Partita cruciale per la stagione dei rossoblu che ospitano al Marulla la Reggina, nell’atteso derby calabrese valevole come posticipo della 23′ giornata di Serie B

COSENZA CALCIO (3-4-1-2): Falcone, Corsi, Gerbo, Idda, Carretta, Schiavi, Sciaudone, Legittimo, Tremolada, Trotta, Petrucci

Panchina: Matosevic, Saracco, Bahlouli, Mbakogu, Sacko, Bar, Vera, Gliozzi, Kone, Crecco, Ingrosso, Antzoulas, Sueva

Allenatore: Roberto Occhiuzzi

REGGINA 1914 (4-2-3-1): Andrade, Dimitros, Loiacono, Menes, Crisetig, Di Chiara, Edera, Delprato, Grimi, Folorunsho, Rivas

Panchina: Guarna, Plizzari, Kingsley, Cionek, Okwonkwo, Bellomo, Bianchi, Denis, Montalto, Dalle Mura, Lakicevic, Liotti

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Signor Livio Marinelli di Tivoli

Assistenti: Signori Andrea Zingarelli di Siena e Domenico Palermo di Bari

IV Uomo: Signor Valerio Marini di Roma 1

Note: Serata gelida e ventosa a Cosenza, con una temperatura di poco sopra lo zero. Terreno del Marulla in perfette condizioni. Gara a porte chiuse per le disposizioni anti-Covid emanate dal Governo.

QUI LA DIRETTA DEL MATCH