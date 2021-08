Coppa Italia, tutto facile per la Fiorentina sul Cosenza dei giovani. Finisce 4 a 0

FIRENZE – Una differenza tecnica quasi imbarazzante e due squadre agli antipodi. Più che una partita ufficiale di Coppa Italia, tra una squadra di Serie A e una di Serie B, sembrava poco più di un’amichevole precampionato. Da una parte una squadra, quella toscana, con in campo la formazione praticamente titolare e già una discreta condizione fisica. Dall’altra parte, il Cosenza, arrivato a Firenze per la sua prima uscita ufficiale, con un manipolo di giovanotti e una squadra messa in piedi in appena 9 giorni, senza aver praticamente fatto ritiro né amichevoli. Finisce 4 a 0 per i viola che accedono al secondo turno di Coppa Italia dove affronteranno la vincente di Benevento Spal. Partita sbloccata dopo appena 4 minuti con il goal di Vlahovic, che riceve l’assist di Gonzalez dopo un clamoroso errore di Venturi. Si gioca in una sola metà campo con Matosevic che para a ripetizione, viene salvato dalla traversa ma non può nulla al 37′ sull’inzuccata di Gonzalez. In chiusura di primo tempo arriva la doppietta di Vlahovic che chiude la prima frazione sul 3 a 0 per la Fiorentina. In apertura di ripresa il missile di Venuti porta il risultato sul 4 a 0. La Fiorentina continua a giocare nella metà campo del Cosenza sfiorando il quinto goal in almeno altre 5 o 6 occasioni, ma trovando una grande Matosevic che riesce a contenere il passivo.

Marcatori: 4′ pt e 49′ pt Vlahovic, 37′ pt Gonzalez, 52’ Venuti

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Bonaventura (77’ Benassi), Pulgar (88 Bianco), Maleh (69’ Castrovilli); Callejon (69’ Sottil), Vlahovic, Gonzalez (69’ Saponara).

Panchina: Dragowski, Ranieri, Benassi, Quarta, Igor, Terzic, Bianco, Duncan, Castrovilli, Sottil, Saponara, Kokorin.

Allenatore: Vincenzo Italiano

Cosenza (3-5-2): Matosevic; Venturi, Minelli, Tiritiello; Corsi, Prestianni, Maresca, Florenzi, Panico; Arioli (64’ Moreo), Sueva.

Panchina: Saracco, Borrelli, Aceto, Ficara, Cimino, Moreo, Zilli.

Allenatore: Marco Zaffaroni

Arbitro: Signor Giacomo Camplone di Pescara

Assistenti: Signori Matteo Bottegoni di Terni Alessio Berti di Prato

IV Uomo: Signor Adalberto Fiero di Pistoia

Ammoniti: Pezzella (F), Prestianni, Sueva (C)

Angoli: 12-0

Recupero: 3’ pt, 2’ st

Note: Serata afosa al Franchi con circa 31° C di temperatura. Terreno di gioco in ottime condizioni, presenti poco più di 5mila spettatori.

