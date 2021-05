Ultras del Catanzaro aggrediscono un tifoso della Reggina, 6 Daspo

COSENZA – È ancora in fase embrionale, con un primo timido colloquio esplorativo. Ma dopo l’incontro tra il sindaco di Cosenza Occhiuto e il presidente Guarascio, che ha confermato al primo cittadino di essere disposto a cedere la società dopo la dolorosa cessione in Serie C e la contestazione dei tifosi, tra i tanti nomi circolati negli ultimi giorni e associati all’acquisto del Cosenza Calcio, nelle ultime ore si fa avanti la pista che punta a Giancarlo Greco, presidente del Gruppo iGreco, realtà imprenditoriale di Cariati attiva da diversi anni principalmente nel settore della sanità privata in provincia di Cosenza e in città. Il gruppo, che da poco ha effettuato un’importantissima operazione con l’acquisizione del 100% delle quote societarie delle cliniche San Bartolo e Misasi del prestigioso Gruppo Morrone, oltre che dell’Hotel Parthenius a Cirella di Diamante, avrebbe a disposizione le risorse economiche per poter investire nella società rossoblu. Giancarlo Greco avrebbe avuto già un primo colloquio esplorativo Presidente Guarascio, per capire la fattezza dell’operazione e soprattutto le cifre che potrebbero portare alla cessione della società rossoblu.

Intanto per domani pomeriggio è attesa una nuova protesta da parte dei tifosi del Cosenza contro l’attuale patron. Si ritroveranno alle 18.30 a Corso Mazzini per un sit-in pacifico e per chiedere nuovamente ala presidente Guarascio di vendere la società.