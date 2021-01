Cosenza, ufficiale anche Gerbo. Il centrocampista arriva a titolo definitivo dall’Ascoli

I rossoblu chiudono un’altra operazione di mercato con l’arrivo del centrocampista ex Foggia e Ascoli Alberto Gerbo. Per lui contratto fino al 30 giugno 2022

.

COSENZA – Il Cosenza ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista Alberto Gerbo che lascia l’Ascoli e si accasa con i rossoblu che lo prendono a titolo definitivo con un contratto fino al 30 giugno del 2022. Giocatore di spessore e di grande esperienza, è stato una colonna del Foggia dove ha disputato ben 5 stagioni consecutive ottenendo anche la promozione in serie B, prima del passaggio all’Ascoli ed una parentesi a Crotone da gennaio 2020 con cui ha ottenuto anche la promozione in Serie A. In questa stagione Gerbo collezionato 11 presenze nel girone di andata. È un centrocampista molto duttile che può giocare da regista puro o come laterale destro di centrocampo.

Questo il comunicato del club rossoblu “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Società Ascoli Calcio 1898 FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Gerbo. Il centrocampista, nato a Valenza (AL) il 9 novembre 1989, ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2022. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, con cui ha vinto il Torneo di Viareggio 2008, Gerbo ha poi collezionato nella sua carriera quasi 150 presenze in Serie B con le maglie di Ancona, Gubbio, Foggia e Crotone. Nella prima parte della stagione ha indossato la maglia dell’Ascoli, con cui ha disputato 13 gare. Ha all’attivo due promozioni nel suo personale palmares. Ora è pronto ad aggregarsi ai Lupi di mister Roberto Occhiuzzi!”