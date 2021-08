Il Cosenza trova il suo portiere. Ufficiale l’arrivo di Vigorito dal Lecce

BRESCIA – Trasferta ancora una volta amara per i rossoblu che dopo Ascoli, incassano il secondo ko consecutivo in questo complicatissimo inizio di stagione. Ma se contro i bianconeri si era vista, anche se a tratti, una gara tutto sommato equilibrata e comunque con il risultato rimasto in bilico fino alla fine, in terra lombarda è arrivata una sconfitta netta, pesantissima sotto il profilo numerico e senza appelli, per mano di un Brescia tecnicamente e qualitativamente di un’altra categoria rispetto ad un Cosenza fragile, molle, sicuramente incompleto e con poca amalgama, che dopo la sosta dovrà presentarsi alla prima casalinga con almeno 5 o 6 innesti di categoria, soprattutto dalla cintola in su dove manca qualità e quantità oltre che con un portiere degno di tal nome. Il presidente Guarascio non ha più scusanti, metta mano al portafogli e acquisti giocatori di categoria se vuol provare a mantenere la Serie B.

Gara a senso unico e mai in discussione quella del Rigamonti, con la squadra di Inzaghi che nel giro di 5 minuti mette subito la gara in cassaforte prima con il vantaggio di Jagiello, bravo a raccogliere un errata respinta di Saracco, poi con il raddoppio di Van De Looi con una conclusione da fuori area sulla quale ancora una volta Saracco non è esente da colpe. I rossoblu solo sul finale di primo tempo si rendono pericolosi con le conclusioni di Sueva e Gori. Ma è un’illusione, visto che nel secondo tempo la musica non cambia con il Brescia a martellare azioni offensive e conclusioni verso la porta di Saracco che al al 55′ deve raccogliere ancora una volta la palla dal sacco. Minuto 55′: filtrante di Leris per Tramoni che manda al bar Vaisanen e insacca sul primo palo. Il poker arriva al 66′ con il colpo di testa di Van De Looi e ancora una volta con la complicità di Saracco. Sussulto del Cosenza con il goal della bandiera di Gori al 68′, che raccoglie un pallone sporco in area e lo gira nell’angolo. Ma è appunto un sussulto, perché sul finale il neo entrato Palacio pennella in area per il colpo di testa di Moreo che non lascia scampo a Saracco.

Marcatori: Jagiello 9’ (B), Van de Looi 14’ (B), Tramoni 57’ (B), Van de Looi 67’ (B), Gori 69’ (C), 90’ Moreo (B)

BRESCIA CALCIO (4-3-1-2): Joronen, Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac, Leris (83’ Olzer), Van de Looi, Bertagnoli (83’ Ndoj), Jagiello (69’ Bisoli), Tramoni (69’ Moreo), Bajic (69’ Palacio).

Panchina: Guarna, Bolletta, Tavcar, Salvi, Quaranta, Spendlhofer, Castorani, Saric, Franzolini, Lico, D’Agostino, Intinacelli.

Allenatore: Filippo Inzaghi

COSENZA CALCIO (3-5-2): Saracco, Rigione, Minelli, Vaisanen, Corsi, Vallocchia (75’ Florenzi), Carraro, Boultam (85’ Venturi), Sy (85’ La Vardera), Sueva (65’ Caso), Gori.

Panchina: Matosevic, Borrelli, Venturi, Aceto, La Vardera, Maresca, Florenzi, Prestianni, Caso, Arioli.

Allenatore: Marco Zaffaroni

Arbitro: Signor Francesco Meraviglia di Pistoia

Assistenti: Signori Valerio Colarossi di Roma 2 e Gabriele Nuzzi di Valdarno

IV Uomo: Signor Marco Monaldi di Macerata

VAR: Signor Michael Fabbri di Ravenna e Giovanni Baccini di Conegliano

Ammoniti: Sy (C), Boultam (C)

Espulsi:

Recupero:

Angoli: 6-5

NOTE: Serata fresca a Brescia, con una temperatura di circa 20 gradi. Terreno dello stadio Rigamonti in buone condizioni, presenti poco più di 6.000 spettatori con una cinquantina di tifosi rossoblu