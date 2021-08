COSENZA – Parola fine sulla favola Chievo: il Tar ha respinto il ricorso della società gialloblù che aveva chiesto, con provvedimento monocratico, la sospensiva cautelare dopo la decisione del Coni di escludere gli scaligeri dalla prossima Serie B. Stamattina è stata depositata la sentenza, coi giocatori svincolati già nelle prossime ore. Il Chievo andrà comunque alla collegiale del Tar, nell’udienza che entrerà nel merito, ma con speranze pressoché nulle di poter far parte della Serie B anche in sovrannumero vista la bocciatura di oggi. Al posto dei veronesi verrà riammesso il Cosenza.

A proposito dei rossoblu è arrivato nel pomeriggio di oggi un commento alla sentenza del Tar da parte del Sindaco della città Mario Occhiuto che si è detto “particolarmente felice dell’esito di una vicenda che aveva fatto ripiombare la tifoseria rossoblù e la città intera in un’incertezza che aveva generato nelle ultime ore anche un diffuso senso di apprensione. Finalmente giustizia è fatta e la sentenza con la quale il Tar ha rigettato il ricorso del Chievo mette a tacere anche quell’impressione che si era diffusa in questi giorni, secondo la quale sembrava che ci fosse anche una sorta di accanimento contro il Cosenza. Così non è stato ed è giusto esultare di fronte al fatto che la squadra che rappresenta la città sia rimasta nella serie cadetta”.

Così il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, ha commentato la sentenza con la quale il Tar del Lazio ha rigettato l’istanza cautelare del Chievo Verona contro l’esclusione dalla serie B. “Ho sentito al telefono il Presidente del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio – ha aggiunto Occhiuto – e, oltre a condividere con me l’entusiasmo del momento, mi ha assicurato che quest’anno allestirà una grande squadra. Dobbiamo recuperare il tempo perduto in questi giorni di attesa e sono certo che il Cosenza calcio e la sua dirigenza sapranno fare i movimenti di mercato giusti per costruire un organico che sia in grado di regalare molte soddisfazioni agli irriducibili tifosi rossoblù che hanno trepidato in questi giorni per le sorti della nostra squadra di calcio confidando, insieme alla città tutta, nella positiva conclusione di una vicenda che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Ora guardiamo avanti con fiducia e prepariamoci ad affrontare il campionato di serie B nel migliore dei modi”.