in campo e con i padroni di casa più propostivi come nell’inizio della prima frazione. Al 49’ ci prova Rigione con un’incornata che si spegne di poco al lato. Al 55’ invece arriva il vantaggio della Reggina. Montalto controlla dal limite dell’area dopo un’apertura di Bianchi, sinistro micidiale e palla imprendibile per Vigorito. La reazione dei rossoblu è sterile e arriva con il solito Gori, sinistro dal limite dell’area ma la conclusione si spegne sul fondo. Al 76’ ancora la Reggina a rendersi pericolosa con una doppia occasione. Prima Bellomo con il destro impegna Vigorito, poi Di Chiara entra in area ma di sinistro spedisce in curva. Negli ultimi dieci minuti, sono sempre gli ospiti a rendersi pericolosi nonostante il Cosenza faccia praticamente ruotare tutti gli attaccanti. Nel finale è il neo-entrato Cortinovis a sfiorare il raddoppio con una conclusione dal limite che lambisce il palo e sfiora il raddoppio. Nel finale pressing alto del Cosenza che però non riesce a trovare la via del pareggio.

——————————————————————

COSENZA CALCIO (3-5-2): Vigorito; Venturi, Rigione, Pirrello; Situm (85’ Kristoffersen), Carraro, Palmiero (76’ Gerbo), Florenzi (69’ Florenzi), Corsi (80’ Sy); Gori (76’ Pandolfi), Caso

Panchina: Saracco, Matosevic, Panico, Pandolfi, Kristoffersen, Sy, Vallocchia, Millico, Minelli, Gerbo, Seueva

Allenatore: Marco Zaffaroni

REGGINA 1914 (4-4-2): Turati; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bellomo (80’ Ricci), Bianchi (69’ Hetemaj), Crisetig, Liotti (68’ Laribi); Galabinov (80’ Tumminello), Montalto (62’ Cortinovis)

Panchina:Micai, mione, Loiacono, Menez, Ricci, Regini, Denis, Laribi, Adjapong, Hetemaj, Cortinovis, Tumminello

Allenatore: Alfredo Aglietti

Arbitro: Signor Antonio Di Martino di Teramo

Assistenti: Signori Valerio Colarossi di Roma 2 e Damiano Iorio di Verbania Cusio Ossola

IV Uomo: Signor Domenico Leone di Barletta

SALA VAR: Signori Livio Marinelli di Tivoli e Niccolò Pagliardini di Arezzo

Ammoniti: Situm (C), Liotti (R), Bianchi (R), Cortinovic (R), Hatemaj (R), Di Chiara (R)

Espulsi:

Angoli: 7-5

Recupero: 1’ pt; 4’ st

Note: Serata autunnale ma gradevole a Cosenza con una temperatura di circa 18 gradi. Terreno del Marulla in ottime condizioni, presenti poco più di 8.000 spettatori compresi 350 tifosi amaranto sistemati nel settore ospiti