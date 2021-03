Il Cosenza affonda al Marulla. Rossoblu rimontati e battuti 2 a 1 dal Frosinone

Non basta il vantaggio di Crecco, i rossoblu si fanno rimontare al Marulla dal Frosinone che pareggia con Novakovich e trova il guizzo vincente con il colpo di testa di Szyminski a pochi minuti dal termine sulla solita palla da fermo. Per il Cosenza ora si fa davvero dura

.

COSENZA – Crolla il Cosenza, sconfitto 2 a 1 dal Frosinone bravo a resistere al forcing dei rossoblu nell’ultima parte della gara e a capitalizzare il solito regalo della difesa, che subisce goal nuovamente su palla ferma a 4′ minuti dal termine quando, su un corner dalla destra, Ingrosso si perde Szyminski che di testa batte Falcone e regala tre punti di platino al Frosinone. Sconfitta pesantissima questa del Marulla che spinge i rossoblu nel baratro. Guarascio adesso deve assumersi la responsabilità di sostituire la guida tecnica, per provare il tutto per tutto in queste ultime 11 partite. Cosenza in vantaggio dopo appena 7′ minuti con il bel goal di Crecco che di sinistro insacca nell’angolo basso. Il pari degli ospiti a fine primo tempo con il destro a incrociare di Novakovich. Nel secondo tempo il Cosenza prova a tornare in vantaggio ma deve arrendersi nel finale al goal di Szyminski.

Subito Crecco, Carretta sprecone. Pari di Novakovich

Reduce da 4 giorni assai complicati, con la sconfitta di Brescia che ha messo a nudo i limiti di una sqaudra finita in ritiro, mister Occhiuzzi rispolvera Carretta che si riprende il posto in attacco (il sacrificato è Trotta) mentre a centrocampo Gerbo risolve i problemi muscolari e torna titolare. Il centrocampo torna a 4 dove la novità è Ba. Turno di riposo per Legittimo con la conferma a sinistra di Crecco. E proprio l’ex Pescara al 7′ sblocca la gara praticamente alla prima occasione del match. Pallone delizioso di Tremolada in area e sinistro al volo di rara bellezza di Crecco che fulmina Bardi e si insacca dopo aver baciato il palo. La reazione del Frosinone c’è ed è immediata. I ciociari iniziano ad assediare la retroguardia del Cosenza che rischia su una punizione al limite dell’area calciata da Ciano (deviata dalla barriera), mentre Falcone fa buona guardia sul colpo di testa di Gori e la conclusione dalla distanza di Kastano. I rossoblu spezzano la pressione solo attorno alla mezz’ora e tornano a farsi vedere in attacco con la conclusione di Carretta che termina altissima. Al 34′ errore in disimpegno di Ba, Ciano recupera palla, si accentra e conclude rasoterra. Falcone è attento e blocca la sfera. Capovolgimento di fronte e il Cosenza si divora il raddoppio con Carretta che, a due metri dalla porta, non riesce e deviare il filtrante geniale di Tremolada sparacchiando malamente sul fondo. La partita resta bella e vibrante e il Cosenza costruisce una nuova occasione al 43′ con il diagonale di Gliozzi che Gori vola a deviare in angolo. Ma proprio sul corner battuto dai rossoblu arriva il pareggio del Frosinone che sospende i rossoblu in contropiede. Ciano difende palla dal ritorno di Ba e offre all’accorrente Novakovich che, con un preciso diagonale, insacca il pallone sul secondo palo dove Falcone non può nulla.

I rossoblu ci provano ma Szyminski punisce

La ripresa si apre con l’ingresso in campo di Sciaudone al posto di Ba infortunatosi proprio nell’occasione del pareggio, e con il Cosenza che rischia di subire il raddoppio dopo appena un 1′ minuto. Kastanos riceve in area, controlla la sfera e gira subito verso il primo palo chiamando Falcone alla grande risposta in angolo. I rossoblu si scuotono e al 48′ costruiscono una buona occasione sull’asse Petrucci/Sciaudone con il cross del centrocampista per l’accorrente Gliozzi deviato in angolo ad una provvidenziale diagonale di Brighenti . Al 57′ occasionissima per i rossoblu su corner. Pallone di Tremolada indirizzata sul secondo palo dove c’è appostato Idda che non riesce ad arrivare sulla sfera, che beffarda sfiora il palo e termina sul fondo. I rossoblu sembrano avere più verve e attaccano con maggior convinzione anche se al 67′ Falcone respingere con i pungi una conclusione dal limite di Iemmello mentre un minuto dopo schiaffeggia un cross pericoloso. Occhiuzzi cambia inserendo Sacko e Bahlouli e i rossoblu sembrano rianimarsi provando con le ultime energie a tornare in vantaggio. Bahlouli al minuto 79′ ci prova con il destro deviato che termina sul fondo. Ma al minuto 86′ arriva la beffa con il goal di Szyminski che insacca con un preciso colpo di testa su corner dalla destra. Una mazzata terribile per i rossoblu che rischiano di subire il tris con Iemmello che a tu per tu con Falcone riesce a sbagliare un goal facile facile. In pieno recupero Falcone devia in angolo la conclusione ancora di Iemmello. È l’ultima occasione di un match che spinge il Cosenza sempre più giù.



COSENZA CALCIO (4-3-1-2): Falcone, Gerbo, Tiritiello, Idda, Carretta (70′ Sacko), Ba (45′ Sciaudone), Tremolada (70′ Bahlouli), Gliozzi (83′ Mbakogu), Crecco, Ingrosso (87’Trotta), Petrucci.

Panchina: Saracco, Bahlouli, Mbakogu, Sacko, Bouah, Schiavi, Sciaudone, Legittimo, Vera, Kone, Trotta, Sueva

Allenatore: Roberto Occhiuzzi

FROSINONE CALCIO (3-5-2): Bardi, Salvi (68′ Vitale), Curado, Gori (58′ Rohden), Maiello (84’Carraro), Novakovich (84′ Parzyszek), Brighenti, Szyminski, Ciano (58′ Iemmello), Kastanos, Zampano

Panchina:Iacobucci, Capuano, Rohden, Iemmello, Ariaudo, D’Elia, Carraro, Tribuzzi, Vitale, Parzyszek, Vitale, Brignola

Allenatore: Alessandro Nesta

Arbitro: Signor Daniel Amabile di Vicenza

Assistenti: Signor Matteo Bottegoni di Terni e signor Riccardo Annaloro di Collegno

IV Uomo: Signor Luca Massimi di Termoli

Ammoniti: Idda (C), Gori (F), Petrucci (C), Salvi (F), Tiritiello (C), Crecco (F), Gerbo (C)

Espulsi:

Angoli: 10-9

Recupero: 2′ p.t. – 4. s.t.

Note: Pomeriggio gradevole e soleggiato a Cosenza con una temperatura di circa 19 gradi. Terreno del Marulla in perfette condizioni, gara che si disputa a porte chiuse per le disposizioni anti-covid