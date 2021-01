Calcio, nel Cosenza arriva l’attaccante Jerry Mbakogu

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante nigeriano Jerry Uche Mbakogu

COSENZA – E’ nato a Lagos (Nigeria) il 1° ottobre 1992 Jerry Uche Mbakogu che arriva nella rosa del Cosenza a titolo definitivo fino al 30 giugno 2021, con opzione di prolungamento del contratto. I primi passi nel mondo del calcio li ha mossi nei settori giovanili di Padova e Palermo. Ha esordito in Serie B con la maglia dei biancoscudati prima di trasferirsi alla Juve Stabia.

E’ rimasto in gialloblù per tre stagioni, che si sono rivelate particolarmente proficue: nella stagione 2010/2011, infatti, ha centrato il double con la vittoria della Coppa Italia Lega Pro e la promozione in Serie B. E’ però a Carpi che il nuovo attaccante rossoblù ottiene la definitiva consacrazione, contribuendo allo storico salto di categoria nella massima serie degli emiliani con ben 15 reti e 7 assist in 30 presenze. Dopo una stagione da titolare in Serie A va a giocare nella Prem’er-Liga russa con la maglia del Kryl’ja Sovetov Samara. Seguono il ritorno a Carpi, una nuova esperienza con il Padova e il trasferimento al club croato dell’Osijek nella passata stagione.