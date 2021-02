Domani il derby con la Reggina, il Cosenza non può fallire. Occhiuzzi “lotteremo per i tifosi”

Vigilia del march tra Cosenza e Reggina che si preannuncia gelido dal punto di vista climatico ma rovente in campo. Cosenza ad un bivio chiamato al successo per dare una svolta alla stagione. Occhiuzzi “tutti vorrebbero giocare un derby, dispiace non poterlo fare davanti i nostri tifosi, ma daremo tutto”

COSENZA- La mancanza di vittorie al Marulla inevitabilmente sta pesando. Soprattutto in un campionato difficile come quello della Serie B nel quale i rossoblu stanno cercando con tutte le forze di uscire dalle secche di una classifica che rimane di colore rosso. A dirlo è il tecnico del Cosenza Roberto Occhiuzzi che fa il punto della situazione alla vigilia del derby contro la Reggina. Un match che assume un valore enorme, che in caso dio successo potrebbe finalmente dare la svolta definitiva alla stagione del Cosenza “il derby è una gara affascinante – ha detto il tecnico – dispiace giocarlo senza tifosi ma lotteremo per loro. Stasera mi schiarisco le idee e domani deciderò modulo e uomini, anche se chi scenderà in campo darà il tutto per tutto”