Cosenza così non va. Rossoblu spenti, il Brescia ringrazia e vince la sfida salvezza

Netta involuzione dei rossoblu sconfitti meritatamente dal Brescia che approfitta del solito regalo difensivo su palla inattiva per sbloccare in apertura di ripresa. Corsi ci mette del suo rimediando il secondo cartellino giallo e Ayé chiude la gara che lascia la squadra di Occhiuzzi in piena zona play-out

BRESCIA – Va al Brescia lo scontro salvezza contro un Cosenza involuto che torna sconfitto 2 a 0 dal Rigamonti in un match che poteva e doveva dare la svolta al campionato dei rossoblu, ma che invece ha evidenziato, ancora di più, i soliti enormi limiti offensivi e una preoccupante disattenzione sulle palle inattive costate il primo dei due goal. Nonostante un avversario assolutamente alla portata del Cosenza e un primo tempo tutto sommato accettabile, anche se mai il Cosenza è arrivato a concludere verso la porta di Joronen, a inizio ripresa arriva il vantaggio di Bjarnason che incorna un corner dalla destra con la difesa rossoblu a giocare alle belle statuine. Tremolada e compagni provano a guadagnare metri per mettere pressione ai padroni di casa, ma a metà ripresa Corsi si fa espellere rimediando un doppio giallo per un fallo ingenuo su Ragusa e Ayé chiude la gara fulminando Falcone con un preciso diagonale. Solo nei minuti di recupero Gliozzi prova a rendere meno amara la sconfitta, ma la sua conclusione viene respinta da Joronen. Troppo poco per una squadra che resta con tutte e due le scarpe in piena zona rossa.

Più Brescia che Cosenza, ma partita bloccata

Mister Occhiuzzi deve rinunciare a Gerbo, out dopo le noie muscolari accusate nel finale di gara contro il Chievo. Al suo posto gioca Crecco dal primo minuto come esterno di centrocampo, mentre il tecnico del Cosenza riconferma la difesa a 4 con Corsi e Legittimo terzini, Ingrosso e Tiritiello centrali. In attacco Tremolada agisce alle spalle di Trotta e Gliozzi. Gara di vitale importanza per entrambe le formazioni e che ha il sapore di un vero e proprio spareggio salvezza. Parte meglio il Brescia che prova subito ad aggredire i rossoblu e crea il primo pericolo con l’incursione in area di Chancellor che da due passi “buca” il pallone. Ma il Cosenza c’è e risponde con la conclusione di Sciaudone (geniale il filtrante di Trotta) murato dalla diagonale provvidenziale di Cistana che poco prima rischia il fallo da rigore per un intervento al limite su Gliozzi e due minuti dopo, in proiezione offensiva, offre di testa un’ottima sponda per l’inserimento di Chancellor che colpisce con il ginocchio e da ottima posizione spedisce alto. Il Cosenza replica con un destro dalla distanza di Sciaudone che non inquadra lo specchio della porta. Ma sono comunque le rondinelle a menare le danze provando ad affondare soprattutto sulla corsia di destra dove Martella riesce a mettere in area diversi palloni. Ma la sqaudra di Occhiuzzi regge e l’unica conclusione nel finale è un destro rasoterra largo di Van de Looi. Si va al riposo sullo zero a zero

Subito Bjarnason, la chiude Ayé. Espulso Corsi

La ripresa si apre con l’ingresso di Bjarnason al posto di Spalek che resta negli spogliatoi per un problema muscolare. E l’islandese ci mette appena tre minuti per mettere la sua firma sul match. Corner dalla destra, Sciaudone si perde la marcatura e Bjarnason di testa a incrociare insacca il goal del vantaggio. È l’ennesima rete subita dal Cosenza su palla inattiva. Occhiuzzi prova a correre ai ripari e dare più peso offensivo ad un Cosenza spuntato e poco incisivo. Fuori Legittimo e Sciaudone, dentro vera e Bahlouli. I rosoblu provano ad alzare il pressing ma al 63′ Corsi rimedia il doppio giallo per un fallo su Ragusa e lascia i suoi in 10. Il Brescia prova subito ad approfittarne, ma Bjarnason da due passi cicca di piatto e spedisce sul fondo da ottima posizione. Al 65′ Tremolada libera il sinistro ma la sua conclusione non inquadra la porta. Il tecnico del Cosenza spara le ultime cartucce inserendo anche Carretta e Ba. Al 73′ la prima conclusione in porta dei rossoblu porta la firma proprio di Caretta che calcia dalla distanza e costringe Joronen a rifugiarsi in angolo anche per una deviazione. Al 78′ il Brescia mette in ghiaccio la gara trovando il raddoppio con il lampo di Ayé che riceve palla sul filo del fuorigioco e fa secco Falcone in uscita. Il Cosenza praticamente scompare dal campo con i padroni di casa che gestiscono a proprio piacimento gli ultimi minuti e sfiorando il tris con la sventola di Bjarnason dalla distanza deviata in corner da un grande intervento di Falcone. Solo in pieno recupero Gliozzi prova a rendere meno amara la sconfitta ma trova un grande Joronen che respinge la conclusione dell’attaccante.

BRESCIA CALCIO (4-3-1-2): Joronen, Karacic, Cistana, Chancellor, Martella (66′ Pajac), Bisoli (74′ Fridjonsson), Van de Looi, Jagiello (66′ Labojko), Spalek (46′ Bjarnason), Skrabb (57′ Ragusa), Ayé

Panchina: Kotnik, Mateju, Mangraviti, Labojko, Ragusa, Pajac, Fridjonsson, Bjarnason, Papetti

Allenatore: Pep Clotet

COSENZA CALCIO (4-3-1-2): Falcone; Corsi, Ingrosso, Tiritiello, Legittimo (57′ Vera); Sciaudone (57′ Bahlouli), Petrucci (70′ Ba), Crecco; Tremolada(82′ Sacko); Gliozzi, Trotta (70′ Carretta)

Panchina: Saracco, Idda, Bahlouli, Mbakogu, Carretta, Sacko, Bouah, Schiavi, Ba, Vera, Kone, Sueva

Allenatore: Roberto Occhiuzzi

Arbitro: Signor Davide Ghersini di Genova

Assistenti: Signor Filippo Bercigli di Firenze e signor Davide Miele di Torino

IV Uomo: Signor Antonio Rapuano di Rimini

Ammoniti: Corsi (C), Cistana (B), Bjarnason (B)

Espulsi: Corsi (C)

Angoli: 7-5

Recupero: 0′ p.t. – 4′ s.t.

Note: Pomeriggio fresco a Brescia con una temperatura di 11 gradi. Terreno del Rigamonti in buone condizioni e gara che si disputa a porte chiuse per le disposizioni anti-covid