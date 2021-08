Cosenza, fatta per Palmiero. Ufficiale il ritorno del centrocampista napoletano

COSENZA – Accordo raggiunto tra Lazio e Cosenza per l’arrivo in rossoblu del forte esterno destro Djavan Lorenzo Anderson. Il classe ’95 olandese, di origini giamaicane, arriva in prestito secco per un anno. Questo il comunicato ufficiale della società “La Società Cosenza Calcio comunica l’acquisizione dalla Società Sportiva Lazio del diritto alle prestazioni sportive di Djavan Lorenzo Anderson, che approda in rossoblù a titolo temporaneo con contratto fino al 30 giugno 2022. Il difensore, nato ad Amsterdam (Olanda) il 21 gennaio 1995 e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Ajax, vanta 9 presenze nella massima serie con la maglia della Lazio e 37 presenze in Serie B con Bari e Salernitana. Nel suo palmares personale un campionato Europeo Under 17 vinto con la Nazionale olandese di categoria. Ha inizio ora la sua avventura con la casacca numero 13 dei Lupi!”