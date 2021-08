Cosenza, ecco Venturi. Il forte difensore centrale ex Carpi in rossoblu fino al 2024

COSENZA – Continua il mercato del Cosenza Calcio che in questa prima fase sta chiudendo diverse operazioni “green” con il DS Goretti che sta portando in rossoblu alcuni giovani davvero interessanti. Ultimo in ordine di tempo il classe 99 Alessandro Minelli, difensore di proprietà della Juventus con un passato anche tra le fila del Rende e del Trapani in Serie C. Questo il comunicato della società “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Minelli, proveniente dalla Juventus Football Club. Il difensore, nato a Monza il 23 luglio 1999, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022. Ha mosso i primi passi nel Settore Giovanile dell’Inter. Dopo essere stato ingaggiato dal Parma vive due esperienze in prestito al Rende e al Trapani. Nel gennaio 2020 il suo cartellino viene acquistato dalla Juventus, che lo gira a titolo temporaneo al Bari. Minelli è adesso un nuovo difensore dei Lupi!”