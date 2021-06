Bocce, le calabresi alle final four scudetto. Anna D’Elia: “una passione tramandata”

COSENZA – Uno sport diffuso in tutti e 5 i continenti, in oltre 110 nazioni fatto di precisione ed esperienza. Anche in Calabria esiste una realtà molto radicata come la Bocciofila Sala di Catanzaro che è arrivata alle final four scudetto del campionato di società femminile. Le ragazze guidate da mister Francesco Bianco e capitanate da Anna D’Elia (campionessa italiana cat. C/D nel 2002 e nel 2004) hanno infatti passato il turno pur perdendo la gara di ritorno dei quarti playoff in casa dell’Enrico Millo (Sa) per 3-5, grazie al decisivo 6-2 della gara di andata a Catanzaro. Anna D’Elia pratica lo sport delle bocce da ben 33 anni, con tanto entusiamo e anche sacrifici essendo madre e moglie. Ma quella passione tramandata dal nonno è arrivata anche ai figli.

Anna D’Elia, cosentina, racconta: «Ho tre bambini ma nonostante tutto ho ancora voglia di praticare questo sport e vado avanti con coraggio e determinazione. Mio figlio è terzo campione d’Italia e ha seguito la mia passione. E’ uno sport familiare ed è per questo che è molto bello. Consiglio ai giovani di praticarlo».

Anna D’Elia è stata migliore in campo in casa salernitana dove la compagine Catanzaro Sala ha vinto con lei un set di individual per poi pareggiare insieme alla compagna Assunta Lacroce i set di coppia nel secondo turno. La storica qualificazione è stata accolta con entusiasmo e soddisfazione anche dal presidente della società Giovanni Iiritano, come da tutto il movimento boccistico calabrese.

«Strepitose le nostre ragazze. La final four è un risultato storico. Mai una squadra calabrese femminile si era piazzata fra le prime 4 d’Italia e non finisce qui», promette il presidente del Comitato regionale della Fib Calabria, Francesco D’Ambrosio alle cui parole fanno eco quelle dei delegati provinciali calabresi. «La SS Sala ha dato una grande soddisfazione a tutti i bocciofili calabresi – prosegue D’Ambrosio -. Questo è un risultato frutto di un lavoro di unità di intenti con altri esponenti del nostro movimento. In primis sento però sento il dover di ringraziare Assunta Lacroce, la nostra referente regionale del femminile, per l’impegno e la dedizione profusi alla crescita del settore in Calabria».

In bocca al lupo alle ragazze di Sala per le final four in programma il 3 e 4 luglio a San Giovanni in Persiceto (BO).