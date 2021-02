Un difensore in più nel Cosenza. Preso il centrale classe 2000 Georgios Antzoulas

Il calciatore greco, classe 2000, arriva in prestito con diritto di opzione dall’Asteras Tripolis FC .

COSENZA – I rossoblu, a meno di soprese dell’ultim’ora nell’ultimo giorno di calciomercato, chiudono il mercato di riparazione prelevando a titolo temporaneo, con diritto di opzione fino al 30 giugno, il difensore centrale classe 2000 Georgios Antzoulas. Il calciatore greco ha già un passato in Italia: giocò da titolare della Fiorentina Primavera nella stagione 2018-2019, scoperto da Corvino, anche se dopo un anno fece ritorno in patria all’Asteras Tripoli. Questo il comunicato del Cosenza “La Società Cosenza Calcio ha comunicato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Georgios Antzoulas, proveniente dalla Società Asteras Tripolis FC. Il difensore, nato a Patrasso (Grecia) il 4 febbraio 2000, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo, con diritto di opzione, fino al 30 giugno 2021. È proprio nel club greco che milita nella Super League che Antzoulas è cresciuto calcisticamente, prima di trasferirsi nella Primavera della Fiorentina e giocare per una stagione in maglia viola partecipando anche al Torneo di Viareggio 2019. Vanta inoltre tre presenze con la Nazionale Under 21 ellenica.