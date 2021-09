Cosenza-Como. La società ai tifosi “arrivare in anticipo allo stadio per evitare code”

PERUGIA – Nella gara degli ex, Il DS Goretti da una parte, Mirko Carretta dall’altra, il Cosenza porta a casa un prezioso pari conquistano i primi punti della sua stagione anche lontano dal Marulla. La sqaudra di Zaffaroni era chiamata a dare continuità al prezioso successo interno di domenica scorsa, in una sfida difficile che alla fine ha premiato i rossoblu, bravi a crederci nonostante il vantaggio dei padroni di casa, arrivato con il colpo di testa di Rosi a inizio secondo tempo. Il Cosenza rischia di subire il raddoppio, trova il pareggio con una sventola di sinistro di Situm che va a morire all’incrocio, sfiora il raddoppio con due conclusioni di Gori respinte da Chichizola e resiste agli attacchi (sterili) del Perugia dopo l’espulsione sul funale di Palmiero per doppio giallo, unica nota stonata della gara. Si torna in campo martedì nel match che vedrà i rossoblu ospitare al Marulla il Como

La cronaca – il tecnico del Cosenza non cambia di una virgola spedendo in campo gli stessi 11 vittoriosi contro il Vicenza. Ma l’inizio non è certo dei migliori con il Perugia che costruisce due grandissime occasioni nel giro di due minuti. Al 4′ proprio l’ex Carretta e si presenta a tu per tu con Vigorito sfruttando un buco nella difesa del Cosenza. Il portiere del Cosenza resta in piedi e respinge con il piede. Passano due minuti e Segre si ritrova il pallone buono nell’area piccola. Conclusione al volo di sinistro sul secondo palo e grande parata del portiere rossoblu. Si gioca nella metà campo del Cosenza che fatica a ripartire e costruire gioco anche perchè il pressing dei padroni di casa in fase di non possesso è asfissiante. Ma pian piano i lupi di riorganizzano e dal 20′ la partita diventa più equilibrata ma anche più cattiva (alla fine del primo tempo si conteranno ben 5 ammoniti). I rossoblu si rendono pericolosi dopo la mezz’ora con una conclusione in area di Tiritiello che spara alto un pallone arrivato da un corner e con una sventola di Vaisanes dal limite che impegna Chichizola in una parata a terra non facile. Si va al riposo sullo zero a zero.

La ripresa si apre con un doppio cambio nei padroni di casa: fuori Segre e Murano, dento Santoro e Matos, rossoblu con gli stessi undici della prima frazione. Al 50′ la gara si sblocca con il vantaggio del Perugia. Corner di Burrai dalla destra, Boultam si dimentica in area Rosi che stacca di testa e batte Vigorito. Caso sparacchia malamente al lato con una conclusione a giro, mentre al 56′ il Perugia va vicinissimo al raddoppio con l’incursione di Lisi che si presenta davanti a Vigorito, ma allarga in piattone e spedisce sul fondo. Il Cosenza ha la sua buona occasione al 59′ ancora con Caso. L’attaccante, dopo un’azione in percussione, entra in area ma conclude debolmente fra le braccia del portiere. Entrano Corsi e Vallocchia per un irriconoscibile Boultam e Sky. E al 67′ arriva il pareggio con un eurogoal di Situm. L’ex Reggina raccoglie un cross rasoterra dalla destra, si accentra e lascia partire un sinistro micidiale che va a morire nell’angolo alto. Rossoblu che al 74′ si rendono ancora pericolosi con un sinistro a incrociare di Gori deviato da Chichizola. Il duello si ripete due minuti con una nuova conclusione dell’attaccante e una nuova respinta del portiere. Il Cosenza gestisce senza problemi la gara ma al minuto 83′ Palmiero rimedia il doppio giallo e lascia la sua squadra in 10. Zaffaroni butta nella mischia Gerbo al posto di Gori per dare più copertura a centrocampo. Negli ultimi minuti il Perugia non riesce mai a rendersi pericoloso, i rossoblu resistono e portano a casa un prezioso pari.

———————————————————————————————————–

AC PERUGIA CALCIO (3-4-1-2): Chichizola, Sgarbi, Rosi, Burrai, Segre (46′ Santoro), Lisi (67′ Ferrarini), Falzerano, Kaouan (84′ Murgia), Carretta, Murano (46′ Matos)

Panchina: Fulugnati, Righetti, Gyabuaa, De Luca, Matos, Murgia, Ghion, Vanbaleghem, Cuarado, Santoro, Ferrarini, Zanandrea

Allenatore: Massimiliano Alvini

COSENZA CALCIO (3-5-2): Vigorito, Carraro, Rigione, Boultam (64′ Vallocchia), Gori (89′ Gerbo), Caso (76′ Millico), Tiritiello, Vaisanen, Sy (64′ Corsi), Palmiero, Situm

Panchina: Saracco, Corsi, Minelli, Venturi, Pirrello, Vallocchia, Gerbo, Eyango, Millico, Kristofferson, Pandolfi, Sueva

Allenatore: Marco Zaffaroni

Arbitro: Signor Gianpiero Miele di Nola

Assistenti: Signori Michele Grossi di Frosinone e Salvatore Affatato di Verbano Cusio Ossola

IV Uomo: Signor Mattia Ubaldi di Roma 1

SALA VAR: Signori Alessandro Prontera di Bologna e Oreste Muto di Torre Annunziata

Ammoniti: Lisi (P), Angella (P), Palmiero (C), Segre (P), Boultam (C), Ferrarini (P), Santoro (P)

Espulsi: Palmiero (C)

Angoli: 1-4

Recupero: 2′ p.t. – 6′ s.t.

Note: Pomeriggio soleggiato e gradevole a Perugia, con una temperatura di 23 gradi. Terreno dello stadio Curi in buone condizioni, presenti poco più di 3mila spettatori con una cinquantina di tifosi rossoblu