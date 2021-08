Cosenza, preso l’attaccante Pandolfi. In prestito dal Genoa il centrocampista Eyango

COSENZA – Altri due arrivi in casa Cosenza che prende a titolo definitivo l’attaccante della Turris Luca Pandolfi, con un passato anche tra le fila del Castrovillari, mentre dal Genoa, in prestito per un anno, arriva il centrocampista Francese Eyango Steeve-Mike. Arrivi ufficializzati dalla società “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Pandolfi, proveniente dalla Società Sportiva Turris Calcio. L’attaccante, nato a Napoli il 14 marzo 1998, si trasferisce in rossoblù a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2024. Nella sua carriera ha giocato con le maglie di Alto Vicentino, Melfi, Portici, Castrovillari, Alessandria, Arezzo e Turris. Pandolfi è ora pronto a vestirsi di rossoblù e comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Eyango Steeve-Mike, proveniente dalla Società Genoa Cricket and Football Club. Il centrocampista, nato in Francia il 20 febbraio 2001, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022. Cresciuto nelle giovanili del Bordeaux è stato poi ingaggiato dal Genoa nel settembre 2019, disputando 44 gare con la selezione Primavera e 4 in prima squadra, di cui 3 in Serie A e una in Coppa Italia. Eyango è ora pronto a vestire la maglia rossoblù!”