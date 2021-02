Buon Cosenza, ma il Marulla resta tabù. Sciaudone e Mora confezionano l’1 a 1

Ennesimo pareggio casalingo per un Cosenza che ha mostrato comunque importanti segnali soprattutto in attacco. Primo tempo equilibrato chiuso in vantaggio con la rete di Sciaudone. Nel secondo tempo Spal a testa bassa che pareggia con Mora, trova sulla sua strada un grande Falcone e recrimina per un goal annullato ingiustamente

.

COSENZA – Il Cosenza deve rinviare ancora una volta l’appuntamento con la prima vittoria casalinga, anche se questa volta il pareggio maturato al Marulla, contro un avversario forte e di qualità come la Spal, è di sicuro un punto guadagnato più che perso, considerando che Falcone è stato il migliore in campo e che gli ospiti possono recriminare su un goal regolarissimo annullato per un fuorigioco inesistente. Finisce dunque 1 a 1 un match bello, combattuto nel quale i rossoblu hanno comunque mostrato evidenti passi in avanti nella costruzione del gioco, trascinati da un super Tremolada, sempre al centro delle azioni d’attacco e da un Carretta ispirato. Primo tempo equilibrato, spezzato dal vantaggio del Cosenza al minuto 25′ e realizzato da Sciaudone che insacca di piatto l’assist di Carretta sporcato da Tremolada. Nel secondo tempo è un’altra partita. La Spal attacca a testa basta trovando sulla sua strada un grande Falcone. Il pareggio, meritato, arriva al minuto 57′ con l’inzuccata di Mora che corregge in rete la spizzata di Missiroli. Il Cosenza replica con la conclusione di Tremolada ma sono gli ospiti a sfiorare a ripetizione il vantaggio con Valoti, Strefezza, Dickamann e Moro. Ma Falcone è in stato di grazia e alza la saracinesca. E quando il pallone entra in rete, arriva la topica dell’assistente che annulla per fuorigioco un goal regolare. I rossobliu stringono i denti e portano a casa un pareggio, l’ennesimo, che questa volta vale come una vittoria.

Buona Spal, ma i rossoblu colpiscono con Sciaudone

Squadra che vince non si cambia. In attesa che Mbakogu e Trotta recuperino la migliore condizione fisica, Occhiuzzi va sul sicuro e schiera in campo la stessa formazione che sabato scorso ha espugnato Chiavari, affidando le chiavi dell’attacco al tridente formato da Tremolada, Gliozzi e Carretta. Gara subito vivace con la conclusione di Valoti bloccata da Falcone e le proteste degli ospiti per un presunto tocco di mani in area di Legittimo sulla conclusione da fuori di Dickmann. Il Cosenza replica al 13′ con la conclusione a giro di Sciaudone dal limite che termina tra le braccia di Berisha. Decisamente più insidioso il destro dal vertice di Strefezza che indirizza sul secondo palo con la palla che si perde di un nulla alla destra di Falcone. Al 21′ ancora gli ospiti pericolosi con Seck. Il lungo attaccante senegalese controlla in area e spara sul primo palo, pallone alto. È la Spal a menare le danze con i rossoblu che provano a coprire tutti gli spazi e colpire di rimessa. E al 26′ una ripartenza perfetta porta al vantaggio del Cosenza. Carretta dal fondo entra in area e mette in mezzo, pallone toccato da Tremolada che fornisce un assist involontario per l’accorrente Sciaudone che di piatto fa secco Berisha. Il vantaggio ringalluzzisce i rossoblu che al 33′ vanno ancora al tiro con un diagonale di Carretta che però non trova l’effetto a rientrare e il pallone si perde sul fondo. È questa l’ultima emozione della prima frazione si chiude con il Cosenza avanti di una rete.

Tanta Spal. Pareggio di Morra e goal annullato a Moro

La ripresa riparte con gli stessi 22′ del primo tempo e con la Spal che attacca subito a testa basta alla ricerca del pari. Al 54′ incursione di Ranieri e diagonale a botta sicura che trova la grande respinta di Falcone che si salva con i piedi. Due minuti dopo piattone di Mora dal limite e pallone deviato in angolo. Sul corner arriva il pareggio: Strefezza crossa in area, Missiroli fa la sponda per l’accorrente Mora che di testa spedisce in rete. Il Cosenza accusa il colpo e rischia di capitolare ancora sulla conclusione di Paloschi che fa la barba al palo e sul destro al volo di Valoti in area che trova la grandissima risposta di Falcone. Occhiuzzi richiama Gliozzi per Trotta. I rossoblu si riorganizzano e tornano a fasi vedere in attacco con Carretta ma soprattutto con la conclusione di Tremolada che Berisha respinge con i pugni. La partita cambia fisionomia con le due squadre spaccate a centrocampo e spazi che si aprono da una parte e dell’altra. Tremolada di tacco libera Trotta che prova a indirizzare sul secondo palo, pallone che non gira bloccato da Berisha. Al minuto 80′ Tremolada ci prova direttamente su punizione, pallone sul primo palo e grande risposta di Berisha. Dall’altra parte l’episodio che farà discutere: Falcone respinge la conclusione di Strefezza, pallone che finisce a Moro che da due passi insacca. Goal annullato per fuorigioco che non c’è. Al minuto 86‘ nuovo grande intervento di Falcone ancora su Moro. Il Cosenza soffre e rischia ancora suk destro di Dickman che accarezza il palo e termina sul fondo. È l’ultima occasione di un match che si conclude in parità, l’ennesimo per il Cosenza.

COSENZA CALCIO (3-4-1-2): Falcone, Gerbo, Idda, Carretta, Sciaudone, Legittimo, Vera (87′ Corsi), Tremolada (84′ Bahlouli), Gliozzi (59′ Trotta), Ingrosso, Petrucci

Panchina: Matosevic, Saracco, Corsi, Bahlouli, Schiavi, Sacko, Antizoulas, Schiavi, Ba, Kone, Trotta, Sueva

Allenatore: Roberto Occhiuzzi

SPAL (3-5-2): Berisha, Ranieri, Missiroli (78’Segre), Valoti, Paloschi, Mora (71′ Esposito) , Okoli, Vicari, Strefezza, Dickmann, Seck (71′ Moro)

Panchina: Thiam, Gomis, Tomovic, Segre, Esposito, Spaltro, Sala, Moro, Tumminiello

Allenatore: Pasquale Marino

Arbitro: Signor Eugenio Abbattista di Molfetta

Assistenti: Signori Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1 e Francesca Di Monte di Chieti

IV Uomo: Signor Antonio Rapuano di Rimini

Ammoniti: Gerbo (C), Valoti (S), Okoli (S)

Espulsi:

Angoli: 2-7

Recupero: 1′ p.t. – 3′ s.t.

Note: Pomeriggio soleggiato a Cosenza con una temperatura di 18 gradi. Terreno del Marulla in ottime condizioni. Gara a porte chiuse per le disposizioni anti-Covid emanate dal Governo.