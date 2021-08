Cosenza, l’ultimo colpo è l’attaccante Vincenzo Millico. Arriva in prestito dal Torino

COSENZA – L’ultima operazione di mercato del Cosenza, in una giornata che ha visto arrivare in rossoblu ben 6 calciatori, è quella conclusa con il Torino che ha dato il via libera per l’arrivo (in prestito) di Vincenzo Millico. L’attaccante, cresciuto nei granata con cui ha fatto tutta la trafila, vanta una quindicina di presenza in Serie A mentre la scorsa stagione ha collezionato 4 presenze con il Frosinone dove era arrivato a Gennaio. A meno che non si guardi al mercato degli svicolati, si conclude qui la sessione estiva di calciomercato del Cosenza. Questo il comunicato della società “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Millico Vincenzo, proveniente dalla Società Torino Football Club. L’attaccante, nato a Torino il 12 agosto 2000, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022. Ha al suo attivo 39 gol e 15 assist in 61 presenze con il Torino Primavera. Con la prima squadra dei granata ha inoltre già disputato 15 gare in Serie A. Millico è ora pronto a vestire la maglia del Cosenza!