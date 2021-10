Il Cosenza torna a ruggire al Marulla e si rilancia in classifica. Ternana battuta 3 a 1

COSENZA – Il Cosenza torna al successo al Marulla battendo 3 a 1 la Ternana al termine di un match vibrante, emozionante e ricco di occasioni da goal da entrambe le parte. Partenza micidiale dei rossoblu che nel giro di 5 minuti si portano sul due a zero prima con l’autorete di Ghiringhelli che spedisce nella propria porta il pallone nel tentativo di respingere la bordata del rientrate Bittante. Poi è Gori a trovare la quinta marcatura stagionale insaccando di rasoterra un geniale assist di Carraro. La Ternana attacca e accorcia a metà primo tempo con il sinistro di Mazzocchi che in diagonale batte Vigorito. Il Cosenza va vicino al tris con la conclusione del giovane Florenzi che si stampa sul palo. Nel secondo tempo rossoblu pericolosi con Caso e Palmiero, prima del 3 a 1 firmato da Millico al termine di una bellissima azione corale. In pieno recupero Vigorito diventa protagonista respingendo due volte il rigore di Donnarumma (fatto ripetere dal direttore di gara).

La Cronaca – Zaffaroni recupera Palmiero ma a centrocampo deve fare ancora i conti con l’assenza di Boultam e di Eyango. A sorpresa dal primo minuto, in mezzo al campo, c’è il giovanissimo Florenezi mentre dopo 9 mesi dal gravissimo infortunio ecco la prima da titolare per Bittante sulla corsia di sinistra. In attacco confermata la coppia Caso-Gori. Appena tre minuti e il Cosenza sblocca la gara. Grande azione sulla destra di Caso che cross forte e teso sul secondo palo per l’accorrente Bittante. Il terzino conclude al volo, Ghiringhelli si ritrova il pallone tra le gambe e la sua deviazione è decisiva per battere Iannarilli. Pettinari prova a replicare con un destro sbilenco che termina sopra la traversa, ma al minuto 8′ i rossoblu raddoppiano: assist geniale di Carraro che di testa lancia in porta Gori. L’attaccante si presenta davanti a Iannarilli e con un desto rasoterra insacca facendo esplodere il Marulla. La partita è bella e vibrante, anche perchè la Ternana schiuma rabbia e attacca a testa. Al 18′ pericolosissima incursione delle Fere in area, pallone per Partipilo che calcia a botta sicura, provvidenziale la deviazione di Pirrello. Al 23′ gli ospiti accorciano le distanze con un gran sinistro rasoterra dal limite di Mazzocchi che si insacca alla destra di Vigoritio che sembra tuffarsi con un attimo di ritardo. I rossoblu si scuotono e dopo aver creato un pericolo con la conclusione di Carraro murata dalla difesa, al 31′ vanno vicinissimi al tris con Florenzi che raccoglie al limite una respinta della difesa e lascia patire un destro violentissimo che, dopo una deviazione, colpisce il palo e poi finisce tra le braccia di Iannarilli. Negli ultimi 15′ minuti le due squadre si danno battaglia per lo più a centrocampo e la prima frazione si conclude senza ulteriori sussulti e con il vantaggio dei rossoblu.

La ripresa inizia con gli stessi 22′ della prima frazione. Ternana minacciosa al 50′ con un diagonale in area di Paghera che termina sul fondo. Il Cosenza replica due minuti dopo con un assolo di Caso che conclude tra le braccia di Iannarilli. Al 56′ pallone in area per Caso che entra in area ma la sua conclusione viene murata dall’uscita disperata di Iannarilli. Un minuto dopo diagonale velenoso di Palmiero che si perde di pochissimo alla destra del portiere della Ternana. Lucarelli effettua un triplo cambio mentre Zaffaroni richiama Florenzi e Caso per Aderson e Millico. E proprio l’attaccante del Torino realizza il 3 a 1 al termine di una bellissima azione corale. Anderson serve Gori che di prima centra in area per Millico che di potenza scaraventa sotto la traversa. La Ternana va nuovamente sotto di due reti ma non smette di attaccare. Al 73′ pallone scodellato in area dalla destra e inzuccata di Mazzocchi che spedisce alto di pochissimo. Il Cosenza torna a rendersi pericoloso al minuto 81′ con un bel sinistro a giro di Gori dal limite che Iannarilli blocca. Le fere continuano generosamente ad accattare per riaprire il match e al minuto 87′ serve una gran parata di Vigorito sul solito Mazzocchi per mantenere due goal di scarto. Al 93′ Peralta viene agganciato in area e il signor Colombo assegna il calcio di rigore. Sul dischetto Donnarruma, ma Vigorito si supera e respinge. Ma per il direttore di gara troppi giocatori sono entrati in area e il rigore va ripetuto. Ancora Donnarumma si presenta sul dischetto e ancora Vigorito dice no e respinge. Poi il triplice fischio finale .

————————————————————————————————-

COSENZA CALCIO (3-5-2): Vigorito, Rigione, Pirrello, Tiritiello, Florenzi (61′ Anderson), Bittante (76′ Corsi), Situm, Carraro, Palmiero 76′ (Gerbo), Caso (61′ Millico), Gori

Panchina: Saracco, Matosevic, Corsi, Pandolfi, Kristoffersen, Anderson, Venturi, Sy, Vallocchia, Millico, Minelli, Gerbo

Allenatore: Marco Zaffaroni

TERNANA CALCIO (4-2-3-1): Iannarilli, Proietti, Mazzocchi, Capuano, Paghera (60′ Palumbo), Ghiringhelli (60′ Falletti), Salzano (60′ Defendi), Boben, Martella, Pettinari (71′ Donnarumma), Partipilo (76′ Peralta)

Panchina: Krapikas, Celli, Palumbo, Kontek, Furlan, Sorensen, Falletti, Peralta, Defendi, Diakite, Agazzi, Donnarumma

Allenatore: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Signor Andrea Colombo di Como

Assistenti: Signori Gamal Mokhtar di Lecco e Michele Grossi di Frosinone

IV Uomo: Signor Domenico Leone di Barletta

SALA VAR: Signori Fabio Maresca di Napoli e Damiano Margani di Latina

Ammoniti: Anderson

Espulsi:

Angoli: 0-2

Recupero: 1′ p.t. –

Note: Pomeriggio autunnale ma dal clima gradevole a Cosenza con una temperatura di circa 22 gradi. Terreno del Marulla in ottime condizioni, presenti poco più di 3.000 spettatori con un centinaio di tifosi ospiti