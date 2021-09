Che bel Cosenza. Gioco, goal e prima vittoria. Gori e Caso stendono il Vicenza (2-1)

COSENZA – La prima del Cosenza in casa, la prima davanti i suoi tifosi, tornati ad assiepare le tribune del Marulla e a festeggiare i primi tre punti della stagione che danno morale e ossigeno alla classifica dopo due sconfitte consecutive. Erano in poco più di 3mila questo pomeriggio a spingere i rossoblu che con una gara di carattere e mai in discussione, portano a casa i primi tre punti della stagione mostrano finalmente gioco e occasioni, cosa rara da queste parti nell’ultima anno e mezzo. Partita decisa dalle reti nel primo tempo di Gori (gran diagonale sul secondo palo) e dal raddoppio di Caso nel secondo tempo, in rete con un’azione di contropiede. In pieno recupero il goal di Meggiorini su calcio di rigore, concesso dalla Var per un tocco di mani in area di Pandolfi, che cambia poco la sostanza di una gara dominata e vinta dai rossoblu.

La cronaca – Il primo squillo è degli ospiti al tiro con una punizione dai 30 metri di Dalmonte. Vigorito respinge con i pugni. Il Cosenza replica con un’incursione dell’ex Gori che al minuto 8′ trova il goal del vantaggio. Grande azione sulla destra di Caso che salta tre avversari, si accentra e serve in verticale l’attaccante: controllo al limite e grande diagonale di sinistro che Pizzignacco può solo sfiorare. Palla in rete e Cosenza avanti. La gara cambia: gli ospiti adesso devono rincorrere, mentre i rossoblu possono sfruttare le ripartenze innescando un Caso ispirato. Proprio l‘attaccante di proprietà del Genoa crea una nuova occasione al 22‘. Lancio illuminante di Carraro, volata di 40 metri e diagonale di collo piede da posizione accentrata che trova la risposta di Pizzignacco. Il Cosenza, con un Palimiero a dettare i tempo in mezzo al campo, gestisce senza rischiare praticamente nulla e chiude il primo tempo meritatamente in vantaggio.

La ripresa si apre con l’ingresso di Ranocchia al posto dell’ex Crecco e con il Vicenza decisamente più propositivo dopo un primo tempo sterile. Di Carlo, che raggiunge le 600 presenze su una panchina, butta nella mischia anche Pontisso e Meggiorini. Ma è il Cosenza a colpire ancora, con una rete del suo miglior giocatore di giornata. Grande lancio di Gori (che restituisce il favore) per Caso che vola in campo aperto, brucia in velocità Brosco, si presenta davanti a Pizzignacco lo fa secco con un piattone rasoterra di interno. Al 68′ Dalmonte raccoglie un cross dalla destra e gira in area al volo sparando in curva, mentre due minuti più tardi la prima conclusione verso la porta dei Cosenza è di Longo: Vigorito blocca a terra. Minuto 71′ e standing ovation per Caso che lascia il posto a Pandolfi. Rossoblu padrini del campo che al 77′ sfiorano il tris con un sinistro a giro di Gori che si stampa sulla traversa. All’86’ il primo vero pericolo per la porta di Vigorito con una sventola di Pontisso dal limite che esce di un nulla. Al 90′ tocco di mani in area di Pandolfi e dopo il controllo Var Prontera assegna il calcio di rigore che Meggiorini trasforma con Vigorito che riesce solo a sfiorare. In pieno recupero Pandolfi impegna il portiere ospite con una gran conclusione dal limite, poi i triplice fischio finale a sancire il successo meritato dei rossoblu.

————————————————————————————————————————–

COSENZA CALCIO (3-5-2): Vigorito, Carraro, Rigione, Boultam (66′ Vallocchia), Gori, Caso (73′ Pandolfi), Tiritiello, Vaisanen, Sy, Palmiero (93′ Gerbo), Situm

Panchina: Saracco, Corsi, Panico, Cristoffersen, Venturi, Pirrello, Millico, Vallocchia, Minelli, Gerbo, Eyango

Allenatore: Marco Zaffaroni

L.R. VICENZA (4-3-3): Pizzignacco, Taugourdeau (66′ Giacomelli), Proia (58′ Pontisso), Diaw (58′ Meggiorini), Padella, Brosco, Pierardi, Longo (82′ Mancini), Alberoni, Crecco (46′ Ranocchia), Dalmonte

Panchina: Grandi, Zonta, Giacomelli, Ranocchia, Pasini, Bruscagin, Di Pardo, Cappelletti, Pontisso, Rigoni, Mancini, Meggiorni

Allenatore: Domenico Di Carlo

Arbitro: Signor Alessandro Prontera di Bologna,

Assistenti: Signori Fabio Schirru di Nichelino e Pasquale Capaldo di Napoli

IV Uomo: Signor Daniele Virgilio di Trapani

SALA VAR: Signori Antonio Di Martino di Teramo e Emanuele Prenna di Molfetta

Ammoniti: Tiritiello (C), Padella (V), Dalmonte (V), Calderoni (V), Pandolfi (C)

Espulsi:

Angoli: 0-4

Recupero: 0′ p.t. – 4′ s.t.

NOTE: Pomeriggio nuvoloso a Cosenza ma senza pioggia, con una temperatura di circa 22 gradi. Terreno del Marulla in perfette condizioni, presenti poco più di 3mila spettatori