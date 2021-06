La Lega Imprese Sportive chiede la modifica del “Decreto Ristora Calabria Bis”

COSENZA – Non si ferma la protesta dei tifosi rossoblu contro il presidente Eugenio Guarascio. Al sit-in di due settimane fa, sono seguite diverse iniziative da parte dei tifosi, oramai in rotta di collisione contro il massimo dirigente che dal canto suo, a diverse settimane dalla retrocessione in Serie C, continua nel suo silenzio più assoluto. Poco o nulla trapela da via degli Stadi, anche dopo l’uscita pubblica del gruppo iGreco che ha manifestato la volontà di acquisire il club, salvo poi comunicare di aver ricevuto trovato il ‘no’ del presidente, che non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione alla stampa. Da più parti infatti, è stata invocata una conferenza stampa aperta ai giornalisti ma il patron del Cosenza non ha dato alcun cenno.

E i tifosi continuano nella loro lunga protesta. Dai manifesti “Guarascio vattene“ (frase diventata un mantra) e affissi in ogni angolo della città e della provincia, all’iniziativa di togliere i like alla pagina ufficiale della società su Facebook, fino alla petizione on-line che ha già raccolto quasi 2000 firme. Non vogliono più Eugenio Guarascio alla guida della società e questo pomeriggio circa 300 di loro si sono ritrovati nuovamente a Cosenza, in piazza Kennedy lungo corso Mazzini, per chiedere a Guarascio di farsi da parte.

Foto/Video di Francesco Greco