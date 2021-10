Il Cosenza regge l’urto del Frosinone. Apre Gori su rigore, pari di Novakovich

COSENZA – Finisce in parità la sfida del Marulla, dove il Cosenza impatta per uno a uno contro una formazione ostica e di qualità come Frosinone che, soprattutto nel secondo tempo, concretizza la pressione grazie anche ai tre cambi ordinati da Grosso a inizio ripresa e trovando il goal del pareggio con Novakovich che approfitta di un errore di Vigorito per scaraventare in rete l’assist di Boloca. Nel primo tempo erano stati i rossoblu ad andare per primi in vantaggio al 20′ con il calcio di rigore trasformato da Gori dopo un netto fallo in area su Caso. Primo tempo equilibrato, ripresa tutta per gli ospiti che dopo aver sfiorato il pari con Garritano e Canotto, come detto trovano la rete dell’uno a uno con il neo entrato Novakovich. I rossoblu serrano le fila e resistono agli assalti dei gialloblu che provano fino all’ultimo ad espugnare il Marulla che resta inviolato.

La Cronaca – Poche novità nell’undici rossoblu rispetto alla sconfitta di Alessandria. Zaffaroni conferma Pirrello al centro della difesa al fianco di Rigione e Corsi sull’out di destra con Sy ancora fermo ai box. Con Millico out torna titolare Caso. Dopo 10 minuti in cui non accade praticamente nulla, improvviso, arriva un lampo del Frosinone. Imbeccata centrale di Ciano che libera davanti a Vigorito l’ex Garritano. Determinante sulla conclusione del centrocampista ciociaro la deviazione di Tiritiello. La replica del Cosenza è nella conclusione da fuori aria di Gori che trova pronto Ravaglia nella parata. La partita si alza di ritmo e al 20′ si sblocca con il vantaggio del Cosenza. Azione personale di Caso che con un doppio dribbling si libera di due avversare ed entra in area. Maiello lo aggancia e il signor Fourneau assegna il calcio di rigore che Gori trasforma, spiazzando di sinistro Ravaglia. Il Frosinone si scuote e inizia ad attaccare alzando il proprio baricentro, mentre i rossoblu serrano le fila agendo principalmente di rimessa. Possesso palla in mano agli ospiti che però non riescono a sfondare e vanno due volte alla conclusione dalla distanza con Ciano, che prima spara in curva dalla distanza, poi chiama Vigorito alla parata su calcio di punizione.

La ripresa inizia con gli stessi 22 della prima frazione e con l’inevitabile pressione del Frosinone. Al 52′ pallone sporco in area e conclusione di Garritano che Vigorito blocca in tuffo. Ma la difesa del Cosenza regge bene non concedendo spazi soprattutto centralmente. E allora Grosso effettua un triplo cambio con gli inserimenti di Lulic, Boloca e Novakovich per cercare di scardinare la retroguardia rossoblu. Al minuto 63′ Novakovich calcia a botta sicura, Palmiero si immola e in scivolata riesce a deviare in angolo. Un minuto dopo Caso perde palla in attacco e sulla ripartenza fulminea del Frosinone grande parata di Vigorito sulla conclusione in area di Canotto. È il momento migliore degli ospiti al loro massimo sforzo per ottenere il pareggio che arriva al 71′: rinvio sbagliato di Vigorito, Boloca appoggia per Novakovich che da due passi non sbaglia, nonostante il disperato tentativo i Pirrello sulla linea. Gara che torma in equilibrio anche se l’inerzia è tutta dei laziali che al 74′ sfiorano il vantaggio con la conclusione in corsa di Garritano, sulla quale è ancora una volta determinante la deviazione di Tiritiello. Il Cosenza fatica tremendamente a costruire azioni offensive, mentre gli ospiti continuano ad attaccare. Al minuti 87′ Boloca intercetta un cross dalla destra, conclusione bloccata da Vigorito. È l’ultima occasione con i rossoblu che resistono agli attacchi del Frosinone a portano a casa un pareggio comunque buono per la classifica.

COSENZA CALCIO (3-5-2): Vigorito, Corsi, Carraro, Rigione, Boultam (76′ Florenzi), Gori, Caso (66′ Caso), Tiritiello, Pirrello, Palmiero (76′ Vallocchia), Situm

Panchina: Saracco, Matosevic, Panico, Kristoffersen, Venturi, Vallocchia, Minelli, Gerbo, Bittante, Florenzi, Sueva, Eyango

Allenatore: Marco Zaffaroni

FROSINONE CALCIO (4-3-3): Ravaglia, Gatti, Rohden (66′ Charpentier), Maiello (56′ Lulic), Zampano, Garritano, Canotto (86′ Tribuzzi), Ciano (56′ Novakocich), Cotali, Ricci (56′ Boloca), Casasola

Panchina: De Lucia, Minelli, Gori, Charpentier, Cicerelli, Novakovich, Tribuzzi, Boloca, Zerbin, Szyminski, Lulic, Bevilacqua

Allenatore: Fabio Grosso

Arbitro: Signor Francesco Fourneau di Roma 1

Assistenti: Signori Robert Avalos di Legnano e Marco D’Ascanio di Ancona

IV Uomo: Signor Enrico Gemelli di Messina

SALA VAR: Signori Antonio Rapuano di Rimini e Pasquale Capaldo di Napoli

Ammoniti: Caso (C), Ricci (F), Ciano (F), Palmiero (C), Corsi (C), Lulic (F)

Espulsi:

Angoli: 1-8

Recupero: 0′ p.t. –

Note: Pomeriggio soleggiato ma dal clima autunnale a Cosenza, con una temperatura di circa 20 gradi. Terreno del Marulla in ottime condizioni, presenti poco più di 5.000 spettatori

Foto Copertina Frosinone Calcio