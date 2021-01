A Monza il festival degli errori. Pareggio in rimonta dei rossoblu, super Tremolada

Il Cosenza va sotto di due goal a metà primo tempo ma riesce a portare a casa il pari grazie all’autorete di Paletta e al goal di Tremolada che bagna il suo esordio con una rete e una prestazione super. Espulsione ingiusta per Kone nel finale di gara

.

MONZA – Il Cosenza resta un fedele abbonato della casella X e porta a casa un nuovo pareggio, il decimo stagionale. Ma questa volta, per come si era messa la gara e vista anche la caratura dell’avversario, il punticino è tutto grasso che cola anche perchè la sqaudra di Occiuzzi è stata costretta da subito a rincorrere i brianzoli che al 7′ mettono già la testa avanti con la zampata dell’ex Parma Barillà che sfrutta una spizzata di Gytkajer su angolo dalla destra, e da due passi scaraventa in rete il goal del vantaggio. I rossoblu provano a reagire creando un paio di situazioni interessanti in area di rigore e creando un pericolo con l’incursione in area di Corsi, ma al 27′ subiscono il raddoppio. Pallone perso a centrocampo da Petrucci, Gytkjaer tra le linee avanza palla al piede fino al limite. Poi di precisione insacca il pallone alla destra di Falcone non esente da colpe nella circostanza. Una mazzata per il Cosenza che però poco prima della mezz’ora riesce a tornare in partita grazie alla clamorosa autorete di Paletta che di testa insacca nella propria porta.

Nella ripresa Occhiuzzi schiera subito il neo acquisto Tremolada al posto di un impalpabile Gliozzi. Serve qualità e inventiva la davanti per cercare di dare una scossa alla gara. Al 52′ incursione di Baez e conclusione a giro a cercare il secondo palo, ma Di Gregorio fa buona guardia e blocca a terra. Cinque minuti dopo incursione di Carretta che trova il fondo e mette in mezzo per l’accorrente Baez, determinante l’intervento di Paletta che in scivolata sul cross. Ma a dare una mano ai rossoblu si pensa il secondo incredibile errore dei padroni di casa. Erroraccio di Bettella che regala palla a Tremolada appostato al limite dell’area. Il neo acquisto non si fa pregare e insacca sul secondo palo con un macino delizioso. Il goal sveglia il Monza che si riversa in attacco provando a schiacciare il Cosenza nella propria metà campo. Carlos Augusto ci prova con una sventola da fuori, Falcone respinge in due tempi. Il portiere del Cosenza intercetta anche la conclusione di Colpani mentre il destro di Mota Carvalho termina di poco alta sulla traversa. Nel finale di gara Kone viene espulso per una clamorosa topica della terna arbitrale, mentre in pieno recupero la palla giusta capita sui piedi di Sciaudone che trova la miracolosa risposta di Di Gregorio. Finisce 2 a 2 con il Cosenza che nella prossima sfida interna contro il Pordenone dovrà fare a meno proprio di Sciaudone e Petricci entranbi squalificati.

———————————————————————–

AC MONZA (4-3-3): Di Gregorio, Donati (82′ Sanpirisi), Boateng (71′ D’Errico), Barberis, Gytkjaer (82′ Maric), Frattesi (57′ Armellino), Bettella, Barillà (71′ Colpani), Paletta, Carlos Augusto, Dany Mota

Panchina: Lamanna, Sommariva, Fossati, D’Errico, Scaglia, Armellino, Maric, Colpani, Sampirisi, Lepore, Marin, Pirola

Allenatore: Cristian Brocchi

COSENZA CALCIO (3-4-1-2): Falcone, Corsi (83′ Vera), Idda, Baez (83′ Sueva), Carretta (89′ Kone), Sciuadone, Legittimo, Gliozzi (45′ Tremolada), Bittante, Ingrosso, Petrucci

Panchina: Matosevic, Saracco, Bahlouli, Sacko, Bouah, Schiavi, Ba, Vera, Borrelli, Tremolada, Kone, Sueva

Allenatore: Roberto Occhiuzzi

Arbitro: Signor Gianluca Aureliano di Bologna

Assistenti: Signori Giuseppe Macaddino di Pesaro e Gabriele Nuzzi di Valdarno.

IV Uomo: Signor Giovanni Ayroldi di Molfetta

Ammoniti: Sciaudone (C), Petrucci (C), Donati (M)

Espulsi: Kone (C)

Angoli: 6-4

Recupero: 0 p.t. –

Note: Pomeriggio soleggiato ma freddo a Monza con una temperatura di circa 5 gradi. Terreno del U-Power Stadium in discrete condizioni. Gara a porte chiuse per le disposizioni anti-Covid emanate dal Governo.