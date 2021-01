Cosenza senza vittorie interne e abbonato ai pareggi. Contro il Pordenone è 0 a 0

Gara condizionata dalle assenze e dal rosso a Corsi arrivato nel primo tempo. Diaw sbaglia un calcio di rigore, Bittante va vicino al vantaggio nella ripresa poi sale in cattedra Falcone che compie due miracoli. Il Cosenza chiude il girone di andata senza aver mai vinto al Marulla

.

COSENZA – Il Cosenza chiude il girone di andata senza vittorie interne, cosa mai successa nella storia dei rossoblu, collezionando l’ennesimo pareggio, l’undicesimo stagionale che stabilisce un altro record e rimanendo nelle zone paludose della classifica con appena 19 punti, peggio di quando fatto nelle due precedenti annate con Braglia. Contro il Pordenone è andata in scena una gara sicuramente condizionata dalle assenze e dall’espulsione di Corsi nel primo tempo, ma il Cosenza ancora una volta ha sofferto nel costruire azioni da gioco per tutto il primo tempo rischiando di andare sotto al 23′ quando Diaw spara sul palo un calcio di rigore inesistente e concesso dal signor Meraviglia. Nel secondo tempo il Cosenza si arrocca a difesa del pareggio, si compatta e riesce anche a rendersi pericoloso con un paio di ripartenze e con il colpo di testa di Bittante sventato da un grande intervento di Perisan. Poi sale in cattedra Falcone che si supera su Butic e Musiolik blindando la porta rossoblu che resiste agli attacchi del Pordenone. Nel finale di gara il doppio giallo a Berra con la gara che si conclude in parità numerica. Con l’arrivo di Tremolada e Trotta già ufficializzati dalla società, con il mercato che nei prossimi giorni porterà qualche altro innesto soprattutto a centrocampo, si aprirà adesso un girone di ritorno nel quale bisognerà assolutamente cambiare marcia e iniziare a vincere, perchè i miracoli capitano una sola volta nella vita.

Diaw sbaglia un rigore, Corsi espulso. Cosenza non pervenuto

Cosenza costretto a fare di necessità virtù, vista la contemporanea assenza a centrocampo di Petrucci, Sciaudone e Kone. Occhiuzzi è allora costretto ad adattare Corsi nella mediana con Ba mentre Tremolada agisce alle spalle di Baez e Carretta. Sotto la pioggia e con un fastidioso vento, il match si apre con un colpo di testa di Ba che raccoglie l’invito di Corsi ma non inquadra la porta, ma soprattutto con la rete annullata a Batic che insacca sull’assist di Magnino. Di poco, ma la sua posizione è in offside e la rete viene giustamente annullata. Il Cosenza prova a giocare in velocità e al 17′ prova a colpire con Ba da fuori: conclusione alle stelle. Al 23′ l’episodio contestato che porta alle veementi proteste dei rossoblu e all’espulsione di Kevin Marulla. A seguito di un corner, Diaw crolla letteralmente in area pressato da Vera. Per il signor Meraviglia è calcio di rigore. Sul dischetto lo stesso Diaw sbaglia calciando sul palo. Il Cosenza torna a farsi vedere in attacco al 29′ con un sinistro in diagonale di Baez che Perisan blocca senza problemi. Ma è il Pordenone a menare le danze con i rossoblu schiacciati nella propria metà campo costretti a difendersi. E al 42′ il Cosenza resta in 10 per il rosso diretto a Corsi dopo un intervento in ritardo a centrocampo su Scavone. Piede a martello all’altezza ginocchio che il direttore di gara punisce con l’espulsione. Primo tempo che si chiude sullo zero a zero con un Cosenza in evidente difficoltà e costretto a giocare l’intera ripresa con un uomo in meno.

Bittante vicino al goal, super Falcone

La ripresa si apre senza cambi e con il Pordenone che riprende da dove aveva interrotto il primo tempo. Ma dopo due conclusioni alte di Misuraca e Barison, al 56′ il Cosenza sfiora il vantaggio con il colpo di testa di Bittante che va ad incornare l’angolo di Baez dalla destra. Perisan si supera e vola a deviare la sfera. Dall’altra parte brividi al 63′ quando il diagonale di Zammarini esce di un nulla con Diaw che in scivolata non riesce nella deviazione. La partita la fanno i ramarri ma i rossoblu con due ripartenze vanno nuovamente alla conclusione con un destro centrale di Baez e un diagonale di Carretta che resiste al ritorno di Berra e calcia trovando la deviazione di Perisan. Piove sul bagnato per il Cosenza che attorno al 22′ perde per infortunio anche Bittante che esce in barella. Occhiuzzi lo sostituisce con Bahlouli. Al 64′ slalom e conclusione centrale di Mallamo, Falcone blocca. Due minuti più tardi lo stesso centrocampista ex Juve Stabia conclude di potenza dal limite dopo uno scambio veloce. Pallone fuori di poco. Al minuto 81′ super Falcone vola a disinnescare il sinistro di Butic. Il Cosenza si compatta provando a resistere agli attacchi del Pordenone che gioca stabilmente nella metà campo rossoblu. Musiolik va vicino al bersaglio con un colpo di testa ravvicinato che Falcone respinge ancora una volta con un grandissimo intervento. In pieno recupero riequilibrata parità numerico Bierra rimedia il doppio giallo e finisce sotto la doccia. È l’ultima emozione di una gara che termina con l’ennesimo pareggio.

COSENZA CALCIO (3-4-1-2): Falcone, Corsi, Idda, Baez, Carretta (88′ Gliozzi), Ba, Legittimo, Vera, Tremolada (81′ Schiavi), Bittante (67′ Bahlouli), Ingrosso

Panchina: Matosevic, Saracco, Bahlouli, Petre, Sacko, Bouah, Schiavi,Gliozzi, Sueva

Allenatore: Roberto Occhiuzzi

PORDENONE CALCIO (4-3-1-2): Persian, Berra, Barison, Diaw, Magninio (54′ Mallamo), Misurica (54′ Calò), Scavone (65′ Rossetti), Camporese, Butic, Zammarini (79′ Musiolik), Falasco

Panchina: Bindi, Passodor, Stefani, Bogliacco, Calò, Musiolik, Banse, Foschiani, Mallamo, Chrzanowski, Rossetti

Allenatore: Attilio Tesser

Arbitro: Signor Francesco Meraviglia di Pistoia

Assistenti: Signori Dario Cecconi di Empoli e Tarcisio Villa di Rimini

IV Uomo: Signor Matteo Gariglio di Pinerolo

Ammoniti: Diaw (P), Barison (P), Berra (P), Calò (P), Camporese (P), Baez (C)

Espulsi: Corsi (C), Berra (P)

Angoli: 2-11

Recupero: 1′ p.t. – 4′ s.t.

Note: Pomeriggio invernale e piovoso a Cosenza con una temperatura di 9 gradi e forte vento. Terreno del Marulla appesantito ma in discrete condizioni. Gara a porte chiuse per le disposizioni anti-Covid emanate dal Governo. Al 24′ Diaw sbaglia un calcio di rigore calciando sul palo. Kevin Marulla espulso per proteste.