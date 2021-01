Sfida salvezza di monumentale importanza per un Cosenza rinfornato dal mercato, che apre in Liguria il suo girone di ritorno. Più che mai servirà da oggi un deciso cambio di rotta

.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Russo; Coppolaro, Chiosa, Poli, Costa; Brescianini, Nizzetto, Koutsoupias; Schenetti; Capello, Brunori

Panchina: Paroni, Borra, Cleur, Bonini, Rodriguez, Cardoselli, Pellizzer, Mazzocco, Mancosu, Toscano, Morosini, Pavic

Allenatore: Vincenzo Vivarini

COSENZA CALCIO (3-4-1-2): Falcone; Ingrosso, Idda, Legittimo; Gerbo, Petrucci, Sciaudone, Vera; Tremolada; Gliozzi, Carretta

Panchina: Matosevic, Saracco, Bahlouli, Petre, Sacko, Bouah, Schiavi, Ba, Kone, Trotta, Sueva

Allenatore: Roberto Occhiuzzi

Arbitro: Signor Giovanni Ayroldi di Molfetta

Assistenti: Signori Salvatore Affatato di Verbano Cusio Ossola e Davide Miele di Torino

IV Uomo: Signor Riccardo Ros di Torino

Note: Pomeriggio nuvoloso a Chiavari con una temperatura di 12 gradi. Terreno dello stadio comunale in ottime condizioni e in erba sintetica. Gara a porte chiuse per le disposizioni anti-Covid emanate dal Governo.

