Prima la paura, poi la vittoria in rimonta. Al Cosenza la sfida salvezza con l’Entella

I rossoblu battono 2 a 1 l’Entella ribaltando nel secondo tempo il vantaggio di Costa che approfitta di una dormita della difesa. Gliozzi pareggia di testa al 52′ poi, quattro minuti dopo, Tremolada realizza il rigore che regala tre punti di platino al Cosenza

.

CHIAVARI (GE) – Dopo un mese e mezzo di astinenza, il Cosenza torna ad assaporare il gusto dolce della vittoria, arrivata ancora una volta lontano dal Marulla e in una sfida da dentro o fuori contro una diretta concorrente per la salvezza. Una gara dai due volti quella dei rossoblu cambiata nel giro di quattro minuti e dopo che nel primo tempo l’Entella era passata in vantaggio con il goal di Costa, bravo ad approfittare della dormita di Idda in area di rigore per fiondarsi su un pallone scodellato in area da un corner, scaraventando in rete il pallone del vantaggio. Nel secondo tempo però scende in campo un Cosenza decisamente più agguerrito che parte subito forte e determinato. E dopo un goal dubbio annullato per fuorigioco a Gliozzi, trova il pareggio al 52′ con il terzo centro stagionale proprio dell’attaccante in prestito dal Monza, che concretizza di testa l’assist al bacio di di Tremolada. Passano appena 4′ minuti e Toscano sgambetta ingenuamente in area Sciaudone: calcio di rigore che Tremolada deve realizzare due volte prima di poter esultare per la prima marcatura con la maglia del Cosenza (prima battuta fatta ripetere perchè per l’entrata di area di Gerbo). L’Entella si butta in avanti in modo volenteroso ma fatta eccezione per cross non raccolto da nessuno e un rasoterra di Mazzocco, Falcone rimane inoperoso e il Cosenza porta a casa tre punti fondamentali.

Dormita di Idda, Entella avanti

Dei nuovi arrivati c’è solo Gerbo in campo, buttato subito nella mischia da Occhiuzzi a centrocampo dove rientrano dopo la squalifica sia Petrucci che Sciaudone, mentre Trotta si accomoda in panchina e l’attacco è affidato al tridente formato da Tremolada, Carretta e Gliozzi. Partita equilibrata nei primi 20 minuti con la sqaudra di Occhiuzzi pericolosa con il lob alto di Carretta, il tiro-cross di Petrucci che al 15′ lascia partire una sventola dal limite che si perde di un niente alla destra di Russo. L’Entella replica con l’incursione di Brescianini che conclude centralmente e con il destro sul primo palo di Capello deviato in angolo da Falcone. Proprio sul susseguente angolo la gara si blocca con il vantaggio dell’Entella firmato da Costa. sullo spiovente il difensore si incunea in area, approfitta della dormita clamorosa di Idda, e di controbalzo lascia partire un gran tiro che fa secco Falcone. I rossoblu ci mettono un pò a riorganizzarsi e solo sul finale di primo tempo si rendono pericolosi con una doppia occasione di Carretta che prima gira fuori di testa un bel cross di Gerbo, poi non approfitta della “bucata” in area di Costa e da ottima posizione conclude alto.

Gliozzi di testa, Tremolada su rigore. Gara ribaltata

La ripresa si apre con un cambio nell’Entella mentre Occhiuzzi riparte con gli stessi 11 della prima frazione. Al 51′ un nuovo episodio dubbio che penalizza ancora una volta i rossoblu. Tremolada libera in area Vera che mette in mezzo per l’accorrente Gliozzi che insacca di piatto. Goal annullato per fuorigioco assai dubbio dell’attaccante che un minuto dopo questa volta il goal lo trova e permette al Cosenza di pareggiare. Scambio rapido tra Carretta e Petrucci, pallone per Tremolanda che dal vertice pennella per la testa di Gliozzi che da due passi non sbaglia. Passano due minuti e il Cosenza ribalta la gara con il calcio di rigore trasformato da Tremolada e concesso dopo un netto fallo in area di Toscano che sgambetta Sciaudone. Rigore fatto ripetere due volte dal signor Ayroldi perchè sulla prima battuta c’erano troppi giocatori in area. Tromoloda però è lucido e realizza anche il secondo penalty. Gara capovolta ed Entella costretta adesso a rincorrere i rossoblu. Inizia la girandola di cambi con l’esordio di Trotta al minuto 80. In mezzo la conclusione rasoterra di Mazzocco bloccata a terra da Falcone. Gli ultimi 10′ minuti sono una costante offensiva dell’Entella ma il Cosenza copre tutti gli spazzi, si difende con ordine non concedendo nulla e dopo 4′ di recupero porta a casa un successo di platino contro una diretta concorrente.

———————————————————————————————————————

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Russo; Coppolaro (66′ Cluer), Chiosa, Poli, Costa (72′ Pavic); Brescianini, Nizzetto (46′ Toscano), Koutsoupias (72′ Mazzocco); Schenetti; Capello (66′ Mancosu), Brunori

Panchina: Paroni, Borra, Cleur, Bonini, Rodriguez, Cardoselli, Pellizzer, Mazzocco, Mancosu, Toscano, Morosini, Pavic

Allenatore: Vincenzo Vivarini

COSENZA CALCIO (3-4-1-2): Falcone; Ingrosso, Idda, Legittimo; Gerbo, Petrucci, Sciaudone, Vera (72′ Schiavi); Tremolada (72′ Kone); Gliozzi (80′ Trotta), Carretta (88′ Ba)

Panchina: Matosevic, Saracco, Bahlouli, Petre, Sacko, Bouah, Schiavi, Ba, Kone, Trotta, Sueva

Allenatore: Roberto Occhiuzzi

Arbitro: Signor Giovanni Ayroldi di Molfetta

Assistenti: Signori Salvatore Affatato di Verbano Cusio Ossola e Davide Miele di Torino.

IV Uomo: Signor Riccardo Ros di Torino

Ammoniti: Vera (C), Idda (C)

Espulsi:

Angoli: 1-0

Recupero: 2′ p.t. – 4′ s.t.

Note: Pomeriggio nuvoloso a Chiavari con una temperatura di 12 gradi. Terreno dello stadio comunale in ottime condizioni. Gara a porte chiuse per le disposizioni anti-Covid emanate dal Governo.