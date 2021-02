Reduci dall’ennesimo pareggio casalingo e con una classifica da zona rossa, i rossoblu vanno a caccia di punti salvezza nella difficile sfida contro il Lecce. Match valido per la 24′ giornata del campionato di Serie B

US LECCE (4-3-1-2):Gabriel, Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo, Henderson, Hjulmand, Bjorkengren, Majer, Rodriguez, Coda

Panchina:Bleve, Vigorito, Pisacane, Paganini, Mancosu, Yalcin, Stepinski, Monterisi, Nikolov, Pettinari, Zuta, Maselli

Allenatore: Eugenio Corini

COSENZA CALCIO (3-4-1-2): Falcone, Gerbo, Idda, Sciaudone, Legittimo, Tremolada, Gliozzi, Crecco, Ingrosso, Trotta, Petrucci

Panchina: Saracco, Corsi, Bahlouli, Mbakogu, Carretta, Sacko, Schiavi, Ba, Vera, Kone, Antzoulas, Suev

Allenatore: Roberto Occhiuzzi

Arbitro: Signor Antonio Giua di Olbia

Assistenti: Signori Giuseppe Perrotti di Campobasso e Gamal Mokhtar di Livorno

IV Uomo: Signor Giacomo Camplone di Pescara

Note: Serata fresca a Lecce con una temperatura di 11 gradi. Terreno del Via del Mare in buone condizioni. Gara a porte chiuse per le disposizioni anti-Covid emanate dal Governo.

