Cosenza spento e remissivo. Il Benevento domina e cala il tris

BENEVENTO – Di Onorio Ferraro

Il Cosenza si arrende alla forza straripante del Benevento, che domina in lungo e in largo una gara mai in discussione, porta a casa i tre punti con un successo rotondo e punisce una squadra lenta e svogliata con evidenti limiti in alcuni uomini, al netto comunque di assenze importanti a centrocampo. Rossoblu mai in partita, se non per qualche squillo nella ripresa, ma quando il match era oramai indirizzato dalle reti di Barba nel primo tempo e di La Padula e Tello nella ripresa. In tutti i goal dei sanniti c’è comunque la complicità della difesa del Cosenza. I giallorossi si prendono meritatamente i tre punti e il secondo posto, mentre i lupi dovranno cancellare al più presto questa sconfitta perché tra 4 giorni c’è la sfida contro la Ternana che oggi ha rifilato 5 reti al Vicenza.

La Cronaca – Cambia poco l’undici iniziale di Zaffaroni, con Sy che torna disponibile e rileva il posto occupato da Corsi nel pareggio contro il Frosinone sull’out di destra. A centrocampo, vista l’assenza di Palmiero, spazio per Vallocchia dal primo minuto mentre Gerbo prende il posto di Boultam. In avanti spazio alla consolidata coppia Goti-Caso, con Millico che torna a disposizione dei lupi dopo lo stop della scorsa settimana. Padroni di casa subito in pressione, con Brignola che ci prova dai trenta metri dopo un rinvio sbagliato di Vigorito ma la palla che si spegne alta sopra la traversa. All’11 ancora il Benevento con un sinistro di Fulon che mette i brividi a Vigorito, conclusione che termina di poco al lato. Prova timidamente a rispondere il Cosenza, che si affaccia in avanti con Gori che si avventa su un cross dalla trequarti ma impatta con Paleari che resta a terra dopo uno scontro di testa. Il portiere giallorosso prova a restare in campo ma al 22’ alza bandiera bianca: Caserta inserisce il secondo Manfredini e usa il primo cambio costretto. Al 30’ è ancora il Benevento a rendersi pericoloso, con Sau che lascia partire una diagonale insidiosa ma Vigorito è bravo a mandare in corner. Sul calcio d’angolo la gara si sblocca: tiro a incrociare di Lapadula dalla destra dopo una mischia in area, Barba sbuca da dietro tutto solo e appoggia in rete.

La ripresa inizia con gli stessi 22 in campo, ma è il Cosenza ad avere la prima occasione del secondo tempo. Caso parte in velocità, la palla arriva a Vallocchia che prova il tiro ma Manfredini è attento e blocca senza problemi. Al 56’ arriva il raddoppio dei padroni di casa. Sau dialoga bene con Letizia sull’out di destra, cross basso del terzino con Vigorito che non trattiene: la palla arriva tra i piedi di Lapadula che senza troppe difficoltà insacca il tap-in. Alza il pressing il Cosenza, con le streghe che per poco non rischiano l’autogol: Barba in scivolata rischia di spedire la palla nella propria porta sul cross di Situm, ma la palla si impenna. La migliore occasione del Cosenza arriva con Anderson che calcia a botta sicura, ma la palla viene murata dalla difesa. Nel finale il Benevento cala il tris. Distrazione difensiva della retroguardia rossoblu, Lapadula brucia in velocità Rigione, salta anche Tiritiello e appoggia per l’accorrente Tello che deve solo spingere in rete. Nel finale è ancora Benevento, con Lapadula e Calò che si divorano il poker.

BENEVENTO CALCIO (4-2-3-1): Paleari (23’ Manfredini), Letizia, Glik, Barba, Foulon, Calò, Viviani (77’ Acampora), Brignola (72’ Vokic), Sau (72’ Telles), Ionita; Lapadula

Panchina: Muraca, Manfredini, Acampora, Basit, Tello, Vokic, Vogliacco, Insigne, Di Serio, Moncini, Masciangelo, Talia

Allenatore: Fabio Caserta

COSENZA CALCIO (3-5-2): Vigorito, Tiritiello, Rigione, Pirrello, Situm (81’ Bittante), Carraro, Gerbo (60’ Eyango), Vallocchia (60’ Anderson), Sy, Gori (72’ Pandolfi), Caso (72’ Millico

Panchina: Saracco, Matosevic, Corsi, Pandolfi, Kristoffersen, Anderson, Venturi, Millico, Minelli, Bittante, Florenzi, Eyango

Allenatore: Marco Zaffaroni

Arbitro: Signor Davide Ghersini di Genova

Assistenti: Signori Gianluca Sechi di Sassari e Giuseppe Macaddino di Marsala

IV Uomo: Signor Mario Perri di Roma

SALA VAR: Signori Giacomo Camplone di Pescara e Sergio Ranghetti di Chiari.

Ammoniti: Calò (B), Pandolfi (C)

Espulsi:



Angoli: 5-4

Recupero: 5’ pt; 5’ st

Note: Pomeriggio soleggiato a Benevento con una temperatura di circa 22 gradi. Terreno del Vigorito in ottime condizioni, presenti poco più di 4.000 spettatori con quasi 700 supporters rossoblu

Foto Home Benevento Calcio